C.P Việt Nam hưởng ứng giảm rác thải nhựa, bảo vệ môi trường

Bắt đầu từ việc nâng cao ý thức trong tổ chức đồng thời hợp tác, vận động giảm rác thải nhựa. Cùng nhau nói "không" với đồ dùng nhựa (say "no" to plastic) trong sinh hoạt hằng ngày như túi nhựa, ly nhựa, ống hút nhựa. Hãy sử dụng túi vải hoặc các vật dụng có thể tái sử dụng, giảm lượng rác thải nhựa nói riêng và rác thải nói chung đang tăng nhanh mỗi năm nhằm giảm tác động đến môi trường.

C.P. Việt Nam đã phối hợp với tổ chức thanh niên quốc tế (AIESEC) thực hiện chiến dịch "4.0 Warrior" (chiến binh 4.0) từ tháng 6-2019 đến tháng 8-2019 nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và khởi xướng các hành động đơn giản đối với việc giảm rác thải nhựa cho C.P. Việt Nam nói riêng và xã hội Việt Nam nói chung, kêu gọi giảm thiểu việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy; tăng cường tái chế, tái sử dụng.

Thành viên tổ chức thanh niên quốc tế (AIESEC) tổ chức thảo luận nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và khởi xướng các hành động đơn giản đối với việc giảm rác thải nhựa cho cán bộ và công nhân viên công ty

Dự án được thực hiện theo chuỗi sự kiện: WORKSHOP - CAMPAIGN - EXHIBITION. Với các hoạt động phong phú như quyên góp đồ nhựa, nhận quà sống xanh từ ngày 11 đến 13-6-2019, chiến dịch đã thu về số lượng lớn nhựa nhờ sự tham gia nhiệt tình của các nhân viên, và nhiều phần quà đã được trao tặng để khích lệ tinh thần sống xanh.



Bên cạnh đó, nhằm chuyển biến nhận thức về nhựa thành hành động góp phần giảm thiểu rác thải nhựa, dự án đã tổ chức cuộc thi tái chế đồ nhựa, với chủ đề: trò chơi cho trẻ em. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ công ty.

Toàn bộ sản phẩm được trưng bày trong buổi triển lãm ngày 6-7 vừa qua với chủ đề "GREEN TOWN" với Phòng khám xanh - kiểm tra kiến thức về sống xanh, khu vực vui chơi được tạo nên từ nhựa tái chế, làng nghề xanh: tái chế, làm nến từ dầu ăn, quảng trường xanh: trưng bày sản phẩm tái chế.

Các cán bộ - công nhân viên công ty tham gia triển lãm sản phẩm tái chế từ nhựa

Những sản phẩm tái chế này đã được tặng cho các em trong chuyến thăm Cô Nhi Viện vào ngày 12-7-2019, chương trình đã nhận được lời cảm ơn chân thành từ phía Cô Nhi Viện vì mang đến cho các em bài học rất lớn và quý giá. "Nên tận dụng những đồ nhựa đã bỏ đi bằng cách tái chế những cái cần thiết cho cuộc sống hằng ngày, vừa tiết kiệm chi phí vừa ý nghĩa bảo vệ môi trường" - bà Nhàn, Phó Giám đốc Cô nhi viện - chia sẻ.



Các em nhỏ ở Cô nhi viện thích thú với các sản phẩm tái chế từ nhựa của các anh chị C.P. Việt Nam

Được biết hiện nay rác thải nhựa là vấn đề nhức nhối trên toàn cầu, mỗi năm lượng rác nhựa do con người thải ra đủ phủ kín 4 lần diện tích bề mặt trái đất, trong đó, 13 triệu tấn rác nhựa trôi nổi, đổ ra đại dương. Rác thải nhựa đang hằng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.



"Ở Việt Nam chúng ta, lượng rác thải nhựa cũng ngày càng gia tăng. Nếu chúng ta không có các giải pháp hữu hiệu, kịp thời thì những tác động tiêu cực của rác thải nhựa sẽ trở nên rất nghiêm trọng", trích từ công văn của Thủ tướng chính phủ về việc thực hiện các biện pháp giải quyết các vấn đề về rác thải nhựa.