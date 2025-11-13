Điểm mới của VinFuture mùa 5: 10 đại học chung tay thắp lửa tri thức cho thế hệ trẻ

Năm nay, đánh dấu tuổi lên 5 của Giải thưởng, Tuần lễ sẽ có thêm nhiều hoạt động mới, nổi bật là chuỗi đối thoại Khám phá Tương lai VinFuture, được phối hợp tổ chức cùng các viện nghiên cứu và trường đại học hàng đầu tại Việt Nam.

Lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2023, chuỗi Đối thoại Khám phá Tương lai VinFuture mang đến cơ hội cho cộng đồng khoa học trong nước, đặc biệt là những nhà nghiên cứu trẻ, được giao lưu và kết nối với những trí tuệ đỉnh cao của khoa học thế giới. Năm nay, chuỗi sự kiện được mở rộng phạm vi triển khai tại 10 viện nghiên cứu và các trường đại học hàng đầu trên toàn quốc, quy tụ những nhà khoa học gạo cội trên thế giới và Việt Nam ở các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), y học, sinh học, hóa học, năng lượng và môi trường… Qua đó, các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế có cơ hội đối thoại, chia sẻ và cùng tìm lời giải cho những thách thức lớn của nhân loại.

Lan tỏa cảm hứng cho người trẻ theo đuổi khoa học

PGS.TS. Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội, khẳng định Tuần lễ Khoa học - Công nghệ VinFuture hàng năm là chất xúc tác chiến lược khơi dậy bản lĩnh và khát vọng sáng tạo, cống hiến cho các nhà khoa học trẻ Việt Nam. Từ năm 2023 đến nay, ĐH Bách Khoa Hà Nội cùng VinFuture đã nhiều lần tổ chức các tọa đàm và hội thảo khoa học quốc tế có sức lan tỏa lớn.

PGS.TS. Huỳnh Đăng Chính (ngoài cùng bên phải) tặng quà lưu niệm cho GS. Stanley M. Whittingham và GS. Martin Andrew Green trong sự kiện giao lưu tại Đại học Bách Khoa cuối năm 2023. Ảnh: VFP

"Đó là minh chứng cho tinh thần nghiên cứu khoa học vì nhân loại - điều mà VinFuture và ĐH Bách khoa Hà Nội đang cùng trao đổi, phát triển với trọng tâm là nuôi dưỡng trong thế hệ trẻ khát vọng nghiên cứu và tinh thần đổi mới sáng tạo, đóng góp cho phát triển xã hội bền vững", PGS. Chính nhận định.

Chứng kiến sinh viên tự tin chia sẻ, giao lưu với diễn giả là những tên tuổi lớn trên thế giới, PGS. Chính đánh giá đây là những cơ hội quý khi vì qua đó, các nhà khoa học trẻ của đơn vị được truyền cảm hứng, nhiệt huyết mạnh mẽ. Sau những sự kiện như vậy, hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo sinh viên tăng lên cả số lượng và chất lượng, với nhiều đề tài quan tâm đến năng lượng tái tạo, vật liệu xanh hay AI trong nông nghiệp.

"Đam mê khoa học được lan tỏa tự nhiên trong cộng đồng nghiên cứu trẻ chính là thành công lớn nhất của chuỗi hội thảo, tọa đàm hợp tác với VinFuture", PGS. Chính cho biết.

Tương tự, tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), buổi tọa đàm chủ đề "Tương lai của Trí tuệ nhân tạo" vào năm 2024 do chính "cha đẻ AI" - GS. Yann LeCun - là diễn giả đã khơi dậy nguồn cảm hứng mạnh mẽ trong thế hệ trẻ làm khoa học của trường.

"Được học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu của thế giới, họ sẽ có bức tranh rộng hơn, tầm nhìn toàn cảnh hơn về lĩnh vực mà các bạn trẻ học sinh THPT chuyên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đang rất quan tâm. Khi đối thoại cùng GS. Yann LeCun, sinh viên rất phấn khởi vì được học trực tiếp từ những chuyên gia hàng đầu như thế. Tôi tin rằng rất nhiều bạn trong số đó đã được khích lệ, động viên và sẽ quyết tâm hơn nữa khi theo đuổi lĩnh vực mình quan tâm", PGS.TS Nguyễn Văn Hà - Phó Trưởng phòng Hợp tác và Phát triển của đơn vị, nhìn nhận.

Buổi chia sẻ thuộc "Chuỗi Đối thoại Khám phá tương lai VinFuture" của GS. Yann LeCun, Chủ nhân Giải thưởng chính VinFuture 2024 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên, giảng viên của trường. Ảnh: VFP

Những kỳ vọng lớn được gửi gắm vào Tuần lễ trao giải VinFuture mùa 5

PGS.TS. Kim Bảo Giang, Phó Hiệu trưởng phụ trách Khoa học công nghệ và Quản lý đào tạo sau đại học, Trường ĐH Y Hà Nội, cho biết hội thảo năm 2023 với GS. Salim Abdool Karim, Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture dành cho Nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển năm 2021, đã mở ra cơ hội kết nối cho giảng viên, học viên và sinh viên với các nhóm nghiên cứu lớn trên thế giới.

"Qua sự kiện với VinFuture, họ có những ‘địa chỉ’ để hợp tác các dự án mới hoặc được tư vấn để thực hiện tốt hơn các dự án, nghiên cứu đang thực hiện", PGS. Giang nói. Đây là điều nhà trường trông đợi ở bốn sự kiện khoa học với chuyên gia hàng đầu ở các lĩnh vực ung thư, tim mạch, phục hồi chức năng và thần kinh mà Trường sẽ cùng Quỹ VinFuture tổ chức trong mùa giải năm nay.

Buổi chia sẻ của GS. Salim S. Abdool Karim - Chủ nhân Giải Đặc biệt VinFuture 2021 tại Trường Đại học Y Hà Nội năm 2023 mang đến nhiều giá trị trong lĩnh vực y học. Ảnh: VFP

Cũng trong Tuần lễ trao giải VinFuture 2025, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên sẽ phối hợp cùng Quỹ tổ chức hội thảo chuyên đề với GS. Ingolf Steffan-Dewenter (ĐH Würzburg, Đức; Thành viên Hội đồng Sơ khảo VinFuture) - chuyên gia về tác động của biến đổi khí hậu và môi trường đến đa dạng sinh học và hệ sinh thái. PGS. Hà cho biết chuyên môn của GS. Steffan-Dewenter rất gần với thế mạnh đào tạo và nghiên cứu của các nhà khoa học đơn vị, nên kỳ vọng sự kiện sẽ quy tụ đông đảo nhà khoa học trong và ngoài nhà trường để cùng nhau thảo luận, đưa ra các ý tưởng phục vụ nhu cầu phát triển bền vững ở Việt Nam cũng như thế giới.

Ông cũng chia sẻ rằng vai trò kết nối của VinFuture có ý nghĩa quan trọng trong cộng đồng khoa học. Theo ông, với sự đồng hành và hỗ trợ từ VinFuture, việc kết nối với các nhà khoa học quốc tế trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn, mở ra nhiều cơ hội hợp tác hiệu quả. PGS. Hà cũng kỳ vọng rằng VinFuture sẽ tiếp tục phát huy vai trò là một trong những quỹ tiên phong trong việc thúc đẩy sự phát triển của khoa học Việt Nam thông qua việc kết nối học giả, tài trợ các dự án nghiên cứu khoa học công nghệ, và đặc biệt là tạo dựng những cơ hội giao lưu, học hỏi, truyền cảm hứng cho sinh viên - những nhà khoa học tương lai.

Đó cũng là góc nhìn của ĐH Bách khoa Hà Nội đối với các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture năm 2025.

"Chúng tôi kỳ vọng VinFuture sẽ tiếp tục tôn vinh những công trình đột phá trong các lĩnh vực nền tảng như vật liệu mới, tự động hóa, cơ điện tử, công nghệ bán dẫn, công nghệ sinh học, AI…, góp phần đẩy mạnh hợp tác quốc tế của các trường, viện nghiên cứu tại Việt Nam với các đại học hàng đầu thế giới", PGS. Chính chia sẻ.