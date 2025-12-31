Bất động sản
31/12/2025 14:32

Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung bộ

In bài viết

Từ một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, Đức Thọ đang vươn mình trở thành "thủ phủ" công nghiệp - giao thương - logistics mới của khu vực.

Sự xuất hiện của những dự án bất động sản được quy hoạch bài bản sẽ trở thành mắt xích quan trọng, đón đầu chu kỳ tăng trưởng bất động sản tại vùng đất đầy tiềm năng này.

Vùng đất "địa linh - nhân kiệt" bắt nhịp phát triển trong thời đại công nghiệp

Đức Thọ từ lâu được biết đến là vùng đất "địa linh - nhân kiệt", nơi đã sản sinh ra nhiều danh nhân, trí thức lớn của dân tộc như Nguyễn Biểu, Phan Đình Phùng, Trần Phú, Lê Văn Thiêm… Không chỉ giàu truyền thống văn hóa, hiếu học, Đức Thọ còn là địa phương luôn mang trong mình khát vọng vươn lên, chuyển mình cùng nhịp phát triển của đất nước.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, vùng đất giàu giá trị lịch sử này đang chứng kiến sự thay đổi rõ nét về diện mạo kinh tế - đô thị. Từ một khu vực phát triển chủ yếu dựa vào nông nghiệp, Đức Thọ đang từng bước khẳng định vai trò đô thị trung tâm, điểm kết nối kinh tế quan trọng của khu vực Bắc Trung bộ.

Minh chứng rõ nét nhất là con số tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2024 đạt khoảng 2.000 tỉ đồng, vượt 102,6% kế hoạch. Dự kiến, tốc độ tăng trưởng này sẽ tiếp tục bứt phá lên tới 25% trong năm 2025.

ROX Living Đức Thọ được đầu tư quy hoạch bài theo mô hình Khu đô thị đồng bộ, hiện đại

Sức hút của Đức Thọ đến từ lợi thế "đặc biệt" về hạ tầng giao thông liên vùng. Nằm trên trục Quốc lộ 15, kết nối thuận lợi với Quốc lộ 8 và chỉ cách nút giao Cao tốc Bắc - Nam 5 km, Đức Thọ còn sở hữu ga đường sắt và nằm trong quy hoạch đường sắt cao tốc tương lai. Đây chính là "mạch máu" quan trọng giúp địa phương gia tăng khả năng giao thương và thu hút các hoạt động sản xuất, thương mại - dịch vụ.

Hiện nay, cơ cấu kinh tế của Đức Thọ đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng đô thị - công nghiệp. Với 5 cụm công nghiệp đã hình thành và đang tiếp tục mở rộng gồm Thái Yên, Đức Thọ, Trường Sơn, Lạc Thiện và Đức Thọ 2, địa phương này đang tạo ra nền tảng vững chắc để thu hút đầu tư.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của dự án Trung tâm Logistics Viettel với quy mô 21 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 550 tỉ đồng đã trở thành điểm nhấn chiến lược. Dự án này không chỉ hoàn thiện hệ thống logistics khu vực mà còn khẳng định vị thế của Đức Thọ như một trung tâm trung chuyển hàng hóa mới, tạo lực đẩy mạnh mẽ cho các ngành kinh tế phụ trợ.

ROX Living Đức Thọ: Giải bài toán thiếu hụt không gian sống chuẩn mực

Dù hạ tầng và công nghiệp phát triển nhanh chóng, thị trường bất động sản Đức Thọ trong thời gian dài vẫn thiếu vắng các dự án quy mô lớn, được đầu tư bài bản. Khi dòng doanh nghiệp, chuyên gia và lao động chất lượng cao đổ về, nhu cầu về một không gian sống hiện đại, tích hợp thương mại - dịch vụ trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh đó, ROX Living Đức Thọ nổi lên như một điểm sáng đầu tư, trực tiếp giải cơn khát nguồn cung chất lượng cao. Dự án sở hữu vị trí chiến lược khi tọa lạc tại giao lộ đường Yên Trung và Quốc lộ 15 - khu vực tâm điểm hành chính, thương mại của huyện Đức Thọ. Dự án được quy hoạch trên tổng diện tích 11,7 ha, phát triển theo mô hình khu đô thị đồng bộ, hướng tới đáp ứng nhu cầu an cư, kinh doanh và đầu tư lâu dài.

Dự án đã hoàn thiện hạ tầng, công trình nhà ở, sẵn sàng bàn giao

Một trong những điểm nổi bật của ROX Living Đức Thọ là hệ thống tiện ích được đầu tư bài bản, với 2 công viên trung tâm có tổng diện tích hơn 3.000 m², tạo không gian sống xanh, nâng cao chất lượng sống cho cư dân. Bên cạnh đó, quỹ đất dành cho thương mại - dịch vụ lên tới 28.000 m² được kỳ vọng sẽ hình thành nên khu vực giao thương sôi động, đáp ứng nhu cầu mua sắm, dịch vụ và khai thác kinh doanh. Dự án sở hữu sổ hồng lâu dài, hạ tầng và nhà ở đã hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao ngay cho cư dân.

Được phát triển bởi ROX Living và chủ đầu tư Công ty Cổ phần May - Diêm Sài Gòn - những đơn vị uy tín và giàu kinh nghiệm, ROX Living Đức Thọ không chỉ mang đến chuẩn mực sống mới mà còn mở ra cơ hội đón đầu chu kỳ tăng trưởng cho các nhà đầu tư nhạy bén.

Khi tiềm năng vùng đất đang dần được hiện thực hóa, Đức Thọ chắc chắn sẽ là "địa chỉ đỏ" hấp dẫn dòng vốn bất động sản tại khu vực Bắc Trung bộ trong thời gian tới.

H.Minh
