Đầu Trâu Bio-Canxi: Một giải pháp phân bón mới cho canh tác lúa gạo bền vững và giảm phát thải

Chiến lược phát triển nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, và đặc biệt là "Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)" đã đặt ra những yêu cầu cấp bách về việc chuyển đổi mô hình canh tác.

Chúng ta phải chuyển từ nền nông nghiệp thâm dụng tài nguyên sang một nền nông nghiệp thông minh, tuần hoàn, có giá trị gia tăng cao và trách nhiệm với môi trường. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định và nhân rộng các giải pháp công nghệ đột phá và hiệu quả có thể xem là nhiệm vụ trọng tâm. Trong bối cảnh đó, sản phẩm Đầu Trâu Bio-Canxi nổi lên như một giải pháp hữu hiệu, có khả năng giải quyết đồng thời nhiều thách thức cố hữu của ngành trồng lúa tại ĐBSCL.

Phục hồi nền tảng sản xuất từ trong lòng đất

Phần lớn diện tích đất trồng lúa tại ĐBSCL đang đối mặt với tình trạng suy thoái do các vấn đề cố hữu. Đầu Trâu Bio-Canxi đưa ra cơ chế giải quyết đồng thời các vấn đề này:

"Trị bệnh" chua phèn: Đất phèn khiến cây lúa không hấp thu được dinh dưỡng. Ghi nhận từ thực tế mô hình canh tác lúa giảm phát thải phục vụ phát triển bền vững vùng nguyên liệu lúa gạo xuất khẩu của ĐBSCL thuộc Dự án Khuyến nông Trung ương do Công ty CP Phân bón Bình Điền chủ trì triển khai tại xã Định Hòa, tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) cho thấy độ pH đất đã tăng từ 4,0 lên 5,63 sau một thời gian ngắn ứng dụng, giúp giải phóng dinh dưỡng bị "khóa" trong đất.

Thúc đẩy rửa mặn: Ion Canxi (Ca2+) trong sản phẩm giúp đẩy ion Natri (Na+) gây hại ra khỏi keo đất, làm cho quá trình rửa mặn diễn ra thuận lợi hơn. Đồng thời, Canxi còn giúp vách tế bào cây lúa thêm vững chắc, tăng khả năng chống chịu với các điều kiện bất lợi như nhiệt độ cao, hạn hán, mặn, phèn, nhiễm độc hữu cơ và sâu bệnh.

Giải độc hữu cơ: Tình trạng ngộ độc hữu cơ thường xảy ra sau sạ khoảng 15-30 ngày. Việc sử dụng sản phẩm sớm ngay sau thu hoạch giúp rơm rạ phân hủy nhanh, giảm rõ rệt độc chất, giúp bộ rễ lúa phát triển khỏe mạnh ngay từ đầu.

Bộ sản phẩm Đầu Trâu Bio-Canxi, Đầu Trâu Bio Lúa 1, Đầu Trâu Bio Lúa 2 được sử dụng trong mô hình canh tác lúa giảm phát thải phục vụ phát triển bền vững vùng nguyên liệu lúa gạo xuất khẩu của ĐBSCL thuộc Dự án Khuyến nông Trung ương do Công ty CP Phân bón Bình Điền chủ trì cho kết quả kinh tế vượt trội.

Biến rơm rạ thành dinh dưỡng, giảm phát thải khí nhà kính

Việc xử lý rơm rạ tại ruộng là một trong những giải pháp quan trọng nhất để thực hiện cam kết giảm phát thải của Việt Nam. Đầu Trâu Bio-Canxi cung cấp một quần thể vi sinh vật có lợi, có khả năng phân hủy nhanh rơm rạ trong điều kiện hiếu khí. Quá trình này mang lại lợi ích kép:

Giảm phát thải: Ngăn chặn quá trình phân hủy yếm khí sinh ra khí metan (CH 4 ).

Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn: Biến rơm rạ từ chất thải thành nguồn dinh dưỡng hữu cơ trả lại cho đất. Giải pháp này hiệu quả ngay cả với các giống lúa có thân rạ "dai", khó phân hủy như DS1.

Đầu Trâu Bio-Canxi được khuyến cáo sử dụng 150kg/ha ngay sau khi thu hoạch kết hợp cày xới, hoặc dùng để bón lót trước khi gieo sạ.

Lời khẳng định từ đồng ruộng

Hiệu quả của một công nghệ chỉ thực sự được khẳng định khi nó được nông dân đón nhận và mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt.

Các mô hình ứng dụng cho thấy năng suất lúa tăng từ 8-15% và giảm thiểu thiệt hại do đổ ngã. Tổng chi phí sản xuất thấp hơn 1,4 triệu đồng/ha, lợi nhuận trung bình cao hơn 3,8 triệu đồng/ha so với canh tác thông thường. Nông dân tham gia mô hình đều đánh giá đây là một trong những vụ lúa "đỡ tốn nhất trong nhiều năm". Ông Danh Thảo – Phó Giám đốc HTX Thanh Xuân, xã Định Hòa, tỉnh An Giang phấn khởi chia sẻ: "Cây lúa cứng cáp mà ít phun xịt thuốc, giảm nhiều lượng phân bón hóa học mà năng suất vẫn đảm bảo". Câu chuyện của ông Tư Phấn (Tây Ninh) còn ấn tượng hơn, khi năng suất ruộng của ông tăng từ 3-4 tấn/ha lên đến 7 tấn/ha.

Nông dân tham gia mô hình đánh giá độ chắc của hạt lúa.

Hướng dẫn bón Đầu Trâu Bio-Canxi

Để đạt hiệu quả tối ưu, quy trình được khuyến cáo là sử dụng 150kg/ha Đầu Trâu Bio-Canxi, nên bón sớm ngay sau khi thu hoạch rồi kết hợp cày xới, hoặc dùng để bón lót trước khi gieo sạ, kết hợp sử dụng bộ sản phẩm phân bón chuyên dùng Đầu Trâu theo từng giai đoạn sinh trưởng: thúc mạ, đẻ nhánh với Đầu Trâu Bio Lúa 1, làm đòng - nuôi bông với Đầu Trâu Bio Lúa 2.

Các thành viên HTX nông nghiệp Thanh Xuân phấn khởi nhờ canh tác lúa theo hướng giảm phát thải khí nhà kính.

Hướng tới tương lai bền vững

Rõ ràng, Đầu Trâu Bio-Canxi không chỉ là một sản phẩm thương mại, mà đã chứng tỏ là một giải pháp công nghệ hiệu quả, một "mắt xích" quan trọng trong chuỗi giá trị lúa gạo bền vững. Bằng cách giải quyết các vấn đề từ gốc rễ là đất đai và trả lại dinh dưỡng từ rơm rạ, công nghệ này đang góp phần xây dựng một nền nông nghiệp thông minh, có trách nhiệm và thực sự thịnh vượng cho người nông dân.

