Đón sóng lãi suất thấp, bứt phá tiềm năng sinh lời tại đại đô thị phía Đông TP HCM

Đây cũng là dự án giúp nhà đầu tư có thể bứt phá tiềm năng sinh lời nhờ bộ ba trụ cột hiếm có khó tìm: vị trí siêu kết nối, tiện ích - pháp lý hoàn thiện, chính sách bán hàng ưu việt.

Lãi suất thấp, dòng tiền đổ vào BĐS gia tăng

Thị trường BĐS đang ghi nhận những tín hiệu khởi sắc rõ rệt trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước mới đây đã chủ động giảm lãi suất điều hành 0,25 điểm %, đồng thời kéo dài kỳ hạn bơm thanh khoản để tiếp tục hỗ trợ các ngân hàng thương mại. Theo đó, các ngân hàng có thể tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp để tiếp tục giảm lãi suất huy động, lãi suất cho vay.

Dòng tiền đang đổ vào BĐS khu Đông TP HCM với những điểm sáng như Vinhomes Grand Park

Giới chuyên gia nhận định, động thái hạ lãi suất là "cú hích kép" đối với thị trường: vừa giúp doanh nghiệp BĐS giảm chi phí vốn, vừa hỗ trợ người mua nhà dễ dàng tiếp cận dòng vốn vay ưu đãi hơn. Theo thống kê, nhiều ngân hàng đã hạ lãi suất vay mua nhà xuống còn khoảng 8%/năm - mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua. Điều này còn khiến dòng tiền đầu tư bắt đầu rút khỏi kênh tiết kiệm để chảy vào các tài sản có khả năng sinh lời bền vững như BĐS.

Đây được xem là tín hiệu tích cực với thị trường BĐS vốn phụ thuộc nhiều vào vốn vay ngân hàng. Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp BĐS luôn cần nguồn vốn lưu động lớn để triển khai dự án, trong khi người mua nhà - đặc biệt là phân khúc trung lưu - cũng thường lựa chọn giải pháp vay ngân hàng để hiện thực hóa giấc mơ an cư.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường đang ấm dần lên, các chuyên gia cũng đưa ra lời khuyên: nhà đầu tư cần chọn lọc kỹ lưỡng, ưu tiên những dự án có pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín và nằm ở khu vực đang được đầu tư mạnh về hạ tầng.

3 trụ cột giúp Vinhomes Grand Park hút mạnh "dòng tiền rẻ"

Nằm tại trung tâm TP Thủ Đức - khu vực được xem là thủ phủ công nghệ, giáo dục và đô thị sáng tạo của TP HCM - Vinhomes Grand Park đang trở thành tâm điểm đón dòng tiền nhờ sở hữu 3 trụ cột vững như chân kiềng.

Trụ cột thứ nhất chính là vị trí chiến lược của đại đô thị khi kết nối với hàng loạt công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của khu vực, như tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, đường vành đai 3, sân bay quốc tế Long Thành... Trong đó, tuyến vành đai 3 chạy xuyên tâm dự án - trục giao thông huyết mạch kết nối liên vùng Đông Nam Bộ, sau khi hoàn thành vào tháng 6-2026 sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ TP HCM đến các tỉnh lân cận, như Đồng Nai, Bình Dương, Long An… Hạ tầng giao thông đồng bộ sẽ kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng xã hội, thu hút dân cư về sinh sống và làm việc, thúc đẩy tăng trưởng giá trị BĐS một cách bền vững.

Đường vành đai 3 chạy xuyên tâm Vinhomes Grand Park sẽ hoàn thành toàn tuyến vào tháng 6-2026

Trụ cột thứ hai là pháp lý vững chắc - điểm cộng mang đến sự an tâm tuyệt đối cho người mua ở thực và nhà đầu tư. Trong khi nhiều dự án BĐS khác trên thị trường vẫn khiến cư dân "dài cổ" chờ sổ hồng, thì Vinhomes Grand Park lại tạo ra một kỷ lục với tiến độ cấp sổ nhanh chóng và minh bạch. Chỉ trong vòng 5 tháng cuối năm 2024, hơn 11.000 sổ hồng đã được trao tận tay cư dân. Dự kiến, trong thời gian tới sẽ có thêm khoảng 9.000 sổ hồng được bàn giao cho khách hàng tại các phân khu như The Beverly Solari, The Beverly…

Pháp lý dự án rõ ràng không chỉ là yếu tố đảm bảo quyền lợi của người mua, mà còn góp phần nâng cao thanh khoản và giá trị tài sản. Với Vinhomes Grand Park, đây là minh chứng rõ ràng về năng lực triển khai dự án và uy tín của chủ đầu tư Vinhomes - thương hiệu luôn dẫn đầu trong lĩnh vực phát triển đô thị tại Việt Nam.

Trụ cột thứ ba là chính sách giá bán hấp dẫn, mở ra cơ hội sở hữu nhà ở cao cấp tại đại đô thị đáng sống bậc nhất TP HCM cho nhiều nhóm khách hàng, đặc biệt là người trẻ có tích lũy vừa phải. Đơn cử, dòng sản phẩm căn hộ cao cấp tại The Opus One đang có mức giá chỉ từ 65 triệu đồng/m2; hay The Beverly Solari giá bán chỉ từ 59 triệu đồng/m2, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng giá tại TP HCM - hiện đã lên tới 120 triệu đồng/m2. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt, giãn tiến độ thanh toán, đồng hành cùng ngân hàng trong giải pháp vay mua nhà… là những yếu tố khiến sức hút của Vinhomes Grand Park ngày một lớn.

Ngay khi dọn về các căn hộ tại Vinhomes Grand Park, khách mua sẽ đồng thời nhận ngay sổ hồng

Không chỉ là điểm sáng đầu tư, Vinhomes Grand Park còn là hình mẫu của đại đô thị đáng sống bậc nhất TP HCM. Trên quỹ đất rộng 271 ha, chủ đầu tư đã kiến tạo một hệ sinh thái sống xanh, thông minh và toàn diện hiếm có. Tại đây, mỗi cư dân được hưởng 16 m2 không gian xanh và tiện ích công cộng. Chỉ vài bước chân di chuyển, mọi nhu cầu về học tập, làm việc, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí… đều được đáp ứng.

Với nền tảng pháp lý vững chắc, vị trí chiến lược và chính sách tài chính linh hoạt cùng hệ sinh thái tiện ích ngày càng hoàn thiện, Vinhomes Grand Park đang là lựa chọn vàng cho nhà đầu tư trong bối cảnh "dòng tiền rẻ" dồi dào đổ vào BĐS.