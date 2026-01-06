Dự án mới
06/01/2026 08:00

Đáp án cho bài toán sở hữu không gian riêng với mức thanh toán ban đầu từ 239 triệu đồng

Nhiều dự án mới thiết kế lộ trình thanh toán phù hợp với người trẻ mong muốn an cư. Tại Cần Thơ, Stella Icon mở ra cơ hội sở hữu tổ ấm chỉ từ 239 triệu đồng.

"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân"

Không ít hành trình trong đời chỉ thực sự bắt đầu khi con người dám bước qua cảm giác chưa sẵn sàng. "Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân" - con đường chỉ hiện ra khi có người dám bước đi, cơ hội cũng chỉ thật sự có ý nghĩa khi được nắm bắt đúng thời điểm. Trong nhịp sống hiện đại, điều này đặc biệt đúng với những quyết định lớn, đòi hỏi cả sự tính toán kỹ lưỡng lẫn mạo hiểm, trong đó có câu chuyện sở hữu một không gian riêng để nghỉ ngơi, kết nối với người thương yêu và nạp thêm năng lượng mỗi ngày.

Với nhiều người trẻ, tâm lý chờ đợi khá phổ biến: chờ thu nhập cao hơn, chờ sự nghiệp vững vàng, chờ vốn tích lũy đủ nhiều để cảm thấy an tâm. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ dài hạn, trì hoãn khởi đầu đôi khi đồng nghĩa với việc bỏ lỡ những cơ hội tích lũy sớm. Một không gian riêng cho bản thân và gia đình ngày nay không chỉ là "quả ngọt" ở cuối con đường thành công, mà trong nhiều trường hợp chính là điểm khởi đầu để mỗi người tổ chức cuộc sống một cách bài bản hơn.

Khi đặt ra mục tiêu mua nhà, người trẻ buộc phải nhìn lại toàn bộ bài toán tài chính cá nhân: từ việc lập kế hoạch chi tiêu, kiểm soát dòng tiền, tiết chế những khoản chi không cần thiết đến duy trì kỷ luật trong thời gian dài. Không còn những bài học lý thuyết, đó là quá trình rèn luyện sát với thực tế, mỗi khoản thanh toán đúng hạn trở thành một dấu mốc "thành tựu", góp phần hình thành thói quen tích lũy và tư duy quản lý tài sản bền vững. Và trên hành trình ấy, điều quan trọng nhất không nằm ở việc bắt đầu hoàn hảo đến đâu, mà là dám đặt viên gạch đầu tiên đúng thời điểm.

KITA Airport City chú trọng quy hoạch mảng xanh, tạo không gian sống lành mạnh cho cư dân.

Nhìn rộng ra thị trường bất động sản hiện nay, có thể thấy bức tranh đã khác rất nhiều so với vài chục năm trước. Nếu như trước đây, việc sở hữu nhà gắn liền với áp lực thanh toán lớn ngay từ đầu, ít lựa chọn hỗ trợ tài chính và chỉ phù hợp với những người đã tích lũy đủ lâu, thì giờ đây, nhiều chủ đầu tư đã chủ động thiết kế lộ trình thanh toán phù hợp với khả năng chi trả thực tế của người mua, giúp giấc mơ an cư trở nên "dễ thở" hơn với người trẻ.

Stella Icon: Khởi đầu trong tầm tay

Tại Cần Thơ, dự án căn hộ Stella Icon được xem là một lựa chọn phù hợp đáp ứng được bài toán "khởi đầu trong tầm tay" cho người trẻ đang tìm kiếm cơ hội an cư. Với mức thanh toán ban đầu chỉ từ 239 triệu đồng (tương đương 15% giá trị căn hộ) và lộ trình thanh toán được chia nhỏ trung bình từ 7,9 triệu đồng mỗi tháng, dự án mở ra khả năng sở hữu nhà ở ngay từ giai đoạn đầu sự nghiệp.

Điểm đáng chú ý là Stella Icon không tiếp cận người mua bằng những cam kết xa vời, mà bằng lộ trình tài chính rõ ràng và uy tín từ nền tảng pháp lý tại KITA Airport City suốt thời gian qua. Việc chia nhỏ áp lực thanh toán giúp người trẻ vừa duy trì cuộc sống hiện tại, vừa từng bước xây dựng nền tảng an cư ổn định cho tương lai.

Tính đến cuối năm 2025, công trình Stella Icon đã thi công đến tầng 8, đảm bảo tiến độ xây dựng và bàn giao.

Bên cạnh yếu tố tài chính, Stella Icon được quy hoạch như một không gian sống phù hợp với nhịp sống năng động của đô thị Cần Thơ. Nằm ở vị trí trung tâm khu đô thị KITA Airport City, cách sân bay quốc tế Cần Thơ chỉ 3 km, dự án sở hữu khả năng kết nối thuận tiện đến hệ thống y tế, giáo dục, thương mại, dịch vụ, nơi làm việc... giúp cư dân dễ dàng cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân trong khoảng cách gần. Cùng với đó, hệ thống tiện ích như hồ bơi, phòng gym, yoga, spa, cafeteria... được bố trí ngay trong tòa tháp Stella Icon, kết hợp với thiết kế căn hộ thông minh, tối ưu khả năng kết nối với thiên nhiên, là điều kiện lý tưởng để người trẻ nuôi dưỡng sự cân bằng thân - tâm - trí giữa nhịp sống hiện đại.

Quan trọng hơn, Stella Icon hướng đến hình thành một cộng đồng cư dân trẻ, văn minh - nơi mỗi gia đình không chỉ tìm thấy một chốn ở, mà còn tìm được môi trường sống phù hợp để phát triển. Khi an cư không còn là gánh nặng mà trở thành động lực, người trẻ có thêm nền tảng để tập trung cho sự nghiệp, cho gia đình và cho những kế hoạch dài hạn trong cuộc sống.

