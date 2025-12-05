Yang Bay: "Lớp học ngoài trời" đánh thức đam mê khám phá của học sinh

Tại Khánh Hòa, Công viên Du lịch Yang Bay đã phát triển không gian giáo dục trải nghiệm độc đáo. Đây là nơi lý tưởng để những bài học về kiến thức và kỹ năng sống từ sách vở, trở nên hấp dẫn và sinh động hơn bao giờ hết.

Khám phá "thư viện sống" về thiên nhiên và văn hóa bản địa

Tọa lạc tại xã Khánh Vĩnh với diện tích hơn 480 hecta cùng hệ sinh thái đa dạng, bầu không khí trong lành, Yang Bay là một "lớp học ngoài trời" lý tưởng để học sinh tìm hiểu về thế giới xung quanh.

Tại đây, các em học sinh như lạc vào một "vườn thú thân thiện" với các loài vật đa dạng như cừu, hươu sao, đà điểu, ngựa bạch, dê, khỉ, vẹt, công, chuột lang... Các em không chỉ được quan sát mà còn có cơ hội tiếp xúc trực tiếp để tìm hiểu về môi trường sống và đặc điểm của từng loài. Đặc biệt, công viên khủng long với những mô hình sống động sẽ khơi dậy trí tò mò và niềm đam mê khám phá thế giới của các em.

Vườn thú thân thiện tại Yang Bay

Ngoài ra, vườn thực vật được xem như một "cuốn sách tự nhiên" khổng lồ với đồi hoa tiên, vườn dây leo và các luống rau củ quả đa dạng, giúp các em tìm hiểu trực quan về quá trình sinh trưởng của cây trồng.

Không chỉ dừng lại ở bài học từ thiên nhiên, chuyến đi còn là hành trình tìm về cội nguồn văn hóa. Yang Bay bảo tồn và tái hiện sống động không gian văn hóa của người Raglay. Các em sẽ có cơ hội tìm hiểu kiến trúc nhà sàn, trang phục truyền thống, cũng như trực tiếp tham gia múa hát và thử chơi các loại nhạc cụ cùng các nghệ sĩ bản địa.

Sân chơi rèn luyện kỹ năng sống và gắn kết đồng đội

Sau những giờ phút khám phá kiến thức, Yang Bay mở ra một không gian vận động rộng lớn, lý tưởng cho các hoạt động teambuilding giúp tăng cường sức khỏe và tinh thần đoàn kết. Những trò chơi dân gian như đua heo hay các trải nghiệm cá bú bình, cưỡi đà điểu, câu cá sấu được thiết kế an toàn, mang lại tiếng cười sảng khoái và những kỷ niệm khó quên cho lứa tuổi học trò.

Trò chơi đua heo

Trải nghiệm cho cá bú bình

Điểm nhấn đặc biệt trong hành trình trưởng thành tại Yang Bay là hoạt động trải nghiệm làm nông dân. Các em được tự tay hái rau, bắt cá và học cách sơ chế, nấu những món ăn đơn giản dưới sự hướng dẫn của đầu bếp. Đây là bài học quý giá về tính tự lập, giúp các em hiểu giá trị của lao động và biết trân trọng thành quả mình làm ra.

Học sinh trải nghiệm bắt cá tại Yang Bay

Thành quả sau một ngày tập làm nông dân

Kết thúc hành trình, các em có thể thư giãn tại hồ khoáng nóng tự nhiên hoặc vui đùa dưới làn nước mát của thác Yang Bay, khép lại một chuyến đi vừa học hỏi, vừa giải trí trọn vẹn.

Yang Bay không chỉ là một điểm đến du lịch mà còn là "ngôi trường mở" ngoài thiên nhiên, nơi các em học sinh có thể học hỏi, khám phá và phát triển một cách toàn diện. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho nhà trường và các phụ huynh muốn mang đến cho con em mình những trải nghiệm bổ ích và đáng nhớ sau giờ học.