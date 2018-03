Masan Consumer Holdings và Masan Consumer có tổng giám đốc mới

Ông Trương Công Thắng đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của Masan Consumer Holdings và Masan Consumer và sẽ tiếp tục dẫn dắt MCH trong chiến lược tăng trưởng dài hạn. Cụ thể hơn, ông đã đề ra tầm nhìn chiến lược cho 5 năm sắp tới là xây dựng 12 thương hiệu mạnh trong thời gian sắp tới, đặt ra mục tiêu tăng trưởng doanh thu 25% mỗi năm với biên lợi nhuận sau thuế đạt trên 20%, và phấn đấu để MCH trở thành một trong những nơi làm việc được ưa thích nhất vào năm 2022. Ông Thắng chính thức được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của MCH và MSC vào ngày 28-2.

Trong đó, MCH là công ty thực phẩm và đồ uống lớn ở Việt Nam. Danh mục sản phẩm của MCH bao gồm những thương hiệu được người tiêu dùng Việt Nam tin yêu như Chin-su, Nam Ngư, Tam Thái Tử, Kokomi, Vinacafe, Wake-up, Vĩnh Hảo và Quang Hanh.

Ông Danny Lê, thành viên Hội đồng Thành viên của MCH, chia sẻ: "Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ông Seokhee vì đã đồng hành cùng chúng tôi trong 4 năm vừa qua và cùng hướng đến triết lý kinh doanh "Doing well by doing good". Đóng góp của ông vào sự phát triển của MSC là vô cùng to lớn. Bản thân tôi tin rằng ông Seokhee sẽ tiếp tục là thành viên của gia đình Masan và tôi xin chúc ông thành công trên hành trình sắp tới của mình".



Masan tin vào triết lý "Doing well by doing good". Sứ mệnh của công ty là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vượt trội cho 90 triệu người dân Việt Nam. Masan hiện thực hóa tầm nhìn này bằng cách thúc đẩy năng suất thông qua những phát kiến mới, áp dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu mạnh và tập trung hiện thực hóa những cơ hội lớn gắn với cuộc sống hằng ngày của đại đa số người dân. Các công ty thành viên và liên kết của Tập đoàn Masan là những công ty ngành hàng thịt và các sản phẩm từ thịt, thực phẩm chế biến và đồ uống, tài nguyên và dịch vụ tài chính, là những lĩnh vực đang tăng trưởng cao của nền kinh tế Việt Nam.