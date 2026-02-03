Sản xuất - Kinh doanh
03/02/2026 09:24

Envision Energy bắt tay REE Group phát triển điện gió ven bờ tua-bin quy mô lớn ở Đông Nam Á

Hai bên ký kết triển khai các dự án điện gió ven bờ tại Vĩnh Long, tổng công suất 128 MW, gồm V1-3 giai đoạn II (48 MW) và V1-5&6 giai đoạn II (80 MW).

Hai dự án triển khai 16 tua-bin EN-226/8.XMW, trở thành các dự án điện gió ven bờ có công suất đơn tua-bin quy mô lớn ở Việt Nam và Đông Nam Á, góp phần hỗ trợ mục tiêu phát thải ròng bằng không của Việt Nam.

Hai dự án sẽ khởi công đồng thời khi tốc độ gió trung bình vượt 7 m/s, thuộc nhóm dự án đầu tiên được phê duyệt theo Quy hoạch điện VIII (PDP VIII), đánh dấu lần đầu Việt Nam áp dụng tua-bin gió ngoài khơi rô-to lớn, công suất cao, với kế hoạch đấu nối lưới điện hoàn tất vào tháng 10/2026.

Envision Energy áp dụng tiêu chuẩn điện gió ngoài khơi phù hợp điều kiện độ ẩm và sương muối cao tại Việt Nam, bảo đảm hiệu suất, độ tin cậy, tuân thủ EHS và yêu cầu nội địa hóa, qua đó đảm bảo chất lượng dự án và bảo vệ giá trị vận hành hơn 20 năm với tư cách nhà đầu tư của REE. Doanh nghiệp cũng hợp tác với các nhà cung cấp trong nước để giải quyết thách thức sản xuất tháp tua-bin cỡ lớn. Ra mắt từ 2022, tua-bin EN-226/8.XMW đã ghi nhận hơn 2,5 GW đơn hàng và vận hành ổn định hơn 3 năm tại các dự án điện gió ngoài khơi ở Trung Quốc.

Edward Hou, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Envision Energy, cho biết: "Envision cam kết đưa dự án này trở thành chuẩn mực khu vực, cung cấp hỗ trợ chiến lược cho quá trình chuyển dịch năng lượng của REE Group, đồng thời cung cấp các tham chiếu kỹ thuật và xây dựng có thể nhân rộng cho các dự án điện gió ven bờ và ngoài khơi xa trên toàn khu vực, góp phần thúc đẩy hệ thống năng lượng hướng tới tương lai phát thải ròng bằng không".

"Chúng tôi lựa chọn Envision Energy làm nhà cung cấp tua-bin dựa trên năng lực dẫn đầu công nghệ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, độ hoàn thiện và độ tin cậy của nền tảng EN-226/8.XMW. Chúng tôi tin tưởng dự án này sẽ thiết lập chuẩn mực cho điện gió ngoài khơi tại Việt Nam và cung cấp các tham chiếu kỹ thuật và xây dựng có thể nhân rộng cho phát triển điện gió ven bờ và ngoài khơi trên khắp Đông Nam Á", Ông Ashok, Tổng Giám đốc Bộ phận Năng lượng tái tạo của REE cho biết thêm.

K. H
từ khóa : Envision Energy, REE Group
