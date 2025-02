“Khát Vọng Là Người Việt” vang lên trong chương trình “95 Năm - Ánh Sáng Soi Đường"

Chương trình Anh Trai "Say Hi" của DatVietVAC Group Holdings - như tên gọi của mình, từ khởi đầu cho đến hiện tại, không ngừng truyền tải giá trị Thật trong từng khoảnh khắc. Đó là cái Thật của âm nhạc chạm đến trái tim khán giả, Thật trong sự kết nối gần gũi giữa nghệ sĩ và người hâm mộ và Thật trong tình yêu với văn hóa, con người Việt Nam. Chính sự chân Thật này đã dệt nên mối liên kết cảm xúc vững bền, khắc sâu trong lòng hàng triệu khán giả, biến Anh Trai "Say Hi" trở thành một trong những hiện tượng văn hóa âm nhạc có sức ảnh hưởng lớn nhất năm 2024.