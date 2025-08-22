Thị trường
22/08/2025 17:00

DHG Pharma tiếp tục vào ‘Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025’

Theo bảng xếp hạng của Forbes, DHG Pharma duy trì đà tăng trưởng vững vàng, dựa trên nền tảng tài chính mạnh mẽ và chiến lược phát triển dài hạn.

Trước thềm sinh nhật tuổi 51, DHG Pharma tiếp tục ghi dấu bằng cột mốc "Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025" do Forbes Việt Nam bình chọn. Forbes đánh giá các doanh nghiệp dựa trên kết quả kinh doanh - chỉ số tài chính - khả năng duy trì lợi nhuận bền vững.

DHG Pharma tiếp tục vào ‘Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025’- Ảnh 1.

DHG Pharma nhận danh hiệu "Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025" vào ngày 21-8-2025.

Tăng trưởng vững vàng trên nền tảng tài chính mạnh

Các đánh giá định lượng của Forbes về "sức khỏe tài chính", ghi nhận chiến lược phát triển bài bản của DHG Pharma trong bối cảnh thị trường nhiều biến động. Đồng thời, bộ tiêu chí định tính thể hiện niềm tin tưởng của nhà đầu tư và người tiêu dùng, củng cố thêm uy tín của DHG Pharma trong cộng đồng doanh nghiệp nội địa.

Cụ thể hơn, DHG Pharma liên tục gặt hái doanh thu và lợi nhuận duy trì đà tăng trưởng ổn định. DHG Pharma nằm trong nhóm công ty niêm yết có vốn hóa vừa và chỉ số tài chính lành mạnh, được các nhà đầu tư đánh giá cao.

Trong 3 doanh nghiệp dược phẩm vào Top 50 Forbes 2025, DHG Pharma tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu. Công ty được xếp hạng cao về thương hiệu uy tín lâu đời, giữ thị phần hàng đầu trong mảng thuốc không kê đơn. Mạng lưới phân phối đa kênh hiện đã mở rộng đến 30.000 nhà thuốc truyền thống (OTC), 3.546 cửa hàng thuộc 5 chuỗi nhà thuốc lớn (MTC), 3.200 bệnh viện và phòng khám (ETC) phủ khắp cả nước và thị trường xuất khẩu sang 20 quốc gia.

Bảng xếp hạng Top 50 Forbes 2025 cũng đo lường giá trị thương hiệu gắn với niềm tin xã hội. DHG Pharma liên tục được người tiêu dùng tín nhiệm qua các giải thưởng: Top 10 Doanh nghiệp dược uy tín, Hàng Việt Nam chất lượng cao… Ngoài ra, doanh nghiệp tích cực đóng góp cho cộng đồng, chăm sóc sức khỏe người dân nhiều vùng miền, thông qua hơn 100 chương trình mỗi năm.

Định hướng phát triển dài hạn để giữ vững vị thế dẫn đầu

Danh sách Top 50 Forbes 2025 công bố giữa thời điểm DHG Pharma đang đẩy mạnh chiến lược phát triển dài hạn "xoay trục tăng trưởng" - tập trung vào tái cơ cấu sản phẩm và tối ưu hóa chi phí trên toàn bộ chuỗi giá trị dược phẩm.

DHG Pharma tiếp tục vào ‘Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025’- Ảnh 2.

DHG Pharma được xếp hạng cao về thương hiệu uy tín lâu đời, giữ thị phần hàng đầu trong mảng thuốc không kê đơn.

Tổng Giám đốc Toshiyuki Ishii cho biết, DHG Pharma đã tăng tốc đầu tư vào công nghệ và sản xuất chuẩn quốc tế thời gian qua. Sắp tới, công ty sẽ mở rộng công suất sản xuất, hoàn thiện chuẩn EU-GMP cho toàn bộ dây chuyền mới, cũng như ứng dụng chuyển đổi số và tự động hóa để nâng cao năng suất và kiểm soát chất lượng.

Đồng thời, DHG Pharma đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới và chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm danh tiếng của tập đoàn Taisho (Nhật Bản), nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh nội địa bằng hệ sản phẩm khác biệt. Năm 2024, công ty đã được cấp số đăng ký cho 23 sản phẩm mới và triển khai sản xuất thêm 13 sản phẩm.

Bên cạnh kênh phân phối truyền thống, công ty đang xây dựng các kênh thương mại điện tử. Thị trường quốc tế cũng được tăng tốc mở rộng với định hướng xuất khẩu có chọn lọc sang thị trường tiềm năng, chú trọng thâm nhập sâu vào thị trường ASEAN.

Đặc biệt, DHG Pharma tiên phong theo đuổi chiến lược Phát triển bền vững ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị) trong dài hạn. Công ty đã công bố báo cáo phát triển bền vững theo chuẩn GRI từ năm 2020, đón đầu xu hướng "đầu tư xanh" vốn còn mới mẻ trong ngành dược.

"Forbes xướng tên DHG Pharma không chỉ vì kết quả kinh doanh hôm nay, mà còn vì hệ giá trị cốt lõi vững chắc được vun đắp suốt nửa thế kỷ qua và định hướng phát triển bền vững trong tương lai. Chúng tôi sẽ giữ vững sứ mệnh ‘Vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn’ để tiếp tục là biểu tượng của sự an tâm và đổi mới trong ngành dược", ông Toshiyuki Ishii khẳng định.

PV

