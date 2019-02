Fansipan - những khoảnh khắc kỳ diệu phải ngắm một lần trong đời

17 giờ 30 chiều 17-2-2019, những du khách check-in muộn đỉnh Fansipan ngạc nhiên bao nhiêu trước cơn mưa băng phủ trắng lưng trời…

… thì 8 giờ 30 sáng 18-2, các du khách lên đỉnh buổi sớm thích thú bấy nhiêu bởi hàng triệu triệu bông tuyết nhẹ bẫng như hoa giấy lất phất rơi trong không gian mờ ảo.

Đỉnh Fansipan từ lâu đã mê hoặc du khách bởi không gian băng tuyết đẹp như mơ trong những tháng cuối năm, đầu năm, ngay tại xứ sở nhiệt đới gió mùa. Không chỉ có vậy, những hiện tượng thiên nhiên kỳ thú chỉ xuất hiện tại nơi này đã đưa Fansipan trở thành điểm phải đến nhiều lần trong đời của bất cứ tín đồ xê dịch nào.

Tháng 11-2018, cộng đồng mạng xã hội như "dậy sóng" bởi những hình ảnh về quầng sáng cầu vồng phát quang, đẹp vi diệu được hàng trăm du khách chia sẻ từ đỉnh Fansipan.

Ánh sáng xuất hiện tại khu vực Kim Sơn Bảo Thắng Tự - công trình kiến trúc chùa Việt truyền thống tọa lạc ngay gần đỉnh cao nhất 3.143m "mê hoặc" số đông du khách có mặt chứng kiến. Đây là hiện tượng thiên nhiên rất hiếm gặp, được khách du lịch xem như niềm may mắn trên hành trình cầu an, chiêm bái Quần thể văn hóa tâm linh Fansipan.

Theo chia sẻ của những nhân viên làm việc tại đây, hiện tượng quầng sáng phát quang thường xảy ra tại vị trí Bảo tháp 11 tầng thuộc quần thể Kim Sơn Bảo Thắng Tự và khu vực tượng đồng Quan Thế Âm Bồ Tát phía cuối Đường La Hán.

Bên cạnh đó, từ tháng 11 năm trước tới tháng 3 năm sau được du khách truyền tai nhau là "mùa săn mây" hay mùa "săn mặt trời" trên đỉnh Fansipan. Ảnh: Kiều Tú Flyingcam4K

Bởi đây là khoảng thời gian du khách sẽ được tận mắt ngắm cho thỏa sân mây bồng trắng xóa hay vầng dương chói lọi tỏa ánh vàng nhuộm ấm cả không gian đẹp tựa chốn thiên đình. Ảnh: Kiều Tú Flyingcam4K

Đợi tới những ngày trời trong hay hè đến, rồi thu sang, cũng trên đỉnh thiêng ấy, du khách nán lại muộn hơn để được chiêm ngưỡng sông Ngân sáng vằng vặc, quan sát từng chùm sao, từng vì tinh tú trên bầu trời quang đãng không một gợn mây. Hay mỗi sáng, đi tuyến cáp đầu tiên lên đỉnh Đông Dương, khách du lịch sẽ có cơ duyên được chiêm bái Đại tượng Phật A Di Đà như phát quang vi diệu khi đón nhận luồng ánh sáng dịu êm, trong lành của ngày mới.

NHỮNG KHOẢNH KHẮC THIÊN NHIÊN VI DIỆU TRÊN ĐỈNH FANSIPAN

Du hành tới miền đất an lạc, chinh phục đỉnh Đông Dương và đắm say trong những khung cảnh tự nhiên hùng vĩ, đẹp hiếm có của đất trời - đó là món quà vô giá mà du khách bốn phương có cơ hội thưởng lãm nơi "trái tim Tây Bắc". Và đó cũng là lý do du khách cứ phải trở đi trở lại nơi này nhiều lần trong đời.