[TopCV] Điểm nghẽn trong tuyển dụng: Khi việc “nói đúng trọng tâm” trở thành lợi thế kết nối

Trong tuyển dụng, nhiều hồ sơ tiềm năng vẫn có thể bị lướt qua, hoặc những vị trí đăng tuyển khó thu hút đúng ứng viên mục tiêu. Vấn đề không chỉ nằm ở số lượng cơ hội hay hồ sơ ứng tuyển, mà ở cách thông tin được thể hiện từ những giây đầu tiên.

Một CV có thể được sàng lọc sơ bộ trong vài chục giây. Một bản mô tả công việc thường được lướt nhanh giữa nhiều lựa chọn. Khi thông tin thiếu trọng tâm hoặc đi quá dàn trải, cả ứng viên và doanh nghiệp đều có thể bỏ lỡ cơ hội phù hợp.

Khoảng cách giữa năng lực và cách thể hiện đúng giá trị vì vậy trở thành một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kết nối trong tuyển dụng.

Khi "nói đúng trọng tâm" trở thành lợi thế

Trong bối cảnh đó, TopCV đưa ra khái niệm Elevator Pitch Thinking (EPT) như một cách tiếp cận để cả ứng viên và doanh nghiệp cùng "nói đúng trọng tâm", giúp thông tin từ hai phía trở nên rõ ràng và tương thích hơn ngay từ những điểm chạm đầu tiên.

Trọng tâm của EPT được đặt vào ba yếu tố: Bối cảnh (Context), Giá trị (Value) và Điểm khác biệt (Differentiation).

Khung tư duy Elevator Pitch Thinking

Với ứng viên, đó là CV cô đọng, làm rõ giá trị và điểm phù hợp ngay từ đầu, giúp họ có cơ hội "bật lên" rõ ràng hơn trong những thời điểm quan trọng. Với doanh nghiệp, đó là cách xây dựng nội dung tuyển dụng tập trung vào những yếu tố thực sự tạo ấn tượng và phù hợp với ứng viên mục tiêu, thay vì liệt kê dàn trải.

Khi cả hai phía cùng "nói đúng trọng tâm", thông tin trở nên rõ ràng hơn, giúp việc sàng lọc và lựa chọn diễn ra hiệu quả hơn.

Từ cách thể hiện đến hiệu quả đối sánh

Trên nền tảng TopCV.vn kết nối hơn 200.000 doanh nghiệp và hàng triệu lượt ứng viên, TopCV xử lý hàng tỷ lượt kết nối mỗi ngày, thông qua các giải pháp công nghệ giúp phân tích nhu cầu và hành vi người dùng, từ đó hỗ trợ đối sánh phù hợp hơn.

Trong bối cảnh đó, khi thông tin từ cả hai phía được thể hiện rõ ràng và đúng trọng tâm, hệ thống cũng có thể nhận diện mức độ phù hợp nhanh hơn và chính xác hơn.

Quá trình đánh giá mức độ phù hợp và tối ưu đối sánh ứng viên và nhà tuyển dụng

Lan tỏa tư duy từ những "30 giây" ngắn mỗi ngày

Đây là khung tư duy thuộc chuỗi nội dung micro-learning và truyền cảm hứng tích cực cho dân văn phòng.

Trong hai tháng triển khai, đúng giai đoạn tuyển dụng cao điểm, TopCV phát triển các nội dung xoay quanh EPT theo hướng tiếp cận đa điểm chạm, xuất hiện tại hàng nghìn tòa nhà văn phòng hạng A và nhiều khu phức hợp/căn hộ cao cấp, giúp tận dụng những khoảnh khắc ngắn ngủi hàng ngày trong thang máy, để gợi mở tư duy, từ đó từng bước hình thành kỹ năng giao tiếp rõ ràng và có chọn lọc, ứng dụng xuyên suốt trong công việc và đời sống hàng ngày.

Trong bối cảnh thị trường liên tục biến động, TopCV không chỉ nỗ lực cải thiện hiệu quả tuyển dụng từ công nghệ, mà còn từng bước hướng tới việc nâng chuẩn và mức độ sẵn sàng của ứng viên trên hành trình tìm việc.

EPT chính là một trong những cách tiếp cận có giá trị bền vững được đưa vào trong chiến lược tổng thể này.

Khi ứng viên sẵn sàng hơn và thông tin được chọn lọc ngay từ đầu, doanh nghiệp cũng có thêm cơ sở để đánh giá và lựa chọn hiệu quả hơn. Sự cộng hưởng này góp phần nâng cao chất lượng kết nối, hướng tới những kết quả tuyển dụng ngày càng phù hợp và bền vững hơn.