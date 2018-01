10 điều chưa biết về Qatar - đối thủ của Việt Nam tại bán kết U23 châu Á

4. Giàu nhất nhưng cũng ô nhiễm nặng Theo dữ liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) năm 2017, Qatar đứng đầu danh sách các quốc gia có lượng khí thải CO2 nhiều nhất thế giới. Theo đó, lượng khí CO2 thải ra bình quân đầu người là 35,73 tấn, hơn bất cứ nơi nào khác, nhiều hơn rất nhiều so với hai nước Curacao và Latvia. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết Doha hiện là một trong những thành phố có mức độ ô nhiễm không khí cao nhất thế giới. Theo đó, nguyên nhân gây nên tình trạng ô nhiễm trầm trọng ở nước này là do tình trạng ngành công nghiệp xây dựng đang bùng nổ cũng như lượng khí thải từ các phương tiện giao thông tăng cao. Ảnh: New York Times