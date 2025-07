Cộng đồng Fan của Rapper Negav xây cầu Khang Thành An tặng người dân

In bài viết

Tự tay cắt băng khánh thành cây cầu mới trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân địa phương và người hâm mộ tại tại xã Xà Phiên, thành phố Cần Thơ, Negav không giấu được sự xúc động khi món quà sinh nhật tuổi 24 đặc biệt nhất trong đời – công trình thiện nguyện chan chứa tình yêu thương, được xây nên bằng trái tim của chính cộng đồng fan của mình – đã được hoàn thành.

"Cảm xúc thật khó tả, vừa hạnh phúc vừa tự hào rất nhiều. Cảm ơn toàn thể cộng đồng fan yêu dấu của Negav vì món quà ý nghĩa này. Cảm ơn các bạn vì đã lan tỏa năng lượng tích cực và truyền cảm hứng cho cộng đồng bằng những hành động thật đẹp. Đồng thời, cũng thật sự cảm ơn Quỹ Nam Phương đã tạo điều kiện để Negav, các nghệ sĩ và cộng đồng fan được đồng hành cùng Kiến Tạo Nhịp Cầu" – Nam Rapper chia sẻ.

Cộng đồng Fan của Rapper Negav cùng Quỹ Nam Phương xây dựng cầu Khang Thành An

Chiếc cầu mới với tên gọi Khang Thành An có chiều dài 30,2m, rộng 2,5m, trọng tải 1,5 tấn, được xây dựng bằng bê tông cốt thép vững chắc - đáp ứng nhu cầu lưu thông an toàn cho cả người đi bộ và xe hai bánh, đặc biệt là rất đông các em học sinh trường mẫu giáo và tiểu học Thuận Hòa 2 đến trường mỗi ngày.

Tổng chi phí xây dựng cầu là 910 triệu đồng (chưa bao gồm chi phí khảo sát địa hình, khoan địa chất, chi phí thiết kế cầu và phí tư vấn giám sát), được tài trợ 100% bởi Cộng đồng Fan của Rapper Negav.

Cầu Khang Thành An sẽ thay thế Cầu Long Mỹ II (điểm Ổ Mối) xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm sử dụng

"Chúng tôi biết đến tình trạng của cây cầu cũ qua Quỹ Nam Phương. Dù không sinh ra và lớn lên ở nơi đây, nhưng chúng tôi hiểu rằng, sự an toàn là điều bất kỳ ai, ở bất cứ đâu cũng xứng đáng có được. Chính từ suy nghĩ ấy, ý tưởng về hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn bắt đầu được ấp ủ. Mong rằng cầu Khang Thành An sẽ luôn là biểu tượng của sự kết nối giữa con người với con người, giữa nghệ sĩ với cộng đồng, giữa những trái tim cùng hướng về điều tử tế." – Chị Lê Quỳnh Anh, đại diện Ban Quản trị nhóm Hội đồng bảo An của Negav (thuộc Cộng đồng Fan của Rapper Negav) phát biểu tại sự kiện.

"Hồi trước đi học ngang cây cầu cũ con sợ lắm, không dám đi nhanh. Giờ có cầu mới an toàn rồi, con và mấy bạn vui lắm. Cảm ơn cô chú rất nhiều ạ" – Em Bình An, học sinh tại địa phương cho biết.

Kể từ khi cầu Khang Thành An chính thức được khởi công vào ngày 13-4-2025, mỗi thông tin cập nhật về tiến độ thi công được đăng tải trên fanpage Quỹ Nam Phương đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng – nhất là người hâm mộ của Rapper Negav. Mỗi hình ảnh, mỗi cột mốc hoàn thiện đều nhận về hàng nghìn tương tác, hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận. Tất cả thể hiện một mong mỏi chung: cây cầu sẽ sớm thành hình, để bà con nơi đây có được con đường đi lại an toàn – nhất là khi mùa mưa bão đang cận kề.

Không chỉ góp sức xây nên cây cầu Khang Thành An, Cộng đồng Fan của Rapper Negav còn lan tỏa nghĩa cử nhân ái bằng những hành động thiết thực: trao tặng 24 phần quà khuyến học dành cho các em học sinh cấp 1 vượt khó học giỏi và 24 phần quà hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xà Phiên.

"Con số 24 không phải ngẫu nhiên – đó là số tuổi hiện tại của Negav. Mỗi phần quà cũng là một lời chúc, một điều tốt lành mà chúng tôi mong muốn lan tỏa vào đúng độ tuổi đẹp, đầy bước ngoặt và ước mơ ấy. Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ quý báu từ chính quyền địa phương và quỹ Nam Phương trong suốt quá trình thực hiện dự án! Đồng thời, xin cảm ơn quý bà con đã đón nhận món quà ý nghĩa này" - chị Vũ Hồ Hải Yến, đại diện Ban Quản trị nhóm FC Negav – Embes (thuộc Cộng đồng Fan của Rapper Negav) gửi gắm.

Chị Đinh Thị Nam Phương – Nhà sáng lập Quỹ Nam Phương cùng Anh Trai Negav trao quà cho các em học sinh vượt khó học giỏi

Cũng trong dịp này, Quỹ Nam Phương cùng Công ty TNHH Minh Long 1, Công ty Cổ phần Sản xuất nhựa Duy Tân, Công ty Sữa Đậu nành Việt Nam – VinaSoy, Anh Ngọc Chinh và các bạn cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng 20 phần quà cho các em học sinh và 50 phần quà cho các hộ dân, tiếp nối tinh thần sẻ chia, nhân văn của hành trình "Kiến tạo nhịp cầu".

Với sự kết nối của DatVietVAC, Anh Trai Negav, các Em Xinh Hoàng Duyên, Chi Xê, Muộii, Rapper Robber, Ca sĩ LoHan, MC Phương Uyên cùng tham dự sự kiện, mang đến niềm vui với người dân địa phương

Từ ý tưởng được ấp ủ bởi cộng đồng fan, đến một cây cầu kiên cố nối đôi bờ, cầu Khang Thành An là minh chứng cụ thể cho sức mạnh của lòng nhân ái – nơi những trái tim cùng chung nhịp đập đã biến yêu thương thành giá trị tích cực. Đó cũng chính là tinh thần 1+1 > 2 – Chung tay vì cộng đồng mà Quỹ Nam Phương luôn nỗ lực lan tỏa trong suốt gần 12 năm hành trình "Kiến tạo nhịp cầu" với 42 chiếc cầu đã thực hiện.

"Kiến tạo nhịp cầu"– Kiến tạo ước mơ Chung tay cùng Quỹ Nam Phương mang những chiếc cầu vững chắc đến những vùng quê khó khăn thông qua việc đóng góp: - CÁCH 1: Đóng góp tiền mặt tại văn phòng của Quỹ Nam Phương: 222 Pasteur, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh - CÁCH 2: CHUYỂN KHOẢN - Tên TK: Quỹ Nam Phương • Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh • Số tài khoản: 200014851212025 (VND) 200014851214447 (USD) - SWIFT code: EBVIVNVX - CÁCH 3: VÍ ĐIỆN TỬ - Đóng góp qua MoMo của Nam Phuong Foundation tại SĐT 0961-057-525 - CÁCH 4: Đóng góp trực tuyến tại http://namphuongfoundation.org/donate/ - CÁCH 5: Đóng góp thông qua GiveAsia https://give.asia/charity/nam-phuong-foundation