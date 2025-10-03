EPS triển khai dịch vụ sửa chữa đại tu lần đầu tổ máy S1 NMĐ Thăng Long

Đội ngũ kỹ sư EPS thực hiện tháo rotor máy phát tổ máy S1 NMĐ Thăng Long

Hạng mục tu bổ chính của tổ máy S1 nhà máy điện (NMĐ) Thăng Long bao gồm đại tu tuabin, máy phát, các van hơi chính, hệ thống điều khiển đo lường, hệ thống BOP. Đây đều là những hạng mục công việc quan trọng, quy trình sửa chữa phức tạp, yêu cầu khắt khe về kỹ thuật, tiến độ.

Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ bước lập kế hoạch triển khai công trình và công tác kiểm soát chất lượng công trình được đội ngũ kỹ sư EPS thực hiện nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, nên đảm bảo các hạng mục công việc đạt chất lượng yêu cầu, tuân thủ đúng tiêu chuẩn và quy trình kỹ thuật.

NMNĐ Thăng Long (Công suất 600 MW)

Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Thăng Long gồm 2 tổ máy (300MW/tổ máy), là một trong những dự án nhiệt điện tư nhân có quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam, do Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long thuộc Tập đoàn Geleximco làm chủ đầu tư.

Đây là đợt đại tu đầu tiên của tổ máy số 1 NMNĐ Thăng Long kể từ khi vận hành thương mại và được xem là một trong những danh mục sửa chữa lớn quan trọng nhất của Nhà máy năm 2025 nhằm đảm bảo độ tin cậy và ổn định của tổ máy trong chu kỳ vận hành tiếp theo.

Công ty EPS