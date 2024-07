EPS: Nhiều hoạt động tri ân ngày Thương binh - Liệt sỹ 27-7

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024), nối tiếp mạch truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", Công ty Dịch vụ sửa chữa các Nhà máy điện EVNGENCO3 (EPS) đã tổ chức các hoạt động tri ân anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh và người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch Công đoàn EPS (ngoài cùng bên trái) tặng quà các thương bệnh binh, gia đình chính sách tại xã Sông Xoài

Trong sáng 25-7-2024, Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch Công đoàn cùng đoàn viên, thanh niên Công ty EPS đã đến thăm, trao tặng 20 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng cho các thương bệnh binh, gia đình chính sách, có công với cách mạng tại hai xã Sông Xoài và Tân Phước thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.



Cũng nhân dịp này, Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Đành. Mẹ Đành có chồng và 1 người con là liệt sỹ đã hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Năm nay, Mẹ đã ngoài 90 tuổi, đang sống cùng người con trai cũng là thương bệnh binh tại xã Sông Xoài. Mẹ được phong tặng danh hiệu cao quý "Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng" vào năm 2015 và hiện là Mẹ Việt Nam Anh hùng duy nhất còn sống trên địa bàn thị xã Phú Mỹ.

Thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Đành

Buổi tối cùng ngày, tại Nghĩa trang liệt sỹ thị xã Phú Mỹ, Đoàn thanh niên EPS phối hợp cùng Đoàn thanh niên thị xã Phú Mỹ và các Đoàn thanh niên doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức Lễ thắp nến tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã không tiếc xương máu, chiến đấu, hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đoàn viên nguyện đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, góp phần hoàn thành sứ mệnh đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Đoàn viên thanh niên EPS và các đơn vị dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Tượng đài liệt sỹ thị xã Phú Mỹ

Trong nhiều năm qua, cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác chăm lo đời sống các gia đình chính sách và người có công với cách mạng luôn được đơn vị quan tâm thực hiện và đã trở thành truyền thống hoạt động, nét văn hóa của Công ty EPS. Đây cũng một trong những điểm nhấn nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên hàng năm, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ EPS vì cộng đồng.