DRH Clinic giải cứu da biến chứng do làm đẹp cấp tốc

Thị trường thẩm mỹ Việt Nam những năm gần đây chứng kiến sự bùng nổ của các trào lưu làm đẹp. Bên cạnh các bước tiến tích cực, thị trường cũng ghi nhận nhiều phương pháp cấp tốc như tiêm filler, botox, kem trộn, kem pha… Với tâm lý muốn đẹp ngay, trắng nhanh của những người đam mê làm đẹp đã vô tình đẩy hàng ngàn khách hàng đối mặt với cảnh biến chứng.

Thực tế đáng báo động cho thấy, tỷ lệ khách hàng gặp biến chứng như giãn mao mạch, nám da, teo da đang gia tăng chóng mặt. Chỉ riêng trường hợp tai biến thẩm mỹ do tiêm filler được Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận có đến 70% trên tổng số trường hợp tai biến thẩm mỹ đến đơn vị này chăm sóc.

Trường hợp biến chứng do tiêm filler

Thay vì chạy theo xu hướng sử dụng các phương pháp cấp tốc để chiều lòng tâm lý tức thì, DRH Clinic chọn một lối đi riêng biệt: ứng dụng công nghệ không xâm lấn để phục hồi da từ gốc. Đây là định hướng mang tính chiến lược, DRH chấp nhận đi đường dài để mang lại sự an toàn và giá trị thật cho khách hàng.



Tính đến năm 2025, DRH đã tiếp nhận và giải cứu thành công hàng nghìn ca biến chứng. Đây là những trường hợp phải chịu hậu quả nặng nề từ kem trộn, thuốc rượu, laser sai cách hoặc các phương pháp làm đẹp không an toàn.

Khách hàng xử lý thành công biến chứng do laser sai cách tại DRH

Đại diện DRH Clinic - CEO Lê Minh Quốc chia sẻ: "DRH hiểu rằng tâm huyết thôi là chưa đủ. Những làn da bị bào mòn, mỏng yếu, biến chứng không thể nào chịu thêm sự xâm lấn hay tổn thương nào nữa. Chính vì thế, công nghệ cao không xâm lấn là con đường tối ưu nhất."



DRH mạnh tay đầu tư lên đến 10.000.000 USD cho dàn công nghệ và trang thiết bị chính hãng từ các tập đoàn công nghệ thẩm mỹ top đầu thế giới. Việc sở hữu dàn công nghệ triệu đô cho phép DRH Clinic xây dựng, phát triển ra các liệu trình chuyên giải cứu biến chứng do kem gây nghiện và tiêm chích cấp tốc. Khác biệt với các phương pháp khác, những liệu trình tại DRH tác động vào bên trong da, kích thích tăng sinh collagen và elastin tự nhiên, phục hồi da từ gốc mà không gây bất kỳ tác động xâm lấn nào.

CEO Trương Ngọc Huy (giữa) nhận giải "Top 10 Đơn vị sử dụng đầu tip Ultherapy Prime nhiều nhất Việt Nam" do tập đoàn thẩm mỹ Merz Aesthetics vinh danh

Không chỉ liên tục cập nhật công nghệ hiện đại, DRH Clinic còn quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản. Đội ngũ nhân sự tại DRH liên tục được cập nhật các kiến thức y khoa quốc tế, tham gia các hội nghị da liễu toàn cầu để mang đến những giải pháp tiên tiến nhất. Sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và đội ngũ bài bản mang đến những liệu trình với phác đồ cá nhân hóa, chuyên sâu và an toàn.



DRH Clinic đã và đang khẳng định vị thế là một trong những đơn vị uy tín trong hành trình xử lý biến chứng cho làn da Việt. Đơn vị đã tiếp nhận và xử lý thành công cho hàng ngàn ca biến chứng thông qua các chương trình giải cứu như chiến dịch "Giải cứu biến chứng - phục hồi da khỏe đẹp", "Giải cứu da nghiện kem"... Và mới đây nhất là chiến dịch "Cứu da cấp tốc" với mong muốn hỗ trợ những làn da phải gánh chịu hậu quả từ làm đẹp cấp tốc. Chương trình hỗ trợ chi phí phục hồi 100%, lên đến 100.000.000 VNĐ/trường hợp và sẽ đồng hành cho đến khi da khỏe đẹp trở lại.

Với đội ngũ, nhân sự chất lượng giàu kinh nghiệm cùng sự đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ hiện đại, DRH Clinic sẽ tiếp tục mang đến thêm nhiều chương trình miễn phí giải cứu biến chứng cho nhiều người Việt, để ai cũng được làm đẹp an toàn - hiệu quả bền vững theo thời gian.

