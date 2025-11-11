Concert của siêu sao G-DRAGON thăng hoa giữa đại dương ánh sáng Ocean City

Tối 8 và 9-11, Ocean City gần như "nổ tung" với concert G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank; sự kiện do 8Wonder tổ chức đã đón gần 100.000 khán giả trong nước và quốc tế.

Fanchant rung chuyển, biển người bùng nổ - Ocean City không ngủ vì "Anh Long"

Trong cả hai ngày diễn ra concert, Ocean City đã biến thành biển người ngay từ đầu giờ chiều. Hàng vạn khán giả, trong đó có nhiều fan quốc tế, đổ về khu vực trung tâm để check-in, chụp ảnh trong những bộ outfit đậm chất G-DRAGON. Dù diện tích khu vực biểu diễn rộng hàng chục héc-ta, nhưng mọi lối đi, bãi cỏ, khán đài đều ken đặc người.

Trước giờ biểu diễn, trên màn hình LED khổng lồ, ban tổ chức dành phút chia sẻ gửi tới người dân Việt Nam ở các vùng chịu ảnh hưởng bão lũ: "Hy vọng cuộc sống và vết thương lòng sớm được hồi phục. Chúc mọi người bình an, khỏe mạnh. Xin cảm ơn tất cả những người đang nỗ lực khắc phục hậu quả". Thông điệp nhân văn ấy khiến cả khán đài lặng đi, trước khi ánh sáng sân khấu bật sáng rực rỡ.

G-DRAGON xuất hiện trong bộ vest đỏ phủ hoa hồng với ca khúc "Power". Cả Ocean City như rung chuyển, hàng vạn người đồng loạt hô vang "Anh Long!" - biệt danh trìu mến mà fan Việt dành cho anh. Hàng chục ngàn lightstick hoa cúc đồng loạt sáng lên, biến quảng trường biển thành "đại dương ánh sáng".

Thủ lĩnh của nhóm nhạc huyền thoại Kpop BIGBANG tiếp tục dẫn dắt khán giả qua "Home Sweet Home", "Go" và "One of a Kind" - những bản tuyên ngôn khẳng định bản ngã và khí chất. Khi những giai điệu quen thuộc của "Crayon" vang lên, fanchant dậy sóng như một cơn địa chấn âm thanh, pháo hoa thắp sáng bầu trời Ocean City trong khoảnh khắc thăng hoa tuyệt đối.

"Đây là điểm đến cuối cùng trong chuỗi world tour của tôi. Mỗi lần trở lại Hà Nội, tôi luôn thấy điều gì đó rất đặc biệt. Chào mừng đến với ngôi nhà của tôi", G-DRAGON chia sẻ.

Nếu phần mở đầu rực đỏ quyền lực, thì phần tiếp theo mở ra một G-DRAGON khác - mơ màng, tự sự và gần gũi. "Bonamana", "Butterfly" dẫn khán giả vào không gian mộng mị với ánh sáng trắng bạc phủ khắp sân khấu. G-DRAGON ngồi trên ngai bạc Übermensch kể câu chuyện bằng âm nhạc.

Không khí bùng nổ trở lại với "I Love It", "Who You", "Today". G-DRAGON tiến xuống khán đài để gần hơn với khán giả, vẫy tay, selfie và cười rạng rỡ. Đỉnh cao là "Crooked" - cả khán đài đứng dậy, fanchant đồng thanh. G-DRAGON buông mic, mỉm cười, để biển người hát thay mình - một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đêm diễn.

"Tôi yêu các bạn. Các bạn chính là FAM (tên gọi fandom của G-DRAGON) của tôi. Hôm nay, tất cả chúng ta đang ở trang đầu tiên của lịch sử Übermensch" - G-DRAGON nói, trong tiếng reo hò không ngớt.

Đặc biệt, cả khán đài như rung chuyển khi G-DRAGON nhắc đến "BIGBANG reunion 2026": "Năm sau là kỷ niệm 20 năm của BIGBANG", anh nói, "và tôi hy vọng, các bạn sẽ ở đó cùng chúng tôi".

Tiếp nối không khí bùng nổ là chuỗi bản hit quen thuộc "Heartbreaker", "Take Me" và "Too Bad". Lúc này, G-DRAGON khi thì beatbox, khi lại ngẫu hứng cùng guitar điện, phiêu cùng ánh laser quét khắp sân khấu. Những bước nhảy thần sầu mang ADN rất riêng, khả năng làm chủ sân khấu đầy biến hóa khiến khán giả không thể rời mắt. Từng cử chỉ, ánh nhìn, lời nói đều khiến fanchant dậy sóng.

Ngay sau đó, sân khấu chuyển sang khoảnh khắc lắng đọng với video tái hiện hành trình từ cậu bé Kwon Ji-yong đến biểu tượng G-DRAGON, cùng thông điệp Übermensch - "một thực thể sống theo ý chí của chính mình". Cả khán đài đồng loạt hô vang tên thật của anh, tạo nên một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của đêm diễn. Để rồi ít phút sau, "Drama" vang lên đầy kịch tính, vừa mạnh mẽ vừa da diết, như lời kết hoàn hảo cho phần main set.

Tới phần Encore, G-DRAGON trở lại trong bộ áo choàng, bước lên xe hoa cúc đi quanh khán đài, hát "This Love", "1 Year", "IBelongiiu". Cả khán đài hát theo, tạo thành "thủy triều người" dâng trào. "Untitled, 2014" khép lại đêm diễn trong không gian lặng đi vì xúc động, như lời tri ân của G-DRAGON dành cho hàng vạn khán giả đã cùng anh tạo nên một đêm huyền thoại.

Đặc biệt, Việt Nam là một trong số ít điểm dừng trong world tour có phần send-off (chào tạm biệt khán giả sau buổi diễn) - đặc quyền dành cho hạng vé VVIP. G-DRAGON xuất hiện rạng rỡ, vừa vẫy tay vừa mỉm cười thân thiện. Chỉ vài phút ngắn ngủi nhưng đủ khiến cả khán đài như vỡ òa trong cảm xúc.

"Thánh địa concert" mới của châu Á đưa Việt Nam lên bản đồ world tour toàn cầu

Đằng sau khoảnh khắc thăng hoa của nghệ sĩ là một không gian được chuẩn bị hoàn hảo đến từng chi tiết. Ocean City - "thánh địa concert" mới của châu Á - đã kiến tạo nền tảng hoàn hảo để hai đêm diễn của G-DRAGON trở nên trọn vẹn. Với hạ tầng hiện đại, tư duy tổ chức chuyên nghiệp và tinh thần tiên phong, nơi đây đang mở ra một kỷ nguyên mới cho các concert world tour tại Việt Nam.

Ocean City sở hữu sân khấu quy mô 60.000 khán giả, cảnh quan mở và hệ thống âm thanh - ánh sáng đạt chuẩn quốc tế. Với những nghệ sĩ hàng đầu như G-DRAGON, đây là "thiên đường sáng tạo" để họ thỏa sức hiện thực hóa mọi ý tưởng sân khấu.

Không chỉ là địa điểm tổ chức concert, Ocean City còn là một "all-in-one entertainment city" - mô hình thành phố giải trí tích hợp, nơi khán giả vừa xem biểu diễn, vừa du lịch, mua sắm và tận hưởng văn hóa trong không gian liền mạch.

Đáng chú ý, đây cũng là world tour đầu tiên của một nghệ sĩ quốc tế hàng đầu được tổ chức tại Việt Nam - một dấu mốc mang tính lịch sử đối với ngành công nghiệp giải trí nước nhà.

Để đưa đại nhạc hội tầm cỡ này đến với khán giả Việt, 8WONDER đóng vai trò cầu nối chiến lược giúp nhận được "cái gật đầu" từ G-DRAGON, trong khi V-Spirit - công ty thành viên mới thuộc trụ cột Văn hóa Vingroup - đảm nhận vai trò tổ chức và vận hành toàn bộ sự kiện. Dù phải vượt qua hàng loạt tiêu chuẩn quốc tế khắt khe cùng điều kiện thời tiết không thuận lợi khi mưa kéo dài suốt tuần qua, V-Spirit vẫn đảm bảo vận hành trơn tru và mang đến trải nghiệm theo tiêu chuẩn world tour, để lại ấn tượng mạnh mẽ với khán giả trong nước lẫn quốc tế.

G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank, không chỉ là một concert, mà là bước khởi đầu cho hành trình đưa Việt Nam trở thành trung tâm của những sự kiện văn hóa - giải trí toàn cầu. Từ tầm nhìn và năng lực tổ chức mang đẳng cấp quốc tế của Vingroup, Việt Nam đang từng bước định hình vị thế mới - không chỉ đón nhận tinh hoa toàn cầu, mà còn chủ động kiến tạo những giá trị để thế giới tìm đến.