29/01/2026 09:01

Cú hích từ "ông lớn" thực phẩm KIDO: Nâng cấp Bánh giò khay, tăng trọng lượng chiều lòng thực khách

KIDO Group – “Ông lớn” sở hữu Thương hiệu Thọ Phát nâng cấp món ăn truyền thống, mang đến tin vui thiết thực cho người tiêu dùng.

Kệ hàng trưng bày sản phẩm Thọ Phát tại Vạn Hạnh Mall (TP Hồ Chí Minh)

Thêm nhân, thêm chất - Chia sẻ gánh lo những ngày giáp Tết

Trong bối cảnh vật giá leo thang những ngày giáp Tết, việc tìm kiếm một bữa ăn "hợp túi tiền – thơm ngon - an toàn" là bài toán đau đầu của hàng triệu người lao động và nhân viên văn phòng. Giữa lúc nhiều mặt hàng rục rịch tăng giá, động thái mới nhất từ KIDO Group - Tập đoàn sở hữu thương hiệu Thọ Phát - lại đang đi ngược dòng dư luận, mang đến tin vui thiết thực cho người tiêu dùng phổ thông.

Từ tháng 12-2025, Thọ Phát chính thức thực hiện chiến dịch chuyển đổi toàn diện bao bì bánh giò từ lá chuối sang khay nhựa cao cấp, được làm từ 100% nhựa Polypropylene (PP), hay còn gọi là nhựa số 5, sử dụng màng bọc nhựa PA/PE, trong đó lớp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm là nhựa PE (polyetylen), không phản ứng với thực phẩm ngay cả khi hâm nóng theo hướng dẫn. Đây đều là những loại nhựa nằm trong nhóm an toàn nhất để đóng gói thực phẩm.

Điều đáng nói, sự thay đổi này không chỉ nằm ở vỏ bọc bên ngoài. Doanh nghiệp đã mạnh tay nâng trọng lượng bánh từ 150g lên 160g, tức là người tiêu dùng được "lời" thêm 10g nhân thịt và bột bánh trong mỗi phần ăn.

Con số 10g nghe thì có vẻ nhỏ, nhưng với quy mô sản xuất hàng chục triệu chiếc mỗi năm, đây là một nỗ lực đầu tư khổng lồ về chi phí nguyên liệu của doanh nghiệp. Với mức giá bình ổn, chiếc bánh giò khay giờ đây đầy đặn hơn, nhiều nhân thịt và trứng cút hơn, giúp người lao động, học sinh, sinh viên có một bữa ăn no nê, đủ năng lượng để làm việc và học tập. Đây chính là cách doanh nghiệp Việt thực hiện trách nhiệm xã hội, chia sẻ áp lực chi tiêu với người dân trong giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm.

Mỗi năm Thọ Phát sản xuất hơn 15 triệu chiếc bánh giò, là một trong các thương hiệu dẫn đầu trong phân khúc bánh giò/ bánh bao đóng gói sẵn tại Việt Nam, đặc biệt tại khu vực phía Nam

Chị Ngọc Bình (nhân viên một xí nghiệp tại Bình Dương) chia sẻ "bánh giò là một món ăn khá quen thuộc với công nhân chúng tôi, không chỉ vì sự tiện dụng, nhanh gọn thuận tiện trước các giờ giao ca ngắn ngủi, mà còn đầy đủ dinh dưỡng, chất lượng như cứu cánh chúng tôi mỗi giờ tăng ca. Tết cũng tới gần, công nhân chúng tôi cũng cần thắt chặt chi tiêu để lo lắng những ngày cận Tết. Những sản phẩm như bánh giò Thọ Phát là lựa chọn ưu tiên của chị em trong Khu công nghiệp cho một bữa ăn nhanh gọn, đảm bảo".

Bánh giò/ Bánh bao Thọ Phát trở thành bữa sáng quen thuộc của nhiều thế hệ

Phủ sóng thực phẩm sạch từ phố lớn đến hẻm nhỏ

Không còn bó hẹp ở những gánh hàng rong hay xe đẩy truyền thống, chiếc Bánh giò khay Thọ Phát giờ đây đã hiện diện tại hơn 200 cửa hàng miniBAO, các hệ thống siêu thị lớn, các cửa hàng tiện lợi và hàng ngàn tiệm tạp hóa, tủ hấp trên toàn quốc. Hệ thống phân phối rộng khắp này mang ý nghĩa xã hội rất lớn, đó là "bình dân hóa" việc tiếp cận thực phẩm sạch.

Một buổi sáng tại cửa hàng miniBAO Thọ Phát

Dù bạn là công nhân tại khu công nghiệp, nhân viên văn phòng, hay người nội trợ, bạn đều có thể dễ dàng mua được một chiếc bánh giò đạt chuẩn Quốc gia , được sản xuất từ nhà máy quy mô lớn đạt chuẩn xuất khẩu Châu Âu - Mỹ (ISO 22000, FSSC 22000, HACCP Codex). Sự tiện lợi còn đến từ chi tiết nhỏ như chiếc muỗng đi kèm trong mỗi khay bánh, giúp người lao động có thể ăn vội bữa sáng ngay tại chỗ làm hay trên xe buýt mà vẫn đảm bảo vệ sinh, không dính tay. Dù đổi mới diện mạo, Thọ Phát vẫn cam kết giữ nguyên hương vị quen thuộc, hài hòa giữa hiện đại và bản sắc Việt.

P. Q
từ khóa : KIDO, trách nhiệm xã hội, món ăn truyền thống, hệ thống siêu thị, Thọ Phát, doanh nghiệp Việt
