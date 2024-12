Cùng Saigon Special bùng nổ, trải nghiệm tại Lê hôi Countdown

Bia Saigon Special đồng hành cùng City Tết Fest 2025 với cương vị nhà tài trợ Bạch Kim

Bia Saigon Special đồng hành cùng City Tết Fest

Thông tin chính thức về lễ hội chào đón năm mới City Tết Fest được UBND Thành phố Thủ Đức công bố vào cuối tháng 10 vừa qua đã thu hút được sự chú ý của cộng đồng. Lễ hội chào đón năm mới đa sắc, đa trải nghiệm với sự kết hợp giữa các yếu tố Văn hóa - Cộng đồng - Công nghệ - Bền vững lần đầu tiên xuất hiện tại TP. HCM đang được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện mang tính biểu tượng của TP. Thủ Đức.

Ngày 14-12-2024 trên fanpage của chương trình, ban tổ chức đã công bố Bia Saigon Special trở thành Nhà tài trợ Bạch Kim của mùa lễ hội countdown năm nay. Chia sẻ về thông tin này, đại diện Sabeco cho biết: "Chúng tôi quyết định đồng hành cùng City Tết Fest là bởi lễ hội này có nhiều điểm tương đồng với thông điệp Tết của Bia Saigon Special. Đó là sự hòa quyện giữa các nét đẹp, văn hóa truyền thống với phong cách sống hiện đại được thể hiện qua phiên bản đặc biệt "Lộc Special". Thông qua lễ hội, chúng tôi mong muốn gửi gắm thông điệp "Tặng Lộc Special, Mở Tết Sung Túc" cùng phiên bản thùng "Lộc Special" đến khán giả Việt Nam trong năm mới sắp tới".

Lễ hội countdown quy tụ dàn sao đình đám

City Tết Fest 2025 được truyền cảm hứng theo tinh thần tôn trọng tính đa dạng, sáng tạo, kết hợp với nét văn hóa đặc trưng, giàu sắc của Miền Nam Việt Nam. Từ đó, các hoạt động tại City Tết Fest không chỉ đơn thuần là một lễ hội ăn - chơi ngày Tết, mà còn là nơi giao thoa văn hóa và nghệ thuật giữa các thế hệ. Từ chương trình nghệ thuật khai mạc "Đêm nhạc Loud Xao" (29-12), đại nhạc hội countdown (31-12), Triển lãm đa phương tiện "See Your Tết Sound", hay đến các hoạt động trình diễn thị giác "Diversity in Chaos", trò chơi dân gian, cùng những chương trình đậm chất truyền thống như hát Bolero Áo dài và Lô tô show… trở thành những điểm kết nối, giao lưu văn hóa cùng với sự kết hợp công nghệ hiện đại sẽ thu hút sự tham gia đông đảo của công chúng.

Điểm nhấn tại City Tết Fest 2025 là sân khấu âm nhạc countdown đẳng cấp quốc tế, được thiết kế hoành tráng như một lễ hội âm nhạc toàn cầu với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế. Trên sân khấu của City Tết Fest, khán giả sẽ có cơ hội được thưởng thức những màn trình diễn mãn nhãn đến từ những nghệ sĩ đình đám như Mỹ Tâm, Plastik Funk, BinZ, Đông Nhi, Andree Right Hand, Justatee, Rhyder, TLinh, Pháp Kiều…

Cũng trong lễ hội countdown, Bia Saigon Special tiếp tục mang tới khán giả một sân khấu độc quyền với sự kết hợp lần đầu tiên của nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu Việt Nam Justatee cùng DJ Plastik Funk - DJ Top 81 Thế Giới. Các màn điệu nhảy sôi động dưới nền nhạc vươn tầm quốc tế của Plastik Funk; hay khoảnh khắc chào đón sự xuất hiện bùng nổ của Bia Saigon Special trên sân khấu chính; màn nâng ly cùng chào đón năm mới 2025… đều hứa hẹn những trải nghiệm mới lạ, khoảnh khắc đáng nhớ cho khán giả trong đêm giao thừa đón năm mới 2025.

Thông điệp Tết mang đến nhiều trải nghiệm mới lạ

Đồng hành cùng lễ hội countdown, phiên bản "Lộc Special" của Bia Saigon Special gửi gắm thông điệp "Tặng Lộc Special, Mở Tết Sung Túc" được thể hiện qua chuỗi trải nghiệm độc đáo.

Sẽ chẳng còn gì tuyệt vời hơn khi các tín đồ yêu thích Bia Saigon Special có cơ hội thưởng thức hương vị êm mượt, sảng khoái của dòng bia cao cấp này tại khu vực Sunset Bar. Quầy Bar được đặt ngay cạnh bờ sông Sài Gòn mời chào bước chân du khách đến với không khí lễ hội cùng âm thanh sống động, các màn trình diễn đỉnh cao của các DJ đình đám trong nước và quốc tế cùng các band nhạc.

Với riêng các tín đồ thích "sống ảo" cũng sẽ được Bia Saigon Special cưng chiều hết mức khi khám phá điểm check-in Special Tunnel. Special Tunnel được trang trí đèn Led rực rỡ sắc xanh, đỏ kèm theo những lời chúc mừng năm mới được xuất hiện liên tục. Bên cạnh cơ hội bắt trọn khoảnh khắc bằng những tấm hình vui tươi kèm lời chúc năm mới bằng ngôn ngữ mình yêu thích, khi đăng lên mạng xã hội bạn sẽ có cơ hội in những tấm ảnh đặc biệt và rinh về những món quà cực chất từ Bia Saigon Special.

Trong không khí lễ hội tưng bừng, khán giả còn được tham gia các trò chơi thú vị cùng người đặc biệt tại Trạm Hút Lộc Special và có cơ hội giúp bạn rinh "Lộc Special" về nhà. Những món quà "khủng" như Vàng, iPhone 16 Pro Max, Airpods, vé Fanzone tham gia đêm nhạc countdown ngày 31-12… thực sự mang lại niềm vui, sẽ góp phần tạo nên Tết sung túc cho mỗi khán giả.

Sự kiện lễ hội càng có ý nghĩa hơn nữa khi đây cũng là cơ hội để du khách "đu Idol" khi các ngôi sao V-Pop sẽ có màn giao lưu tại Khu trải nghiệm. Còn chần chờ gì nữa mà không đến với City Tết Fest và Bia Saigon Special!

