Đà Nẵng đón biểu tượng căn hộ flagship tiên phong tại Việt Nam

Từ biểu tượng quốc tế đến xu hướng của giới thượng lưu Việt

Trên thế giới, mô hình flagship store được xem là biểu tượng của sang trọng và trải nghiệm đỉnh cao. Từ Fifth Avenue (New York), Champs-Élysées (Paris) đến Ginza (Tokyo), những flagship store luôn là tâm điểm của các đại lộ xa xỉ với không gian, kiến trúc và trải nghiệm trọn vẹn.

Mô hình flagship store với sự góp mặt của những thương hiệu hàng đầu thế giới tại IconSiam (Bangkok) đã biến nơi đây thành tâm điểm mua sắm bậc nhất, điểm dừng chân không thể bỏ qua của mọi du khách khi đến Thái Lan. Ảnh Iconsiam

Một flagship store chuẩn quốc tế sở hữu vị trí đắc địa, quy mô lớn, thiết kế ấn tượng và hệ sinh thái dịch vụ đặc biệt tạo ra trải nghiệm mà cửa hàng thông thường không thể mang lại. Khi được tích hợp trong một tổ hợp căn hộ, mô hình này mang đến giá trị kép: cư dân vừa an cư trong không gian riêng tư đẳng cấp vừa trực tiếp kết nối với "trái tim" thương hiệu ngay bên dưới. Sự tiện lợi tối thượng, tính độc quyền và giá trị đẳng cấp lan tỏa đến từng căn hộ, biến nơi ở thành một tài sản văn hóa và trải nghiệm hiếm có.

Tại Việt Nam, mô hình flagship store vẫn vô cùng khan hiếm và lý do không nằm ở nhu cầu, mà nằm ở những đòi hỏi "khắt khe" của chính mô hình này. Ảnh minh họa

Đặc biệt, chủ đầu tư phải dám từ bỏ lợi ích ngắn hạn: thay vì chia nhỏ khối đế thành nhiều shophouse dễ cho thuê, họ phải chọn dành trọn một không gian lớn, đắt giá để xây dựng cửa hàng chủ lực đúng chuẩn quốc tế, điều mà rất ít chủ đầu tư tại Việt Nam đủ tầm nhìn và bản lĩnh để thực hiện.

Tuy nhiên, với tầng lớp thượng lưu và tinh hoa Việt Nam ngày càng phát triển, nhu cầu về không gian sống tích hợp trải nghiệm flagship càng gia tăng. Chính khoảng trống này tạo ra cơ hội lý tưởng để một dự án tiên phong xuất hiện – nơi mô hình flagship store không còn là giấc mơ xa xỉ mà trở thành hiện thực ngay tại Việt Nam.

Biểu tượng tiên phong mô hình căn hộ flagship store tại Việt Nam

Trên thực tế đó, thành phố đáng sống nhất Việt Nam – Đà Nẵng đã trở thành nơi tiên phong đưa mô hình căn hộ flagship store vào đời sống đô thị. Và tòa Mira thuộc khu phức hợp Regal Complex chính là nơi mở đường cho xu hướng này.

Mira tower là tòa tháp tiên phong tại Việt Nam được chủ đầu tư Regal Group đưa mô hình căn hộ flagship về đặt tại khối đế Regal Mall. Ảnh Regal Complex

Là linh hồn của tòa Mira, Regal Mall sở hữu 3 tầng rộng đến 8.000 m², được quy hoạch với 6 flagship store tinh tuyển. Cư dân Mira được sống trong một "thành phố thu nhỏ" từ ẩm thực tinh hoa tại các Nhà hàng Fine Dining, trải nghiệm ẩm thực Nhật Bản đỉnh cao Omakase, cho đến những ly cà phê thương hiệu tại Starbucks, tiện ích mua sắm hàng ngày tại Winmart và giáo dục cho thế hệ tương lai tại trường Mầm non quốc tế.

Điểm nhấn của Mira còn dành một phần diện tích lớn để kiến tạo không gian wellness chuẩn hạng sang.

Đặt tại tầng 2, ngay phía trên không gian thương mại, ba trung tâm wellness spa được kiến tạo như "ốc đảo trị liệu" dành riêng cho cư dân – nơi thân, tâm và trí được chăm sóc theo chuẩn mực quốc tế. Tại đây, mỗi cư dân có thể tìm lại sự cân bằng, tái tạo năng lượng và nuôi dưỡng sức khỏe toàn diện ngay trong chính nơi mình sống.

Tại Mira, hệ tiện ích được quy hoạch tỉ mỉ để đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu từ giải trí, thư giãn đến kết nối, mang đến phong cách sống đầy đủ, trọn vẹn và tiện nghi ngay trong nội khu.

Tầng 3 trở thành đặc quyền dành riêng cho cộng đồng cư dân với Gym – Yoga riêng tư, Kid's Club nuôi dưỡng thế hệ tương lai, Regal Exclusive kết nối cộng đồng doanh nhân, Regal Bar – điểm thư giãn lý tưởng, không gian coffee gắn kết gia đình, cùng Mira Pool – bể bơi vô cực ôm trọn tầm nhìn biển xanh. Mỗi tầng tại Mira chính là một lõi trải nghiệm, nơi cư dân tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc mà không cần rời khỏi tòa nhà.

Được giới thiệu vào dịp cuối năm 2025, Mira cũng là tòa tháp cuối cùng của khu phức hợp Regal Complex mang đến cơ hội cuối cùng để sở hữu căn hộ tiềm năng tại khu vực Nam Đà Nẵng.

Tọa lạc trên quỹ đất hiếm hoi bốn mặt tiền với 418 căn hộ hạng sang, Mira ghi điểm mạnh khi 80% căn sở hữu tầm nhìn sông – biển. Mỗi căn hộ được thiết kế theo tiêu chuẩn riêng của Regal Complex với trần cao 3,6m, sảnh đón 5 sao 8–10m và diện tích rộng 90–150m², những tiêu chuẩn đã làm nên giá trị của hệ sinh thái Regal Group.

Nối tiếp thành công của tòa Embassy, Mira xuất hiện như một tuyên ngôn mới về chuẩn mực sống thượng lưu tại Việt Nam. Không chỉ phản ánh sự chuyển mình mạnh mẽ của thị trường bất động sản hạng sang, Mira còn mở ra "cơ hội sở hữu sau cùng" dành cho những chủ nhân tinh hoa đã bỏ lỡ tòa tháp Embassy trước đó tại Regal Complex.