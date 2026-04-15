Sản xuất - Kinh doanh
15/04/2026 13:38

Chủ tịch Haxaco chia sẻ bí quyết thành công khi mở đại lý VinFast

"Tại thị trường nội địa, VinFast đang cho thấy sức bật mạnh mẽ và được người tiêu dùng ưa chuộng".

Sau nhiều thập kỷ gắn bó với các thương hiệu quốc tế, ông Đỗ Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco) quyết định dồn lực đầu tư vào hệ thống đại lý VinFast. Kết quả tăng trưởng tích cực khiến hệ thống của ông liên tục nở rộ tại nhiều địa phương và dự kiến sẽ có thêm 6 đại lý ngay trong năm nay.

- PV: Sau nhiều năm gắn bó với thương hiệu xe sang nước ngoài, đâu là động lực để Haxaco quyết định dồn lực đầu tư vào hệ thống đại lý VinFast?

Cá nhân tôi làm ô tô năm nay là năm thứ 32 và các giám đốc của tôi đều có kinh nghiệm trên 20 năm nên chúng tôi rất hiểu thị trường. Lý do để đầu tư vào VinFast rất đơn giản: xu hướng xe điện là thực tế hiện hữu và đang phát triển rất tốt.

Trên phương diện cá nhân, là một người Việt Nam, tôi cũng muốn góp một phần nhỏ bé vào xây dựng thương hiệu ô tô nước nhà. Đã là người Việt thì nên ủng hộ hàng thương hiệu Việt, mà VinFast đang là đơn vị duy nhất thực sự đáp ứng tốt nhu cầu thị trường.

Bởi thế, tôi nhận thấy đây là thời cơ rất tốt để tham gia phân phối, góp phần đưa thương hiệu ô tô Việt Nam lên một tầm cao mới. Đó vừa là trách nhiệm với cộng đồng, vừa là chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia ngày càng lớn mạnh.

Ông Đỗ Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT Haxaco - đã có 32 năm kinh nghiệm trong ngành ô tô

- Từ khi chuyển hướng sang VinFast, hệ thống đại lý của ông thay đổi như thế nào?

Hệ thống đại lý nở rộ rất nhanh. Đến thời điểm này, chúng tôi đã có 10 đại lý tại những vị trí đặc biệt. Trong thời gian tới, Haxaco chuẩn bị đưa vào hoạt động thêm các cơ sở tại Bắc Ninh (Bắc Giang cũ), Ninh Bình (Nam Định cũ), Tây Ninh (Long An cũ) và Châu Đốc (An Giang). Mục tiêu trong năm 2026 là phối hợp cùng VinFast mở thêm khoảng 6 đại lý nữa.

- Từng vận hành nhiều mô hình phân phối cùng các thương hiệu xe, ông nhận thấy sự khác biệt nào trong quá trình hợp tác với VinFast?

Thị trường hiện nay rất đa dạng với nhiều hãng xe cùng tồn tại và phát triển. Mỗi hãng xe đều có tệp khách hàng riêng, tuy nhiên, tại thị trường Việt Nam lúc này, VinFast đang phát triển rất mạnh. Hướng đi thuần xe điện của VinFast là hướng đi tốt để thúc đẩy sự quan tâm của đa số khách hàng hiện đại. Tại thị trường nội địa, VinFast đang cho thấy sức bật mạnh mẽ và được người tiêu dùng ưa chuộng.

Vị doanh nhân cho rằng chất lượng xe và dịch vụ khác biệt là những yếu tố khiến khách hàng ngày càng tin tưởng và lựa chọn VinFast

- Khi tiếp xúc khách hàng, đâu là những yếu tố khiến họ ngày càng tin tưởng và lựa chọn xe điện VinFast, thưa ông?

Một trong những yếu tố đột phá và quan trọng nhất chính là hạ tầng trạm sạc. VinFast đã dám đầu tư một cách rất mạnh mẽ và bài bản vào mạng lưới sạc trên toàn quốc. Người tiêu dùng có thể nhìn nhận rõ ràng đây là cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Bên cạnh đó, chính sách miễn phí sạc pin giúp người dùng yên tâm hoàn toàn về chi phí năng lượng.

Chất lượng xe VinFast cũng ngày càng được nâng cấp và dải sản phẩm hiện nay cực kỳ phù hợp với nhu cầu người Việt. Từ những mẫu xe như VF 3 đến VF 9, các dòng xe đa dụng như Limo Green, VF MPV 7 cho tới xe chuyên dụng như EC Van đều mang lại sự lựa chọn tốt cho khách hàng, dù là dùng cho gia đình hay công ty. Với nền tảng hạ tầng và sản phẩm như hiện tại, tôi tin rằng VinFast sẽ tiếp tục chinh phục khách hàng.

Ngoài những lợi thế trên, để chinh phục người dùng, chúng tôi tạo dựng sự tin tưởng thông qua thực tế trải nghiệm. Điển hình là chương trình phục vụ ăn sáng và cà phê miễn phí tại toàn bộ hệ thống đại lý trên toàn quốc vào sáng thứ Bảy và Chủ nhật, giúp khách hàng có không gian lái thử, ngồi uống cà phê cùng bạn bè.

Ông Dũng dự định mở thêm 6 đại lý VinFast ngay trong năm 2026

- Những lợi thế trên được thể hiện bằng những con số kinh doanh cụ thể ra sao, thưa ông?

Sự tăng trưởng là rõ rệt. Trong hai quý IV-2025 và quý I-2026, toàn bộ 10 đại lý của chúng tôi đã đạt danh hiệu "Đại lý xuất sắc toàn diện" từ phía VinFast. Để đạt được danh hiệu này, hệ thống phải thỏa mãn đồng thời hai điều kiện: đạt chỉ tiêu tổng sản lượng bán hàng và đạt chỉ tiêu chất lượng ở tất cả các dòng xe, từ những dòng phổ thông như VF 3, VF 5, VF 6 tới các dòng cao cấp như VF 7, VF 8, VF 9. Kết quả của cả hệ thống cho thấy định hướng phục vụ khách hàng của chúng tôi đang đi đúng hướng.

- Với kinh nghiệm hơn ba thập kỷ trong ngành ô tô, ông đánh giá thế nào về triển vọng của xe điện nói chung và thương hiệu VinFast nói riêng trong thời gian tới?

Khẳng định chính xác 100% là điều khó, nhưng tôi tin rằng trong bối cảnh an ninh năng lượng và giá xăng dầu khó lường, việc sử dụng điện năng xanh - sạch là hướng đi tất yếu toàn cầu. Trong khoảng 3-5 năm tới, xe điện, đặc biệt là các sản phẩm của VinFast sẽ phát triển rất mạnh mẽ.

- Xin cảm ơn ông!

An Mai
100 doanh nghiệp tại TP HCM chậm đóng BHXH

Doanh nghiệp 15:12

Bảo hiểm Xã hội TP HCM thông báo danh sách 100 doanh nghiệp chậm đóng BHXH từ 06 tháng trở lên và có số tiền lớn.

Kỳ công với nghề rang xay cà phê

Kinh tế 07:45

Anh Đinh Hoàng Quốc Đông, chủ xưởng Cà phê 570 (phường Long Bình, TP HCM), đã đúc kết kinh nghiệm cho người tìm hiểu việc rang xay cà phê trước khi khởi nghiệp.

Nam A Bank bổ nhiệm ông Trần Khải Hoàn giữ chức vụ Tổng giám đốc

Doanh nhân 17:40

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội đồng quản trị Nam A Bank bổ nhiệm ông Trần Khải Hoàn giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 10-4-2026.

Sức hút của "Đất dụng võ cho nhân tài - NovaGroup" trong chu kỳ tăng tốc mới

Thị trường 16:08

Sau giai đoạn tái cấu trúc, NovaGroup đang ghi nhận nhiều tín hiệu phục hồi tích cực và từng bước lấy lại đà tăng trưởng.

Techcombank – đối tác tài chính hàng đầu đồng hành cùng SME kiến tạo "Việt Nam mới"

Thị trường 22:34

Techcombank đồng hành SME bằng giải pháp tài chính toàn diện, giúp tăng năng lực, tối ưu dòng tiền và tham gia sâu vào chuỗi giá trị hạ tầng.

PVOIL giữ vững "mạch nguồn" xăng dầu trong quý I-2026

Thị trường 15:03

PVOIL linh hoạt điều hành, giữ vững nguồn cung xăng dầu, mở rộng hệ thống và chủ động ứng phó biến động thị trường.

Gen Z bất ngờ khi mục sở thị nhà máy sản xuất Trà Mật Ong BONCHA

Sản xuất - Kinh doanh 08:00

Vượt ra khỏi những quảng cáo, các bạn sinh viên vừa có chuyến khám phá quy trình sản xuất sản phẩm trực tiếp Trà Mật Ong BONCHA Chanh Nhật Yuzu tại nhà máy.


