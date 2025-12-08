Cư dân I-Home đón Tết vui khi được cấp sổ hồng

Vừa qua, UBND TP HCM đã chính thức kết luận việc cấp sổ hồng cho cư dân I-Home, mở ra một mùa xuân ấm áp cho người dân nơi đây. Đây như một tin vui dành cho cư dân I-Home vào dịp Tết Nguyên đán 2026 khi nhận được sổ hồng. Tết năm nay sẽ không chỉ là dịp đoàn viên mà còn là khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống của từng cư dân khi được chính thức công nhận quyền sở hữu căn hộ của mình.

Dự án I-Home tọa lạc tại địa chỉ 359 Phạm Văn Chiêu, Phường An Hội Tây (trước đây là Phường 14, Quận Gò Vấp cũ), TP HCM - là dự án do CT Land (Thành viên của Tập đoàn CT Group) làm chủ đầu tư. Dự án này đã hoàn thiện và bàn giao nhà cho cư dân từ tháng 11-2017. Tuy nhiên, việc cấp sổ hồng do nhiều vướng mắc vẫn chưa thực hiện được.

Đến ngày 25-11-2025, UBND TP HCM đã chính thức thông qua chủ trương giải quyết các vướng mắc và cấp sổ hồng cho toàn bộ cư dân I-Home. Ở dự án này, Tập đoàn CT Group đã tạo ra 1 mô hình rất đáng ghi nhận khi nỗ lực tối đa để phát triển một ngôi nhà thông minh có giá dưới 1 tỉ đồng/căn (thời điểm mở bán), đồng thời hỗ trợ các gia đình trẻ tiếp cận dễ dàng với gói vay ưu đãi lãi suất thấp 30.000 tỉ đồng của Nhà nước (theo thông tư số 11/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP).

Anh Hứa Trí Tùng, một cư dân tại I-Home chia sẻ: "Tôi thực sự hạnh phúc khi có thể sở hữu một căn nhà riêng tại Gò Vấp, TP HCM với mức giá tuyệt vời và gói ưu đãi 30.000 tỉ của Nhà nước. Hiện nay, giá chuyển nhượng căn hộ tại I-Home đã tăng nhiều so với mua ban đầu, tài sản của gia đình tôi đã tăng trong một thời gian ngắn."

Tình hình thị trường bất động sản tại TP HCM hiện nay đang đối mặt với nhiều khó khăn khi giá nhà đất ngày càng leo thang, khiến nhiều người trẻ khó có thể sở hữu nhà. Tuy nhiên, I-Home lại là một điểm sáng trong việc cung cấp giải pháp nhà ở hợp lý cho các gia đình trẻ. Những câu chuyện như của anh Trí Tùng và hàng ngàn cư dân khác sống tại I-Home đã trở thành niềm hy vọng cho những người có thu nhập không cao, mang lại sự cân bằng trong thị trường bất động sản.

Dù có những khó khăn ban đầu, sự kiên trì của chủ đầu tư cùng với sự hỗ trợ từ thành phố đã giúp người dân I-Home có được mái ấm thực sự. Mô hình này mở ra một hướng đi mới trong việc phát triển các dự án nhà ở, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng trở nên khó khăn đối với người thu nhập thấp và trung bình. Mô hình này sẽ là một bước tiến quan trọng trong việc giải quyết bài toán nhà ở cho người dân TP HCM trong những năm tới khi được nhân rộng ra.

Khu căn hộ I-Home

Bên cạnh đó, Tập đoàn CT Group hiện đang có kế hoạch mở rộng dự án nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các tầng lớp khác nhau trong xã hội. Mới đây, CT Group cũng đang kiến nghị Thành phố đẩy nhanh tiến độ pháp lý để triển khai một dự án lớn gồm 50 tòa tháp nhà ở xã hội và 10 tòa nhà dành cho người thu nhập thấp tại khu đất 63 ha ở xã Bình Lợi (trước đây là xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh). Dự án này sẽ không chỉ tạo ra hàng nghìn căn hộ cho người dân mà còn giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt nhà ở, đáp ứng nhu cầu thực tế của những người dân tại TP HCM.

Đặc biệt, ở khía cạnh an sinh xã hội, sự góp mặt của dự án lớn này để xây dựng một môi trường sống tốt đẹp và bền vững cho người dân thành phố, mừng Đại hội Đảng toàn quốc sắp tới. Nếu được thông qua, dự án khởi công vào ngày 19-12 sắp tới, sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và tạo ra cơ hội nhà ở cho nhiều gia đình, đặc biệt là những người trẻ đang gặp khó khăn trong việc có nhà ở tại TP HCM.