EVN triển khai tháng tri ân khách hàng

Chương trình tri ân khách hàng của EVN tập trung ưu tiên người dân và khách hàng sử dụng điện ở các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do các cơn bão, lũ, ngập lụt nghiêm trọng xảy ra trong năm 2025.

Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21.12.1954 - 21.12.2025), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) triển khai thực hiện chương trình Tháng tri ân khách hàng năm 2025 với chủ đề "Tiếp tục chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, ổn định".

Nhiều chương trình hỗ trợ khách hàng

Chương trình Tháng tri ân khách hàng năm nay diễn ra trong tháng 12-2025 và có thể kéo dài đến trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tùy theo tình hình, hoàn cảnh thực tế ở từng địa phương, đơn vị.

Chương trình thể hiện sự tri ân của EVN tới khách hàng sử dụng điện thông qua các hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng cùng một số hoạt động an sinh xã hội; đồng thời tạo sự gắn kết, đem lại hiệu quả thiết thực cho khách hàng sử dụng điện và cộng đồng thông qua việc trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Đối tượng của chương trình là khách hàng đang sử dụng điện của EVN, trong đó ưu tiên người dân và khách hàng sử dụng điện ở các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do các cơn bão, lũ, ngập lụt nghiêm trọng xảy ra trong năm 2025.

Theo đó, EVN sẽ triển khai một số hoạt động chính của Tháng tri ân khách hàng năm 2025 gồm có: Tập trung khôi phục tình trạng vận hành bình thường của lưới điện ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi các cơn bão, lũ lụt với mục tiêu cung cấp điện an toàn, ổn định lâu dài cho khách hàng.

Cung cấp các dịch vụ sau công tơ, hỗ trợ khách hàng kiểm tra, rà soát, sửa chữa hệ thống điện sau công tơ để bảo đảm sử dụng điện an toàn, ổn định; kết hợp hướng dẫn sử dụng điện an toàn, ổn định, tiết kiệm, hiệu quả cho khách hàng.

Tổ chức giới thiệu, quảng bá, hướng dẫn sử dụng ứng dụng "EVN CSKH" và tổng đài chăm sóc khách hàng dùng chung toàn EVN sau khi Tập đoàn tổ chức buổi công bố, dự kiến ra mắt vào dịp 21-12-2025, triển khai các chương trình quảng bá và khuyến khích khách hàng cài đặt ứng dụng phù hợp với bối cảnh cụ thể từng địa điểm, từng đơn vị.

EVN triển khai các giải pháp khôi phục điện sau lũ

Miễn phí lắp đặt công tơ

EVN tổ chức hội nghị khách hàng để lắng nghe ý kiến phản ánh của khách hàng, giải đáp thắc mắc, kết hợp tư vấn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Tri ân, tặng quà, cảm ơn các khách hàng sản xuất công nghiệp, các hộ tiêu thụ điện lớn đã tích cực phối hợp với đơn vị điện lực tham gia công tác dịch chuyển phụ tải bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trong năm 2025. Miễn phí lắp đặt công tơ, vệ sinh trạm biến áp cho các doanh nghiệp, hỗ trợ thí nghiệm máy biến áp của khách hàng.

Tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền tới khách hàng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong sinh hoạt đặc biệt là phòng chống cháy nổ do chập điện thông qua các kênh (Hội nghị trực tiếp, tư vấn qua tổng đài CSKH, App, web, tin nhắn, mạng xã hội, phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí, phối hợp với các cơ quan đoàn thể, chính trị - xã hội).

Bên cạnh các hoạt động tri ân về dịch vụ khách hàng như trên do các Tổng Công ty Điện lực/Công ty Điện lực thực hiện, đơn vị trong Tập đoàn phối hợp các Tổng Công ty Điện lực tổ chức triển khai các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt chú trọng những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, bão lụt nghiêm trọng gây ra trong năm 2025 vừa qua. Việc triển khai các hoạt động cụ thể tùy theo điều kiện của từng đơn vị và tình hình từng địa phương, cùng với sự phối hợp tích cực của các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên…

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn EVN, yêu cầu các đơn vị thành viên triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung phù hợp hoạt động sản xuất kinh doanh và an sinh xã hội của từng tổng công ty; đồng loạt mỗi tỉnh/thành phố tổ chức hoạt động an sinh xã hội phù hợp. Nếu trên địa bàn 1 tỉnh/thành phố có nhiều đơn vị cùng đóng trụ sở thì có thể kết hợp giữa các đơn vị cùng thực hiện.

Ngoài ra, một số hoạt động an sinh xã hội cần tập trung thực hiện trong tháng tri ân như: Thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra. Thăm hỏi, hỗ trợ những hộ nghèo, người già neo đơn không có người nương tựa, các gia đình chính sách, các cháu nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

"Tháng tri ân khách hàng" được thực hiện liên tục 11 năm Chương trình "Tháng tri ân khách hàng" đã được các đơn vị trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhiệt tình tham gia và thực hiện liên tục trong 11 năm qua, cho dù bối cảnh triển khai có những thời điểm không thuận lợi. Thông qua những hoạt động thiết thực, EVN muốn gửi lời cảm ơn tới toàn thể khách hàng sử dụng điện, các cơ quan, tổ chức xã hội đã luôn đồng hành cùng Tập đoàn. EVN mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và góp ý của khách hàng và cộng đồng để không ngừng hoàn thiện hoạt động sản xuất - kinh doanh, thực hiện tốt sứ mệnh "điện đi trước một bước", đáp ứng ngày càng hiệu quả nhu cầu của xã hội.





