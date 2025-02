VietinBank tăng trưởng bền vững, tiến vào kỷ nguyên mới

Những con số tăng trưởng ấn tượng của VietinBank đã chứng minh hoạt động Ngân hàng đi đôi với an toàn - hiệu quả - bền vững, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Tăng trưởng quy mô bền vững

Theo Báo cáo tài chính quý IV/2024, với sự chủ động, nỗ lực phát huy mọi nguồn lực, hoạt động kinh doanh của VietinBank trong năm 2024 tăng trưởng hơn so với năm trước.

Quy mô tổng tài sản cuối năm 2024 là 2,4 triệu tỉ đồng, tăng 17,4% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 1,7 triệu tỉ đồng, tăng 16,9% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng của VietinBank tăng trưởng tích cực, cao hơn mức tăng trưởng bình quân chung toàn ngành ngân hàng. Tiền gửi khách hàng đạt 1,6 triệu tỉ đồng, tăng 13,8% so với đầu năm, phù hợp định hướng cân đối vốn, đáp ứng thanh khoản và tuân thủ các tỉ lệ an toàn hoạt động của Ngân hàng.

Thu nhập lãi thuần năm 2024 của VietinBank tăng 17,8% so với năm trước. Kết quả tăng trưởng tích cực đến từ nỗ lực tăng trưởng quy mô, phát huy vai trò ngân hàng thương mại nhà nước hàng đầu trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế, VietinBank đã triển khai các gói tín dụng, chương trình ưu đãi lãi suất để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; đồng thời thực hiện cân đối vốn hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng CASA...

VietinBank tiếp tục tập trung nguồn lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đặc biệt, lãi thuần từ hoạt động khác năm 2024 tăng 45,8% so với năm 2023 do nhà băng tập trung các nguồn lực, thực hiện linh hoạt và đồng bộ các biện pháp đẩy nhanh tiến độ xử lý, thu hồi nợ XLRR trên toàn hệ thống. Kết quả thu hồi nợ XLRR có sự tăng trưởng vượt bậc trong năm 2024.

Cùng với đó, VietinBank đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tăng cường công tác kiểm soát chất lượng tín dụng, thu hồi xử lý nợ xấu, tiếp tục duy trì là một trong những ngân hàng có chất lượng nợ tốt với tỉ lệ nợ xấu cho vay ở mức 1,2%. Tỉ lệ bao phủ nợ xấu cho vay là 171%. Lợi nhuận trước thuế năm 2024 tăng 27,1% so với năm trước.

Những dấu ấn nổi bật năm 2024

Năm qua, phát huy vai trò của ngân hàng thương mại Nhà nước lớn, VietinBank thực hiện các chỉ đạo, định hướng của Đảng, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) trong điều hành chính sách tiền tệ, ổn định tỉ giá, lãi suất và kiểm soát lạm phát, nỗ lực giảm lãi suất huy động, tiết giảm chi phí hoạt động, tạo điều kiện tiếp tục giảm lãi suất cho vay để cung ứng vốn cho nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế phục hồi, tăng trưởng. Ngân hàng đã triển khai tích cực gói hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3 (Yagi) với quy mô giải ngân hơn 31.000 tỉ đồng; Chương trình ưu đãi cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; Chương trình cho vay ưu đãi lĩnh vực lâm sản, thủy sản… Là một trong các đơn vị được NHNN chọn triển khai hỗ trợ bình ổn giá vàng, VietinBank đã nhanh chóng xây dựng quy trình, chuẩn bị nguồn lực triển khai bán vàng miếng có hiệu quả, kịp thời.

Đặc biệt năm 2024, VietinBank đã hoàn thành giai đoạn "chạy đà" quan trọng với 45 sáng kiến được ưu tiên triển khai, đặt nền móng vững chắc cho hành trình chuyển đổi số. Việc triển khai các sáng kiến giúp tăng cường năng lực xử lý tự động, tiết giảm thời gian, chi phí hoạt động, nâng cao năng suất lao động. Trong đó, sự ra đời của Nhà máy số vào tháng 6-2024 trở thành điểm nhấn quan trọng; áp dụng phương pháp làm việc Agile cho phép rút ngắn thời gian đưa sản phẩm đến khách hàng và nhanh chóng thu thập phản hồi để cải tiến liên tục. VietinBank đặt con người vào trung tâm của hành trình chuyển đổi, nhân sự được bổ sung kịp thời và liên tục được nâng cao kỹ năng, kiến thức; tinh thần chuyển đổi số được lan tỏa, thúc đẩy sự đồng lòng và tinh thần đổi mới trên toàn hệ thống.

Bằng những thành tựu và đóng góp tích cực trong năm 2024, VietinBank tiếp tục được vinh danh là Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 8 liên tiếp; là Ngân hàng Bán lẻ, Ngân hàng SME, Ngân hàng nội địa tốt nhất cho doanh nghiệp FDI tại Việt Nam do Tạp chí Global Banking and Finance trao tặng. Đồng thời, thương hiệu VietinBank cũng giữ vững vị trí thuộc Top 200 Thương hiệu ngân hàng có giá trị nhất thế giới theo bảng xếp hạng của Brand Finance.

Với phương châm phát triển an toàn, bền vững và trách nhiệm xã hội, trong năm 2024, VietinBank dành tổng số tiền trên 500 tỉ đồng thực hiện công tác an sinh, chung tay chia sẻ trách nhiệm xã hội với cộng đồng.

Xác định năm 2025 là cột mốc quan trọng, với những nền tảng vững chắc đã tạo lập được, VietinBank sẽ không ngừng đổi mới, sáng tạo, lấy khách hàng làm trung tâm và luôn sẵn sàng thích nghi để dẫn đầu, phát triển an toàn - hiệu quả - bền vững cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới - "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".