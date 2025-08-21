CT Group ký Ghi nhớ hợp tác với Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia

Trong khi sự kiện lần đầu Việt Nam xuất khẩu 5.000 UAV vận tải hạng nặng sang Hàn Quốc còn chưa hạ nhiệt thì CT Group đã tiếp tục ghi dấu bằng một cột mốc mới: ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia (Bappenas). Lễ ký kết được tổ chức vào ngày 20/8/2025 tập trung vào việc phát triển chính sách và hệ sinh thái cho kinh tế không gian tầm thấp, hỗ trợ tiến trình chuyển đổi số tại Indonesia.

Indonesia hiện đặt mục tiêu trở thành một trong năm nền kinh tế hàng đầu thế giới và đang nổi lên như một trung tâm phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo tại Đông Nam Á. Trong bối cảnh đó, CT Group đã được chọn làm đối tác hợp tác trong lĩnh vực kinh tế không gian tầm thấp (Low Altitude Economy – LAE).

(từ trái qua) Ông Febrian Alphyanto Ruddyard - Thứ trưởng Bappenas, bà Teni Widuriyanti - Tổng Thư ký Bappenas, ông Trần Kim Chung - Chủ tịch CT Group, ông Rachmat Pambudy - Bộ trưởng Bappenas, ông Tạ Văn Thông - Đại sứ Việt Nam tại Indonesia

Tham dự buổi lễ có ông Rachmat Pambudy – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia (Bappenas) cùng lãnh đạo một số bộ ngành như Ngoại giao, Giáo dục Đại học, Khoa học và Công nghệ. Sự kiện còn có sự tham gia của nhiều trường đại học hàng đầu Indonesia như Đại học Mở Terbuka, Đại học Udayana, Đại học IPB, Đại học Surabaya, Học viện Công nghệ Indonesia (ITI), Học viện Perbanas, Học viện Công nghệ và Kinh doanh Visi Nusantara (ITB Vinus), Đại học Riau.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Rachmat Pambudy nói: "Bốn tháng trước, tôi đến thăm trụ sở CT Group tại TP HCM và thực sự ngạc nhiên với sự phát triển về Khoa học công nghệ của Việt Nam. Kinh tế không gian tầm thấp - LAE và chuyển đổi số Quốc gia là 2 lĩnh vực mới rất quan trọng với Indonesia. Chúng tôi mong được hợp tác lâu dài với Tập đoàn CT Group".

LAE là cấu trúc nền kinh tế đa tầng trong không gian diễn ra dưới độ cao 3.000m, là ánh xạ của mọi ngành kinh tế trên mặt đất được đưa lên không gian với năng suất cao hơn nhiều lần, dựa trên các tiến bộ về Khoa học công nghệ như máy bay không người lái, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và Internet vạn vật, máy bay, khinh khí cầu, trạm không gian, hệ thống quản lý không gian để giám sát, vận hành và phục vụ.

Tại Trung Quốc, quy mô LAE từ 65 tỷ USD năm 2023 được dự báo tăng lên 550 tỷ USD vào năm 2025. Indonesia cũng đã thành lập Ủy ban Kinh tế không gian tầm thấp từ năm 2024, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế và dành nguồn lực lớn cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Tạ Văn Thông – Đại sứ Việt Nam tại Indonesia nói: "Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao sự hợp tác giữa Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia và CT Group vào sự phát triển quan hệ hợp tác giữa 2 quốc gia lên một tầm cao mới, đặc biệt là vào dịp cả hai nước đang cùng kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập. Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cam kết luôn đồng hành cùng và luôn mở cửa đón chào các bạn mọi lúc…"

CT Group ký kết hợp tác với 8 Đại học hàng đầu Indonesia

Tại sự kiện, CT Group cũng tiến hành ký kết hợp tác với 8 Đại học hàng đầu Indonesia là Đại học Mở Terbuka, Đại học Udayana, Đại học IPB, Đại học Surabaya, Học viện Công nghệ Indonesia (ITI), Học viện Perbanas, Học viện Công nghệ và Kinh doanh Visi Nusantara (ITB Vinus), Đại học Riau, nhằm khai thác tối đa tiềm năng của cả hai bên trong lĩnh vực đào tạo, phát triển nhân lực và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ cao.

Từ hợp tác xuất khẩu UAV sang Hàn Quốc – một trong những quốc gia công nghệ cao hàng đầu thế giới – đến việc ký kết Biên bản ghi nhớ với Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia – nước có nền kinh tế lớn của nhóm G20 ở Đông Nam Á, hành trình của CT Group cho thấy đây không chỉ là những cơ hội ngẫu nhiên, mà là kết quả của chiến lược bài bản và nỗ lực bền bỉ. Những bước đi này góp phần khẳng định năng lực đổi mới sáng tạo, ý chí vươn lên và trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế.