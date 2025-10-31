Chuyên gia: Vingroup đang ghi dấu mốc lịch sử tại “mảnh đất vàng” Congo

Theo giới chuyên gia, thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Vingroup và Chính quyền Thủ đô Kinshasa (Cộng hòa Dân chủ Congo) không chỉ mở ra hướng đầu tư mới tại châu Phi, mà còn khẳng định bước tiến chiến lược của doanh nghiệp Việt trên bản đồ toàn cầu.

Thời điểm vàng cho doanh nghiệp có tầm nhìn và tiềm lực

Cú bắt tay giữa Vingroup và chính quyền Thủ đô Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo nhận được nhiều sự chú ý của giới đầu tư. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, phát triển dự án đại đô thị ven sông với quy mô khoảng 6.300 hecta. Đồng thời, VinFast sẽ cung cấp các dòng xe phù hợp để thay thế dần hơn 300.000 xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch bằng xe điện tại Kinshasa và nghiên cứu cung cấp xe buýt điện VinFast, hỗ trợ xây dựng và vận hành tuyến xe buýt nhanh.

PGS TS Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia tài chính quốc tế nhìn thấy cơ hội lớn của Vingroup tại đất nước châu Phi. Nằm ở trung tâm của châu Phi, Congo theo đánh giá là "trái tim giàu tài nguyên bậc nhất hành tinh". Quốc gia này sở hữu hơn một nửa trữ lượng cobalt toàn cầu, cùng lượng lớn đồng, lithium, mangan, niken và đất hiếm - những nguyên liệu trọng yếu của ngành công nghiệp hiện đại.

Congo đang bước vào thời kỳ cải cách và tăng trưởng mạnh mẽ, là thời điểm vàng để phát triển đô thị và giao thông xanh

Về kinh tế, theo vị chuyên gia, sau giai đoạn dài khó khăn, Congo hiện đang bước vào thời kỳ cải cách và tăng trưởng mạnh mẽ. Hàng tỉ USD đang đổ mạnh vào Congo, biến đất nước này trở thành top 10 quốc gia tại châu Phi có dòng vốn FDI. Tăng trưởng kinh tế của đất nước trăm triệu dân cũng đang ở top 3 châu lục với tốc độ trung bình khoảng 7%-8%/năm - con số mơ ước của nhiều quốc gia.

Đặc biệt, ông Thịnh nhấn mạnh độ mở về chính sách của các nước châu Phi nói chung và Congo nói riêng. Châu Phi đang mở cửa với các quốc gia, đặc biệt là Việt Nam. Họ nhìn thấy nhiều bài học thành công từ Việt Nam và coi Việt Nam là tấm gương để học tập", ông Thịnh nói.

Đặc biệt hơn, vị chuyên gia nhấn mạnh nội dung hợp tác giữa Vingroup và chính quyền Thủ đô của Congo nhằm phát triển đô thị và giao thông xanh - lĩnh vực đang được nhiều nước châu Phi coi trọng. "Đây là thời điểm vàng cho các nhà đầu tư chiến lược. Congo cần những đối tác không chỉ có vốn, mà còn có tầm nhìn và kinh nghiệm phát triển bền vững. Chính vì vậy, sự xuất hiện của Vingroup - một tập đoàn đã chứng minh năng lực kiến tạo đô thị, giao thông xanh và công nghệ cao - là rất đúng thời điểm và cho thấy tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp Việt", PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nhấn mạnh.

Dấu mốc toàn cầu của doanh nghiệp Việt

Ở góc độ khác, giới truyền thông quốc tế cũng dành nhiều sự quan tâm khi Tổng thống Félix Tshisekedi và Thủ tướng Judith Suminwa đã có buổi tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Lê Thị Thu Thủy cùng đoàn công tác tại thủ đô Kinshasa.

Trong buổi làm việc, Tổng thống và Thủ tướng CHDC Congo đặc biệt đánh giá cao năng lực toàn diện, tầm nhìn phát triển bền vững và kinh nghiệm quốc tế của Vingroup, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các đề xuất hợp tác mà tập đoàn đưa ra.

Tổng thống CHDC Congo - ông Félix Tshisekedi (thứ 2 từ phải sang), Thủ tướng CHDC Congo - bà Judith Suminwa Tuluka (ngoài cùng bên phải) và bà Lê Thị Thu Thuỷ - Phó Chủ tịch Vingroup (thứ 2 từ trái sang) trong buổi trao đổi hợp tác tại Congo (Nguồn ảnh: https://presidence.cd/)

Sự tin tưởng của Chính quyền Congo với Vingroup cũng là điều được giới chuyên gia đánh giá cao. "Khi một tập đoàn tư nhân Việt Nam được đón tiếp ở cấp Tổng thống, được trao đất miễn phí để phát triển đại đô thị, điều đó chứng minh uy tín quốc tế và năng lực của doanh nghiệp Việt", TS Nguyễn Minh Tuấn, chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư quốc tế nói.

Cũng từ cú bắt tay của Vingroup, TS Nguyễn Minh Tuấn liên tưởng tới mô hình "FDI ngược" - khi Việt Nam không còn chỉ là bên tiếp nhận đầu tư, mà chính doanh nghiệp Việt trở thành những nhà kiến tạo, đưa vốn, công nghệ và mô hình phát triển ra thế giới.

"Nếu trước đây Việt Nam nổi tiếng là điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn nước ngoài, thì nay chính các doanh nghiệp Việt như Vingroup đang mang tri thức, kinh nghiệm và giá trị phát triển của mình đi đầu tư ngược lại. Đó là bước tiến chiến lược, thể hiện sự trưởng thành của nền kinh tế", ông Tuấn nói.

Hơn thế, ông phân tích, hợp tác giữa Vingroup và Chính quyền Thủ đô Kinshasa thể hiện cách tiếp cận toàn diện của một doanh nghiệp Việt đã trưởng thành về năng lực quản trị và tầm nhìn chiến lược.

"Vingroup không chỉ xuất khẩu sản phẩm, mà đang xuất khẩu cả mô hình phát triển. Việc tập đoàn tập trung vào các lĩnh vực như đô thị xanh, năng lượng sạch và xe điện cho thấy họ không chạy theo lợi nhuận ngắn hạn, mà đặt mục tiêu kiến tạo giá trị bền vững", ông Tuấn nhận định.

Đồng tình, PGS TS Đinh Trọng Thịnh khẳng định, việc bắt tay với Congo cho thấy hình ảnh một Vingroup đang có thêm nhiều cột mốc trong hành trình vươn ra toàn cầu. Đó sẽ là động lực cho cộng đồng doanh nghiệp Việt. "Đó không chỉ là câu chuyện của một tập đoàn, mà là hình ảnh của Việt Nam mới, một đất nước tự tin, sáng tạo và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm cùng thế giới trong kỷ nguyên mới", ông nói.