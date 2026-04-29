Vietjet mở đường bay thẳng Hà Nội - Shizuoka

Ngày 29-4-2026, Sân bay Shizuoka, Nhật Bản rộn ràng chào đón chuyến bay đầu tiên giữa Shizuoka với Hà Nội của Vietjet, đường bay thẳng đầu tiên kết nối hai địa phương, hai điểm đến nổi bật Việt Nam - Nhật Bản.

Chào đón đường bay mới, Vietjet mang đến loạt ưu đãi hấp dẫn cho hành khách trên các chặng bay Nhật Bản. Từ 00h00 đến 23h00 trong ba ngày 5-5 đến 7-5-2026, khách hàng đặt vé trên website www.vietjetair.com hoặc ứng dụng di động Vietjet Air sẽ được giảm 30% cho 10 triệu vé hạng Deluxe, áp dụng cho hành trình khởi hành từ 5-5 đến 31-8-2026.

Nghi thức khai trương đường bay Shizuoka - Hà Nội

Song song đó, hơn 1 triệu vé hạng Eco được giảm giá 100% khi nhập mã SALE55, tặng kèm 20kg hành lý ký gửi, áp dụng cho hành trình từ ngày 5-9-2026 đến 31-3-2027.

Đường bay mới tiếp tục khẳng định bước phát triển mạnh mẽ của Vietjet tại thị trường Nhật Bản, với tần suất khai thác ba chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và Chủ nhật. Chuyến bay từ Hà Nội khởi hành lúc 02h40 và hạ cánh tại Shizuoka lúc 09h30 (giờ địa phương). Ở chiều ngược lại, chuyến bay rời Shizuoka lúc 10h30 và đến Hà Nội lúc 14h00 cùng ngày.

Những hành khách đầu tiên

Shizuoka, Nhật Bản là điểm đến nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên thanh bình, nơi sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra núi Phú Sĩ nổi tiếng với matcha trứ danh, biển đẹp, hải sản tươi ngon và không gian nghỉ dưỡng thanh bình đậm chất Nhật Bản.

Trong khi đó, Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa và du lịch lớn của Việt Nam với sức hút riêng biệt. Đường bay mới Hà Nội - Shizuoka góp phần tăng cường kết nối giữa hai quốc gia, đồng thời nâng tổng số đường bay giữa Việt Nam và Nhật Bản của Vietjet lên 11 đường bay.