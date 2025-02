CSGT thực hiện các “Điểm tiếp sức nhân dân” hỗ trợ người dân “Lái xe trách nhiệm - Về nhà an toàn”

Các CBCS PC08 ra quân hỗ trợ người dân về quê đón Tết.

Hoạt động được tổ chức tại 10 cửa ngõ giao thông lớn của Thành phố Hồ Chí Minh, mang đến những món quà phù hợp và thiết thực cho người dân trên đường về nhà sau một năm làm việc vất vả cùng thông điệp "Lái xe trách nhiệm - Về nhà an toàn".

Ghi nhận vào chiều ngày 24-1-2025, tức ngày 25 Tháng Chạp ÂL, lượng phương tiện đổ về miền Tây qua cửa ngõ TP HCM tăng cao. Như mọi năm, rất đông người dân di chuyển bằng xe máy mang theo nhiều đồ đạc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 để về quê. Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài năm nay còn là dịp đặc biệt phù hợp để người dân về quê, vui chơi, tham quan, hoặc đi du lịch sau cả năm làm việc vất vả.

Những món quà nhỏ như lời chúc đội ngũ CBCS gửi đến người dân

Trong chiều cùng ngày, Ban Thanh niên Công An TP HCM, Đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP HCM đã tổ chức lễ ra quân triển khai lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025.

Theo đó, Đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP HCM PC08 đã phối hợp với Công an các địa phương, Thanh tra giao thông, Thanh niên xung phong… có mặt tại vị trí các tuyến giao thông có nguy cơ cao xảy ra ùn tắc giao thông tại 10 địa điểm như đường Nguyễn Văn Linh (Quốc lộ 50); Quốc Lộ 13 (P. Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức); Quốc lộ 1A (P. Tân Phú, TP Thủ Đức)… để điều tiết, phân luồng giao thông, tạo điều kiện cho người dân lưu thông an toàn, thuận lợi.

Tại "Điểm tiếp sức nhân dân", lực lượng Đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP HCM (PC08) đã nhanh chóng triển khai các công tác điều hướng giao thông để đảm bảo hoạt động được diễn ra hiệu quả, không xảy ra ùn tắc giao thông.

Bên cạnh việc tiếp sức người dân với thức uống an toàn, mát lạnh sảng khoái như Heineken 0.0, khăn lạnh cùng thực phẩm, lực lượng còn hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn thay mới mũ bảo hiểm kém chất lượng, không đạt chuẩn. Những món quà nhỏ thay lời động viên, lời chúc "thượng lộ bình an" để người dân có một mùa tết trọn vẹn, an toàn với gia đình.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đoàn Phòng CSGT, Công an TP HCM Nguyễn Minh Tiến cho biết, hoạt động "Điểm tiếp sức nhân dân" là hoạt động thường niên của tuổi trẻ Đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP HCM (PC08) tổ chức nhằm thể hiện sự chia sẻ yêu thương, nhân ái và là nghĩa cử cao đẹp với mong muốn đồng hành cùng người dân về quê đón Tết an toàn, thuận lợi.

Tại chương trình, đã có hơn 100 lượt đoàn viên, thanh niên, cán bộ chiến sĩ, cùng các đơn vị đồng hành, trong đó có sự giúp sức của thương hiệu Heineken 0.0 với các tặng phẩm hết sức ý nghĩa như bánh, thức uống đại mạch Heineken 0.0 với 0.0% độ cồn, nón bảo hiểm, khăn lạnh… cùng khẩu hiệu hành động "Lái có trách nhiệm - Về nhà an toàn" - một nghĩa cử cao đẹp nhằm hướng người dân đến lối sống lành mạnh và tinh thần trách nhiệm khi tham gia giao thông.

Anh Võ Văn Toàn (quê Bình Dương) bày tỏ niềm vui khi nhận được sự hỗ trợ của lực lượng chức năng đối với người dân về quê nghỉ lễ. "Được sự hỗ trợ, quan tâm của lực lượng CSGT và thanh niên tình nguyện giúp cho quãng đường về quê của nhiều người dân trở nên an toàn, thuận lợi hơn rất nhiều" - anh Toàn chia sẻ.

Anh Nguyễn Khiết Anh (quê Bảo Lộc, Lâm Đồng) bất ngờ khi được CSGT tặng nước suối để uống giải khát. "Tôi thấy hành động này thiết thực, CSGT còn có lời nhắc nhở đi kèm giúp tôi sẽ chú ý hơn khi lái xe" - anh Khiết Anh nói.

Trong những năm qua, Đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP HCM (PC08) luôn quan tâm công tác xây dựng và triển khai các kế hoạch hướng đến cộng đồng. Từng tập thể đơn vị, từng cá nhân cán bộ chiến sĩ trực thuộc Phòng đều nỗ lực góp phần vào mục tiêu tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, nâng cao nhận thức về văn hóa giao thông, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Qua đó, nhiều hoạt động được triển khai nhằm lan tỏa sâu rộng thói quen "Đã uống rượu bia - không lái xe," đặc biệt trong các giai đoạn mùa lễ hội cao điểm.

Heineken Việt Nam và Đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP HCM phối hợp triển khai "Điểm tiếp sức nhân dân"

Đơn vị cũng không ngừng thúc đẩy xây dựng và hoàn thiện các sáng kiến, cải tiến, thành tích nổi bật nhằm khuyến khích hành vi "uống có trách nhiệm," khuyến khích lựa chọn các thức uống không cồn khi tham gia giao thông.

Trong đó, việc HEINEKEN Việt Nam - với sự tham gia của thương hiệu Heineken 0.0 - nhận được sự tín nhiệm từ Đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP HCM (PC08), và tài trợ thức uống đại mạch Heineken 0.0 với 0.0% độ cồn, các trang thiết bị, đồ dùng cần thiết cho hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ người dân nâng cao tinh thần Uống và Lái xe có trách nhiệm là một ví dụ nổi bật. Trong chiến lược phát triển bền vững, HEINEKEN Việt Nam đặt văn hóa Uống có trách nhiệm là một trong những trọng tâm chính. Trong những năm qua, doanh nghiệp không ngừng đẩy mạnh sản phẩm Heineken 0.0 - thức uống đại mạch 0.0% độ cồn nhằm giới thiệu đến người tiêu dùng một lựa chọn thức uống phù hợp để thưởng thức khi cần tỉnh táo hoặc phải lái xe sau đó, và tại mọi thời điểm trong ngày.

Mỗi chương trình, mỗi hành động thiết thực của các thương hiệu, tập thể và cá nhân đã, đang và sẽ đồng hành cùng lực lượng Cảnh sát giao thông đều góp phần tạo nên môi trường giao thông an toàn, văn minh, mang đến cho người dân những khoảnh khắc quây quần trọn vẹn và ý nghĩa bên người thân, bạn bè, nhất là vào các dịp lễ, Tết.