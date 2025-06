Conic Boulevard: Từ giấc mơ an cư đến cuộc sống lý tưởng cho gia đình trẻ

In bài viết

Nhà không chỉ dành để ở, mà còn là không gian sống giúp mỗi người được tận hưởng, kết nối và tái tạo năng lượng mỗi ngày. Vì vậy, việc đầu tư một căn hộ an cư chính là khoản đầu tư cho hạnh phúc và nâng tầm chất lượng sống.

Nơi giấc mơ hạnh phúc vươn mình

Chính tư duy ấy đã thôi thúc anh Trần Văn Huy (28 tuổi, kỹ sư phần mềm, TP HCM) hiện thực hóa giấc mơ sở hữu căn hộ đầu tiên tại Conic Boulevard - khu căn hộ mới tại khu Tây TP HCM. Sinh ra và lớn lên trong một con hẻm nhỏ ở quận 8, anh luôn mong muốn một không gian sống rộng rãi, tiện nghi và gần gũi với thiên nhiên.

Anh cho biết: "Tôi đến Conic Boulevard khi một người bạn mời qua nhà chơi. Cảm nhận đầu tiên đó là một khu căn hộ đã hoàn thành với không gian xanh hiện hữu, đầy đủ các tiện ích sống cho những gia đình trẻ. Thêm vào đó, khi được bạn chia sẻ thông tin về chính sách thanh toán 25% nhận nhà ở ngay, tôi đã quyết định "xuống tiền" sở hữu căn hộ 85 m2 chỉ trong vòng 1 ngày tìm hiểu".

Chia sẻ về lý do lựa chọn Conic Boulevard, anh Huy cho biết, đối với những gia đình trẻ như anh thì chính sách thanh toán là yếu tố then chốt giúp anh dễ dàng hiện thực hóa kế hoạch an cư. "Với người trẻ đi làm vài năm như tôi, việc xoay đủ 100% giá trị căn hộ là không hề đơn giản. Nhưng tại Conic Boulevard, tôi chỉ cần thanh toán 25% trong giai đoạn đầu, phần còn lại được giãn tiến độ trong 36 tháng hoặc hỗ trợ từ ngân hàng với lãi suất ưu đãi. Nhờ vậy, tôi có thể chủ động dòng tiền mà vẫn đảm bảo tiến độ sở hữu nhà", anh chia sẻ.

Không gian sống lý tưởng tại Conic Boulevard - ảnh EximRS

Theo anh Huy, chính sách thanh toán nhẹ nhàng không chỉ giảm áp lực tài chính mà còn giúp người mua lần đầu an tâm lựa chọn nơi ở phù hợp với nhu cầu và khả năng. "So với nhiều dự án khác, Conic Boulevard có mức giá dễ tiếp cận, lại nằm trong khu vực đang phát triển nhanh tại Bình Chánh nên tiềm năng tăng giá tốt trong tương lại. Với tôi, đây là khoản đầu tư lâu dài xứng đáng", anh nói thêm.

Ngoài chính sách cho khách hàng mua nhà, vị trí dự án cũng là điểm cộng lớn khi thị trường khu Tây TP HCM đang cạn kiệt nguồn cung căn hộ vừa túi tiền. Tọa lạc ngay khu đại lộ Võ Văn Kiệt và Quốc lộ 1A, Conic Boulevard giúp cư dân dễ dàng kết nối các quận như 5, 8, Bình Chánh hay quận 7 - nơi anh Huy đang làm việc. Đặc biệt, vị trí dự án cao ráo, hạ tầng đồng bộ, không xảy ra tình trạng ngập nước - điều anh từng ám ảnh khi còn sống ở nhà cũ.

Sống tại Conic Boulevard, anh Huy đánh giá cao hệ tiện ích nội khu hướng đến lối sống cân bằng. Tất cả tiện ích được "đo ni đóng giày" theo nhu cầu của những người trẻ, các gia đình, đặc biệt chú trọng không gian vận động, tái tạo năng lượng như phòng gym, khu BBQ, sân thể thao, clubhouse cà phê, trường mầm non, khu làm việc chung bố trí ngay tại tầng trệt các tòa nhà - tất cả được thiết kế để cư dân dễ dàng tái tạo năng lượng sau một ngày làm việc.

An tâm về pháp lý, chất lượng bàn giao

Là một trong số ít dự án đã hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao tại khu Tây TP HCM, Conic Boulevard đang tiến hành các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng) cho cư dân, dự kiến hoàn tất trong năm 2025. Dự án sở hữu pháp lý minh bạch, đây là yếu tố then chốt giúp người mua nhà an tâm khi xuống tiền.

Không dừng lại ở việc bàn giao một tổ ấm hoàn thiện, đầy đủ tiện ích và pháp lý hoàn chỉnh tới khách hàng, Conic Boulevard còn thể hiện sự tận tâm trong nỗ lực kiến tạo cộng đồng cư dân gắn kết, tạo thêm nhiều giá trị gia tăng cho cư dân thông qua các dịch vụ hậu mãi và công tác quản lý vận hành.

Cư dân nhí có không gian vui chơi, trải nghiệm tại Conic Boulevard - ảnh: EximRS

Đến dự án vào những ngày cuối tuần dễ dàng bắt gặp không khí rộn ràng tiếng cười con trẻ từ chuỗi hoạt động cộng đồng dành cho gia đình và con trẻ được tổ chức định kỳ, xuyên suốt và hoàn toàn miễn phí.

Conic Boulevard thu hút khách hàng nhờ chính sách thanh toán linh hoạt cùng ưu đãi hấp dẫn. Theo đó, người mua chỉ cần thanh toán 25% để nhận nhà, phần còn lại được hỗ trợ vay lên đến 85% giá trị căn hộ từ ngân hàng Việt Á với lãi suất 0% trong 18 tháng đầu, đồng thời ân hạn nợ gốc trong 5 năm, giảm nhẹ áp lực tài chính trong giai đoạn đầu an cư.

Đặc biệt, khách hàng mua nhà được tặng ngay gói nội thất và điện máy trị giá đến 290 triệu đồng giúp chủ nhân căn hộ tiết kiệm thêm chi phí khi dọn vào sinh sống.

Là một trong những dự án hiếm hoi đã hoàn thiện hạ tầng, các căn hộ sẵn sàng bàn giao vào năm 2025; dự án Conic Boulevard được định vị như một "la bàn" của xu hướng đầu tư căn hộ tại TP HCM với các ưu điểm: vị trí thuận tiện kết nối giao thông nội thành và liên tỉnh, trải nghiệm sống hoàn hảo, đa tiện ích bao quanh.