Đồng hành để người lao động an tâm hưởng trợ cấp thất nghiệp

T hời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) TP HCM không chỉ giúp người lao động (NLĐ) tiếp cận kịp thời chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) mà còn hỗ trợ tìm việc làm mới, học nghề, ổn định cuộc sống. Bằng việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ, tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề và đào tạo, trung tâm góp phần rất lớn vào công tác bảo đảm quyền lợi cho NLĐ, giảm bớt khó khăn khi mất việc.

Tư vấn tận tình

Đầu tháng 10-2025, anh Nguyễn Văn Minh - công nhân may tại phường Tân Sơn Hòa, TP HCM - chấm dứt hợp đồng lao động. Khi hay tin Trung tâm DVVL TP HCM tổ chức sàn giao dịch việc làm, anh liền đến đây để tìm việc làm mới. Tại ngày hội, ngoài việc tiếp cận với các nhà tuyển dụng, anh được nhân viên của trung tâm tư vấn về chính sách hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Anh Minh cho biết: "Trước đó, tôi cứ nghĩ vài tháng sau khi tìm được việc làm rồi mới đến làm thủ tục hưởng TCTN. Nhờ được nhân viên tư vấn tận tình mà tôi biết được thời hạn nộp hồ sơ hưởng TCTN chỉ trong 3 tháng kể từ ngày nghỉ việc. Tôi lập tức chuẩn bị hồ sơ và kịp thời hưởng trợ cấp gần 4 tháng, tránh bị mất quyền lợi".

Không chỉ trường hợp anh Minh, nhiều NLĐ khi thất nghiệp đến Trung tâm DVVL TP HCM đều được nhân viên tư vấn tận tình. Chị N.T.N.H (phường Xuân Hòa, TP HCM) sau khi nghỉ việc tại một công ty dịch vụ liền đến Trung tâm DVVL TP HCM nộp hồ sơ hưởng TCTN. Khi đến đây, chị chỉ mang theo quyết định nghỉ việc, thiếu hợp đồng lao động. Nhân viên trung tâm rà soát, giải thích rõ và hướng dẫn chị về công ty cũ xin bản sao hợp đồng lao động để hoàn thiện hồ sơ bởi chị đã hưởng TCTN lần trước có tháng hưởng TCTN cuối cùng trùng với tháng tham gia mới BHXH. Ngay trong ngày, chị H. bổ sung hợp đồng lao động và nhanh chóng được tiếp nhận hồ sơ và nhận TCTN đúng hẹn.

Từng đóng BHTN được 42 tháng, anh Nguyễn Văn Sơn (phường An Lạc, TP HCM) cứ nghĩ khi nghỉ việc sẽ được hưởng TCTN nhiều hơn 3 tháng. Thế nhưng, khi nộp hồ sơ, anh được nhân viên thông báo chỉ nhận TCTN 3 tháng theo quy định. Tại đây, anh còn được nhân viên tư vấn giải thích phần thời gian đóng BHTN chưa giải quyết hưởng TCTN là 6 tháng sẽ được bảo lưu và được cộng dồn cho lần sau nếu tiếp tục tham gia BHTN. Nhờ đó, anh Sơn hiểu rõ quyền lợi, không còn lo lắng về việc "mất" tháng đóng bảo hiểm trước đây.

Người lao động tham gia sàn giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM tổ chức

Đồng hành cùng người lao động

Với vai trò là cầu nối giữa NLĐ và chính sách an sinh xã hội, Trung tâm DVVL TP HCM luôn chủ động cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan đến chính sách mới để NLĐ an tâm hưởng TCTN nhất là những thay đổi về quyền lợi hưởng TCTN theo Luật Việc làm năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1-1-2026.

Từng tham gia các sàn giao dịch việc làm do trung tâm tổ chức, anh Nguyễn Văn Thông (phường Gia Định, TP HCM) chia sẻ: Thông qua các sàn giao dịch việc làm, trung tâm đã thông tin chi tiết về quyền lợi mới, điều kiện tham gia, cách thức nộp hồ sơ TCTN, hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm để NLĐ nắm rõ quyền lợi. Ngoài ra, trung tâm cũng cập nhật thông tin trên website và fanpage để NLĐ dễ dàng tiếp cận, cập nhật kiến thức pháp luật.

Sau khi hưởng TCTN, chị Nguyễn Thu Thủy (phường Sài Gòn, TP HCM) đã được Trung tâm DVVL TP HCM tư vấn, đồng thời kết nối với các cơ sở đào tạo, dạy nghề để nâng cao kỹ năng và mở rộng cơ hội tìm việc. Chị Thủy cho biết bên cạnh việc hỗ trợ giải quyết chế độ nhanh chóng, cán bộ trung tâm còn chủ động giới thiệu các khóa học phù hợp với nhu cầu thực tế của NLĐ. Chị cũng được tư vấn những ngành nghề đang có nhu cầu tuyển dụng cao, xu hướng chuyển dịch của thị trường lao động và khả năng phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Chị Thủy chia sẻ: "Không chỉ đơn thuần là nhận TCTN, tôi cảm nhận được sự đồng hành rất thiết thực từ phía trung tâm. Họ giúp tôi định hướng rõ hơn về con đường nghề nghiệp, từ đó tự tin đăng ký theo học một khóa nghiệp vụ để chuẩn bị quay lại thị trường lao động".

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm DVVL TP HCM, cho biết việc liên kết với các cơ sở đào tạo - dạy nghề là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hỗ trợ NLĐ bị mất việc có cơ hội tái hòa nhập thị trường lao động. Những khóa học được thiết kế đa dạng, từ kỹ năng mềm, tin học, ngoại ngữ đến các nghề kỹ thuật, dịch vụ, giúp người học dễ dàng lựa chọn theo năng lực và mong muốn. "Nhiều trường hợp sau khi hoàn thành khóa học đã nhanh chóng tìm được việc làm mới với mức thu nhập ổn định hơn trước. Đây cũng là mục tiêu mà các chương trình hỗ trợ sau TCTN hướng đến: không chỉ bảo đảm an sinh mà còn tạo nền tảng để NLĐ tự chủ, thích ứng trước những thay đổi của thị trường việc làm" - bà Thục nhấn mạnh.

NLĐ có nhu cầu tìm việc vui lòng liên hệ: Trung tâm DVVL TP HCM: - Trụ sở chính: Số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Gia Định, TP HCM. - Trụ sở 2: Số 369, Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, TP HCM. - Trụ sở 3: Số 764 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bà Rịa, TP HCM. Cùng các điểm tiếp nhận: - BHTN-GTVL Khánh Hội: Số 249 Tôn Đản, phường Khánh Hội, TP HCM. - BHTN-GTVL Chợ Lớn: Số 161 Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, TP HCM. - BHTN-GTVL Trung Mỹ Tây: Số 592 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, TP HCM. - BHTN-GTVL Tân Bình: Số 456 Trường Chinh, phường Tân Bình, TP HCM. - BHTN-GTVL Thủ Đức: Số 19A đường số 17, phường Thủ Đức, TP HCM. - BHTN-GTVL Bình Mỹ: Số 108 Phạm Thị Lòng, xã Bình Mỹ, TP HCM. - BHTN-GTVL Dĩ An: Số 10 Ngô Văn Sở, khu phố Bình Minh 2, phường Dĩ An, TP HCM. - BHTN-GTVL Tân Uyên: Đường Lê Quý Đôn, khu phố Uyên Hưng 4, phường Tân Uyên, TP HCM. - BHTN-GTVL Hòa Lợi: Khu phố 2, phường Hòa Lợi, TP HCM. - BHTN-GTVL Vũng Tàu: Số 221 Ba Cu, phường Vũng Tàu, TP HCM. - BHTN-GTVL Ngãi Giao: Số 332 Hùng Vương, xã Ngãi Giao, TP HCM. - BHTN-GTVL Hồ Tràm: Số 278 Quốc lộ 55, xã Hồ Tràm, TP HCM.





