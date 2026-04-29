Sanna Khánh Hòa xuất khẩu lô hàng nước giải khát đầu tiên sang Mỹ

Lô hàng xuất khẩu có gần 4.000 thùng sản phẩm các loại, bao gồm: 1.300 thùng nước chanh dây đóng chai, 1.300 thùng nước rong biển đóng chai và 1.379 thùng nước chanh muối đóng chai.

Chuyển hàng lên container chuẩn bị xuất sang Mỹ

Đây là dấu mốc quan trọng tiếp theo của Sanna Khánh Hòa sau khi xuất khẩu thành công các sản phẩm sang thị trường Nhật Bản vào năm 2023.

Để thuận lợi tiến vào thị trường Mỹ, các sản phẩm của Sanna Khánh Hòa đã xuất sắc vượt qua các khâu kiểm định khắt khe. Mỗi sản phẩm đều được kiểm soát chặt chẽ từ khâu nghiên cứu, lựa chọn nguyên liệu, đến quá trình sản xuất và đóng gói thành phẩm. Đặc biệt, sản phẩm của công ty đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế uy tín như: ISO, HACCP, FDA, FSMA, BRCGS và HALAL. Đây là minh chứng khẳng định chất lượng vượt trội và dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại của doanh nghiệp.

Những lô hàng đầu tiên chuẩn bị đến cảng

Thành công của lô hàng đầu tiên là tín hiệu tích cực, mở đường cho sản phẩm Công ty thâm nhập sâu rộng hơn vào thị trường Mỹ đầy tiềm năng. Thời gian tới, công ty dự kiến tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng mạng lưới phân phối tại Mỹ. Đồng thời, công ty sẽ nỗ lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm để chinh phục nhiều thị trường quốc tế khác, đưa thương hiệu nước giải khát Sanna Khánh Hòa đến với người tiêu dùng toàn cầu.



