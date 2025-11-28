Bất động sản
28/11/2025 17:57

Đà Nẵng đón biểu tượng căn hộ flagship tiên phong tại Việt Nam

In bài viết

Bộ sưu tập căn hộ flagship tiên phong tại Việt Nam thuộc tòa tháp Mira trong khu phức hợp Regal Complex vừa được chủ đầu tư Regal Group ra mắt dịp cuối năm 2025

Từ biểu tượng quốc tế đến xu hướng của giới thượng lưu Việt

Trên thế giới, mô hình flagship store được xem là biểu tượng của sang trọng và trải nghiệm đỉnh cao. Từ Fifth Avenue (New York), Champs-Élysées (Paris) đến Ginza (Tokyo), những flagship store luôn là tâm điểm của các đại lộ xa xỉ với không gian, kiến trúc và trải nghiệm trọn vẹn.

Mô hình flagship store với sự góp mặt của những thương hiệu hàng đầu thế giới tại IconSiam (Bangkok) đã biến nơi đây thành tâm điểm mua sắm bậc nhất, điểm dừng chân không thể bỏ qua của mọi du khách khi đến Thái Lan. Ảnh Iconsiam

Một flagship store chuẩn quốc tế sở hữu vị trí đắc địa, quy mô lớn, thiết kế ấn tượng và hệ sinh thái dịch vụ đặc biệt tạo ra trải nghiệm mà cửa hàng thông thường không thể mang lại. Khi được tích hợp trong một tổ hợp căn hộ, mô hình này mang đến giá trị kép: cư dân vừa an cư trong không gian riêng tư đẳng cấp vừa trực tiếp kết nối với "trái tim" thương hiệu ngay bên dưới. Sự tiện lợi tối thượng, tính độc quyền và giá trị đẳng cấp lan tỏa đến từng căn hộ, biến nơi ở thành một tài sản văn hóa và trải nghiệm hiếm có.

Tại Việt Nam, mô hình flagship store vẫn vô cùng khan hiếm và lý do không nằm ở nhu cầu, mà nằm ở những đòi hỏi "khắt khe" của chính mô hình này. Ảnh minh họa

Đặc biệt, chủ đầu tư phải dám từ bỏ lợi ích ngắn hạn: thay vì chia nhỏ khối đế thành nhiều shophouse dễ cho thuê, họ phải chọn dành trọn một không gian lớn, đắt giá để xây dựng cửa hàng chủ lực đúng chuẩn quốc tế, điều mà rất ít chủ đầu tư tại Việt Nam đủ tầm nhìn và bản lĩnh để thực hiện.

Tuy nhiên, với tầng lớp thượng lưu và tinh hoa Việt Nam ngày càng phát triển, nhu cầu về không gian sống tích hợp trải nghiệm flagship càng gia tăng. Chính khoảng trống này tạo ra cơ hội lý tưởng để một dự án tiên phong xuất hiện – nơi mô hình flagship store không còn là giấc mơ xa xỉ mà trở thành hiện thực ngay tại Việt Nam.

Biểu tượng tiên phong mô hình căn hộ flagship store tại Việt Nam

Trên thực tế đó, thành phố đáng sống nhất Việt Nam – Đà Nẵng đã trở thành nơi tiên phong đưa mô hình căn hộ flagship store vào đời sống đô thị. Và tòa Mira thuộc khu phức hợp Regal Complex chính là nơi mở đường cho xu hướng này.

Mira tower là tòa tháp tiên phong tại Việt Nam được chủ đầu tư Regal Group đưa mô hình căn hộ flagship về đặt tại khối đế Regal Mall. Ảnh Regal Complex

Là linh hồn của tòa Mira, Regal Mall sở hữu 3 tầng rộng đến 8.000 m², được quy hoạch với 6 flagship store tinh tuyển. Cư dân Mira được sống trong một "thành phố thu nhỏ" từ ẩm thực tinh hoa tại các Nhà hàng Fine Dining, trải nghiệm ẩm thực Nhật Bản đỉnh cao Omakase, cho đến những ly cà phê thương hiệu tại Starbucks, tiện ích mua sắm hàng ngày tại Winmart và giáo dục cho thế hệ tương lai tại trường Mầm non quốc tế.

Điểm nhấn của Mira còn dành một phần diện tích lớn để kiến tạo không gian wellness chuẩn hạng sang.

Đặt tại tầng 2, ngay phía trên không gian thương mại, ba trung tâm wellness spa được kiến tạo như "ốc đảo trị liệu" dành riêng cho cư dân – nơi thân, tâm và trí được chăm sóc theo chuẩn mực quốc tế. Tại đây, mỗi cư dân có thể tìm lại sự cân bằng, tái tạo năng lượng và nuôi dưỡng sức khỏe toàn diện ngay trong chính nơi mình sống.

Tại Mira, hệ tiện ích được quy hoạch tỉ mỉ để đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu từ giải trí, thư giãn đến kết nối, mang đến phong cách sống đầy đủ, trọn vẹn và tiện nghi ngay trong nội khu.

Tầng 3 trở thành đặc quyền dành riêng cho cộng đồng cư dân với Gym – Yoga riêng tư, Kid's Club nuôi dưỡng thế hệ tương lai, Regal Exclusive kết nối cộng đồng doanh nhân, Regal Bar – điểm thư giãn lý tưởng, không gian coffee gắn kết gia đình, cùng Mira Pool – bể bơi vô cực ôm trọn tầm nhìn biển xanh. Mỗi tầng tại Mira chính là một lõi trải nghiệm, nơi cư dân tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc mà không cần rời khỏi tòa nhà.

Được giới thiệu vào dịp cuối năm 2025, Mira cũng là tòa tháp cuối cùng của khu phức hợp Regal Complex mang đến cơ hội cuối cùng để sở hữu căn hộ tiềm năng tại khu vực Nam Đà Nẵng.

Tọa lạc trên quỹ đất hiếm hoi bốn mặt tiền với 418 căn hộ hạng sang, Mira ghi điểm mạnh khi 80% căn sở hữu tầm nhìn sông – biển. Mỗi căn hộ được thiết kế theo tiêu chuẩn riêng của Regal Complex với trần cao 3,6m, sảnh đón 5 sao 8–10m và diện tích rộng 90–150m², những tiêu chuẩn đã làm nên giá trị của hệ sinh thái Regal Group.

Nối tiếp thành công của tòa Embassy, Mira xuất hiện như một tuyên ngôn mới về chuẩn mực sống thượng lưu tại Việt Nam. Không chỉ phản ánh sự chuyển mình mạnh mẽ của thị trường bất động sản hạng sang, Mira còn mở ra "cơ hội sở hữu sau cùng" dành cho những chủ nhân tinh hoa đã bỏ lỡ tòa tháp Embassy trước đó tại Regal Complex.

Võ Thơ

TIN LIÊN QUAN

Regal Group sắp triển khai khu phức hợp hạng sang Regal Complex tại Đà Nẵng

Bất động sản 10:49

(NLĐO) - Regal Group vừa thông tin kế hoạch triển khai dự án Regal Complex tại trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

từ khóa : bất động sản, thị trường bất động sản, không gian sống, hệ sinh thái, chủ đầu tư, vị trí đắc địa, chuẩn quốc tế, Trường mầm non, hàng đầu thế giới, gắn kết gia đình
OMO đạt mốc mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh, lan tỏa tinh thần sống xanh đến hàng triệu người Việt

OMO đạt mốc mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh, lan tỏa tinh thần sống xanh đến hàng triệu người Việt

Thị trường 17:30

OMO (Unilever Việt Nam) đã hoàn thành mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh sau 5 năm bền bỉ với chương trình “Hành động vì một Việt Nam xanh”.

Sinh nhật LOTTE MART: Mua sắm siêu tiết kiệm và thử vận may trúng ô tô

Sinh nhật LOTTE MART: Mua sắm siêu tiết kiệm và thử vận may trúng ô tô

Tiêu dùng 16:57

Nhân kỷ niệm 17 năm thành lập, LOTTE MART mang đến chuỗi ưu đãi “khủng” kéo dài đến hết ngày 9-12-2025

Nhà Khoa học người Việt được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo Quốc gia Hoa Kỳ

Nhà Khoa học người Việt được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo Quốc gia Hoa Kỳ

Giáo dục - Cộng đồng 15:25

GS.TS. Henry Nguyễn được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo Quốc gia Hoa Kỳ (US National Academy of Inventors – NAI).

Nền tảng khoa học cơ bản “khởi sinh” những ngành công nghệ mới

Nền tảng khoa học cơ bản “khởi sinh” những ngành công nghệ mới

Sản xuất - Kinh doanh 15:25

Có một doanh nghiệp Việt chọn đi từ "gốc rễ" đầu tư vào khoa học cơ bản và đổi mới sáng tạo, để phát triển công nghệ lõi mới trong hệ sinh thái cộng hưởng.

Agribank khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai tại miền Trung - Tây Nguyên

Agribank khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai tại miền Trung - Tây Nguyên

Doanh nghiệp 15:24

Agribank chủ động, khẩn trương, quyết liệt trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ lịch sử tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Hảo Hảo Concert - The Journey of 25: Đại tiệc âm nhạc bùng nổ chào mừng 25 năm

Hảo Hảo Concert - The Journey of 25: Đại tiệc âm nhạc bùng nổ chào mừng 25 năm

Văn hóa – Giải trí 15:24

Không khí mùa lễ hội cuối năm tại TP HCM trở nên nóng hơn bao giờ hết khi Hảo Hảo chính thức "kéo còi" cho Hảo Hảo Concert - The Journey of 25.

32 mong ước nhỏ

32 mong ước nhỏ

Hoạt động cộng đồng 11:03

Một cô bé cứ xoay mãi trong chiếc váy tím mới, gương mặt sáng lên như thế giới quanh em vừa thay đổi.



Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn