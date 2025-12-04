Dim Tu Tac mang sản vật Việt Nam đến sự kiện ẩm thực Macao

Là thương hiệu nhà hàng ẩm thực Quảng Đông hàng đầu tại Sài Gòn, Dim Tu Tac từ lâu đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều tín đồ ẩm thực. Với đội ngũ đầu bếp đến từ nhiều khu vực như Thượng Hải, Tứ Xuyên, Quảng Đông, Singapore... nhà hàng vừa giữ vững tinh hoa Quảng Đông chính thống, vừa kiến tạo phong cách ẩm thực riêng biệt trên thị trường Việt Nam. Từ câu chuyện của từng món ăn đến hành trình sáng tạo, Dim Tu Tac luôn mong muốn chạm đến khách hàng bằng những trải nghiệm vị giác chân thật nhất.

Vừa qua, tại Macao Food Festival lần thứ 25, Dim Tu Tac vinh dự được mời tham dự cuộc thi Macao International Chinese Cuisine Chef Competition 2025 – một trong những "sân khấu" danh giá của giới đầu bếp Quảng Đông. Giữa hơn 130 đầu bếp xuất sắc từ khắp nơi, Dim Tu Tac đã mang đến câu chuyện ẩm thực của mình và nhận được sự đánh giá cao từ hội đồng quốc tế.

Hai giải thưởng "Món DimSum Sáng Tạo" và "Á Quân Món Bếp Chính"

Tại cuộc thi, ba sư phụ đại diện Dim Tu Tac là Li Shu Chun, Li Jian Xiong và Wang Li Wu, đã xuất sắc giành hai giải thưởng: "Món DimSum Sáng Tạo" và "Á Quân Món Bếp Chính". Thành tựu này không chỉ ghi dấu bước tiến vượt bậc của Dim Tu Tac trên đấu trường quốc tế, mà còn khẳng định vị thế của nhà hàng trong việc nâng tầm ẩm thực Quảng Đông theo cách bản lĩnh và sáng tạo.

Cảm hứng từ Việt Nam – cà phê và sầu riêng

Để chuẩn bị cho sự kiện, đội ngũ Dim Tu Tac đã dành hàng tháng miệt mài thực hiện hàng trăm thử nghiệm, không ngừng tìm kiếm cảm hứng để kể câu chuyện ẩm thực đích thực. Hai sản vật mang đậm bản sắc Việt Nam là cà phê và sầu riêng được chọn làm trung tâm. Từng hạt cà phê thấm nắng mang hương vị đậm đà, tầng hương phong phú; mỗi múi sầu riêng kết tinh độ béo mịn, hương thơm nồng nàn, gợi nhắc miền sông nước.

Hai nguyên liệu rất quen thuộc này trở thành "đại sứ" hoàn hảo, kết nối văn hóa Việt Nam với kỹ thuật chế biến Quảng Đông truyền thống, tạo nên những trải nghiệm ẩm thực đầy cảm xúc.

Chiếc bánh điểm tâm gói trọn linh hồn nguyên liệu Việt

Từ những khu miệt vườn trù phú của miền Tây, nơi sầu riêng được xem như "viên ngọc thơm" của vùng đất sông nước, sư phụ dimsum Wang Li Wu tạo nên món bánh ngọt mang hương vị sầu riêng đặc trưng.

Từng chiếc bánh dimsum được tạo hình như quả sầu riêng thu nhỏ, lớp vỏ mềm mịn nâng đỡ phần nhân béo thơm, ngọt đậm – một sự hòa quyện giữa truyền thống nguyên bản và tinh thần sáng tạo trong ẩm thực Quảng Đông đương đại.

Niềm cảm hứng từ hạt cà phê và sầu riêng - sản vật Việt Nam

Đến những đồi cà phê bạt ngàn, sư phụ kết hợp lớp vỏ bánh ngàn lớp chiên giòn cùng phần nhân kem cà phê thơm béo – tạo nên một món bánh vừa truyền thống vừa hiện đại. Tạo hình chiếc lu nước nhỏ, hình ảnh quen thuộc nơi sườn đồi cà phê, giúp món bánh kể trọn câu chuyện về vùng đất đầy nắng gió và tinh thần mộc mạc của người trồng cà phê Việt Nam.

Kể câu chuyện ẩm thực từ sự kết hợp chưa từng có

Nếu dimsum là nơi tỏa sáng của kỹ thuật tạo hình tinh tế, thì bước sang mảng bếp chính, Dim Tu Tac kể một câu chuyện cá tính hơn qua bàn tay tài hoa của 2 vị sư phụ Li Jian Xiong và Li Shu Chun.

Trong thời gian hạn hẹp của cuộc đấu, món bồ câu được chế biến công phu, thịt bồ câu quay rút xương kèm cơm nắm nấu với phong vị cơm gà Hải Nam, sử dụng gạo ST25 để giữ trọn kết cấu dẻo thơm. Sự tinh tế chạm đến đỉnh cao khi vị mắm tôm sả – một gia vị rất Việt Nam, được xử lý tinh tế để trở thành lớp hương đầy chiều sâu, làm bật lên trọn vẹn vị ngọt thanh của thịt bồ câu.

Món Tôm Bách Hoa Cà Phê và Bồ Câu nhận được sự khen ngợi hết lời từ hội đồng ẩm thực

Nhận được nhiều lời khen cho món cơm, đội ngũ Dim Tu Tac tiếp tục khiến bạn bè quốc tế bất ngờ với một lựa chọn thậm chí táo bạo hơn: Tôm Bách Hoa Cà Phê Kem Muối. Lấy cảm hứng từ món cà phê muối nổi tiếng, nước xốt đi kèm được tạo nên từ cà phê phin nguyên chất hòa quyện cùng lớp kem muối đặc chế của đầu bếp, mang lại hương vị tròn đầy, đậm đà mà vẫn tôn lên vị ngọt tự nhiên của tôm. Sư phụ kết hợp hương vị quen thuộc này với món Tôm Bách Hoa truyền thống Quảng Đông, tạo nên một trải nghiệm hương – vị – hình độc đáo.

Món ăn nhanh chóng trở thành "cú hit" của cuộc thi, được các chuyên gia quốc tế đánh giá là "sự kết hợp chưa từng có" khi đưa văn hóa cà phê Việt vào chất liệu ẩm thực truyền thống Quảng Đông một cách khéo léo và thuyết phục.

Dấu ấn khẳng định vị thế của Dim Tu Tac trên đấu trường thế giới

Thành tựu tại cuộc thi được xem là lời khẳng định mạnh mẽ về vị thế của Dim Tu Tac khi nhà hàng đã vượt qua những giới hạn quen thuộc để chinh phục các tiêu chuẩn khắt khe bậc nhất của ẩm thực Quảng Đông. Sau cột mốc ấy, Dim Tu Tac cho thấy hành trình của mình không chỉ dừng lại ở việc gìn giữ tinh hoa truyền thống mà còn khát vọng vươn tầm quốc tế, nơi tài năng, kỹ thuật và sự sáng tạo được ghi nhận xứng đáng.

Đại diện thương hiệu cho biết thêm: những món ăn đã tạo nên dấu ấn tại sự kiện ở Macao (Trung Quốc) sẽ sớm được tái hiện tại hệ thống nhà hàng Dim Tu Tac. Chúng tôi tin rằng những hương vị táo bạo ấy sẽ mở ra cho thực khách một hành trình vị giác đầy bất ngờ và cảm hứng, đúng với tinh thần mà Dim Tu Tac luôn hướng đến.