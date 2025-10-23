Ecopark – Dấu ấn uy tín với dự án Ecopalace Đắk Lắk

Ở tiện nghi – Chuẩn sống sinh thái giữa trung tâm Tây Nguyên

Nếu Ecopark Hưng Yên định nghĩa lại "đô thị xanh" ở miền Bắc, thì Ecopalace Đắk Lắk là bước đi tiếp theo của Ecopark Group trong hành trình kiến tạo đô thị sinh thái chuẩn quốc tế tại Tây Nguyên.

Dự án được quy hoạch đồng bộ trên 4,26 ha, gồm shophouse, nhà phố, biệt thự, chung cư, khách sạn và trung tâm thương mại. Mỗi căn shophouse 5 tầng được thiết kế tách biệt không gian ở và kinh doanh: tầng 1–2 cho hoạt động thương mại, tầng 3–5 dành cho sinh hoạt riêng tư, yên tĩnh.

Nhờ quy hoạch này, cư dân vừa tận hưởng không gian sống hiện đại, xanh, an toàn; vừa khai thác thương mại ngay dưới chính căn nhà của mình – mô hình "sống trong phố, phố trong nhà" mà Ecopark đã tiên phong.

Không gian sống tại Ecopalace tách biệt tầng kinh doanh và tầng ở, đảm bảo tiện nghi – riêng tư.

Kinh doanh đắc địa – Trung tâm giao thương mới của Đắk Lắk

Tọa lạc tại số 2 Mai Hắc Đế, ngay giao điểm hai trục thương mại – hành chính sầm uất Mai Hắc Đế và Y Ngông, Ecopalace được xem là vị trí trung tâm bậc nhất Buôn Ma Thuột. Khu vực này được định hướng trở thành "phố thương mại triệu đô" – nơi quy tụ hệ thống ngân hàng, showroom, quán cà phê, nhà hàng và dịch vụ cao cấp phục vụ giới chuyên gia, du khách, doanh nhân.

Giá trị thương mại của dự án được củng cố bởi hệ thống hạ tầng đang phát triển mạnh.

Tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột – Khánh Hòa đang được thi công, giúp rút ngắn thời gian di chuyển ra cảng biển Nam Trung Bộ.

Cùng với các tuyến đường quốc lộ như 14, 26 và nhiều dự án giao thông khác, Đắk Lắk đang dần trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên mở rộng.

Nhờ lợi thế này, shophouse Ecopalace không chỉ thu hút khách hàng địa phương mà còn hưởng lợi từ dòng vốn và du khách liên vùng – yếu tố hiếm có với sản phẩm thương mại khu vực này.

Shophouse Ecopalace sở hữu vị trí vàng giữa trục thương mại trung tâm Buôn Ma Thuột.

Cho thuê linh hoạt – Kênh đầu tư bền vững, sinh lời theo thời gian

Trong giai đoạn thị trường bất động sản ưu tiên giá trị thực, shophouse Ecopalace được đánh giá là lựa chọn đầu tư an toàn và hiệu quả. Chủ sở hữu có thể linh hoạt: ở, cho thuê hoặc tự kinh doanh – vừa tạo dòng tiền ngắn hạn, vừa gia tăng giá trị dài hạn.

Theo ghi nhận từ thị trường, giá đất trung tâm Buôn Ma Thuột đã tăng 30–50% trong năm qua. Các khu vực lân cận Ecopalace đang thu hút dòng vốn lớn nhờ hạ tầng và quy hoạch mở rộng. Bên cạnh đó, Ecopark cam kết đầu tư hạ tầng, cảnh quan trước khi mở bán – bảo chứng cho giá trị thực và tiến độ thi công minh bạch.

Mô hình shophouse "ba giá trị trong một" – ở, kinh doanh, cho thuê – đã chứng minh hiệu quả tại các dự án Ecopark Hưng Yên và Ecopark Hải Dương. Ecopalace Đắk Lắk kế thừa thành công đó, hứa hẹn mang lại biên độ tăng giá vững chắc cho nhà đầu tư.

Giá trị nhà phố, shophouse Ecopalace gia tăng thực tế nhờ hạ tầng đã hiện hữu và vị trí trung tâm sầm uất.

Ecopark – Dấu ấn uy tín kiến tạo đô thị kiểu mẫu

Với hơn 20 năm phát triển, Ecopark Group là một trong những thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực đô thị xanh tại Việt Nam, nổi tiếng với triết lý "kiến tạo giá trị thật". Từ Ecopark Hưng Yên – được vinh danh là "thành phố xanh đáng sống nhất Việt Nam" – đến Ecopark Hải Dương – biểu tượng sống mới miền Đông Bắc, mỗi dự án của Ecopark đều góp phần xây dựng cộng đồng cư dân văn minh và không gian sống bền vững.

Tiếp nối hành trình đó, Ecopalace Đắk Lắk được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn mới trên bản đồ đô thị sinh thái Tây Nguyên – nơi hội tụ giữa giá trị sống, đầu tư và tầm nhìn dài hạn.

Thông tin dự án Ecopalace Đắk Lắk Tên dự án: Tổ hợp TTTM – Khách sạn – Nhà ở cao cấp Ecopalace Đắk Lắk Vị trí: Số 2 Mai Hắc Đế, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Quy mô: 4,26 ha, gồm nhà phố, shophouse, biệt thự Indochine, chung cư cao cấp, khối khách sạn – thương mại Điểm nhấn: Phong cách Indochine kết hợp văn hóa Tây Nguyên, tiện ích khép kín chuẩn sống quốc tế, sản phẩm mặt tiền giới hạn, sổ hồng từng căn Thông tin chi tiết: https://ecopalace.com.vn