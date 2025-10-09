Nhịp sống
09/10/2025 10:39

EVNGENCO3 mang Tết Trung thu ấm áp đến với thiếu nhi khó khăn

EVNGENCO3 tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa mang đến niềm vui cho các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhi và cô nhi

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2025, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa mang đến niềm vui cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhi và cô nhi tại các mái ấm, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.

EVNGENCO3 mang Tết Trung thu ấm áp đến với thiếu nhi khó khăn - Ảnh 1.

Đại diện EVNGENCO3 và Phường An Khánh, TP HCM trao quà cho các em thiếu nhi

Đại diện EVNGENCO3 và UBMTTQVN Phường An Khánh trao quà cho thiếu nhi trong chương trình "Đêm hội trăng rằm"

Tại Phường An Khánh, TP HCM, EVNGENCO3 phối hợp cùng UBND, UBMTTQVN và Đoàn Thanh niên Phường tổ chức thăm hỏi, trao tặng 500 phần quà gồm bánh trung thu và lồng đèn cho các em thiếu nhi vượt khó học tốt và các em tham gia chương trình "Đêm hội trăng rằm" tại công viên Bờ sông Sài Gòn. Tổng giá trị quà tặng hơn 80 triệu đồng, mang đến cho các em một mùa trung thu ấm áp và trọn vẹn niềm vui.

EVNGENCO3 mang Tết Trung thu ấm áp đến với thiếu nhi khó khăn - Ảnh 3.

Đoàn EVNGENCO3 trao quà cho các bệnh nhi tại bệnh viện Lê Văn Thịnh

Đoàn EVNGENCO3 trao quà cho các bệnh nhi tại bệnh viện Thủ Đức

Song song đó, EVNGENCO3 phối hợp với Công đoàn và Đoàn Thanh niên các bệnh viện đã trao tặng 100 phần quà trung thu (mỗi phần trị giá 200.000 đồng) cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại bệnh viện Lê Văn Thịnh và bệnh viện Thủ Đức. Những phần quà nhỏ bé nhưng đong đầy yêu thương đã tiếp thêm niềm vui, động viên tinh thần cho các em mau chóng khỏi bệnh để được về nhà sinh hoạt vui chơi và đi học.

Trao quà trung thu tại Mái ấm Thiên Thần

Tại Mái ấm Thiên Thần - nơi nuôi dưỡng cô nhi tại Phường Long Trường, TP. Thủ Đức cũ, Tổng Công ty đã đến thăm hỏi, trao 50 phần quà trung thu, 100 chiếc lồng đèn, đồng thời hỗ trợ 1.000 quyển tập và 200 cây bút bi cho các em bước vào năm học mới 2025-2026. Tổng giá trị quà tặng 22 triệu đồng, nhằm động viên, khích lệ tinh thần học tập của các em, giúp các em có thêm điều kiện bước vào năm học mới và có một mùa trung thu vui vẻ, ấm áp.

Các hoạt động này thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của EVNGENCO3 trong công tác an sinh xã hội, chăm lo cho thế hệ trẻ và những hoàn cảnh kém may mắn. Với tinh thần trách nhiệm nghĩa tình với cộng đồng, Tổng Công ty mong muốn mang đến một mùa trung thu ý nghĩa, góp phần lan tỏa yêu thương, tiếp thêm động lực cho các em nhỏ trên địa bàn TP HCM.


Văn Phong
từ khóa : EVNGENCO3, hoàn cảnh khó khăn, Tết Trung Thu, đêm hội trăng rằm, sông Sài gòn
