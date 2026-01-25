Sản phẩm
Bất chấp thời tiết mưa rét, nhiều khách hàng tại Hà Nội đã có mặt tại sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” để lên đời xe xanh.

Chuỗi sự kiện Đổi xăng lấy điện: Người dân thủ đô xếp hàng “chốt đơn” xe máy điện VinFast liên tục - Ảnh 1.

Người dân hào hứng đến thử xe điện tại Công viên Thanh Xuân, Hà Nội

Sự kiện "Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh" diễn ra từ 8 giờ đến 20 giờ trong hai ngày 24, 25-1 tại nhiều tỉnh, thành phố với sự tham gia của nhiều đại lý khác nhau. Riêng tại Hà Nội, sự kiện diễn ra đồng thời tại Công viên Thanh Xuân (phường Thanh Xuân) và Trung tâm Triển lãm Nông nghiệp (phường Cổ Nhuế 1) đã thu hút hàng ngàn khách hàng.

Ngoài khu trưng bày các mẫu xe máy điện như Flazz, ZGoo, Evo Grand, Feliz 2025 hay Vero X, sự kiện còn tổ chức tư vấn bán hàng, lái thử và đặc biệt là hoạt động thẩm định, thu xe xăng cũ để hỗ trợ người dân chuyển đổi sang xe điện.

Có mặt tại Trung tâm Triển lãm Nông nghiệp, anh Đỗ Xuân Dương mang tới sự kiện một chiếc xe máy mua từ năm 2008 với ý định đổi sang xe mới. Sau khi được kiểm tra, định giá, cộng với những trải nghiệm tốt khi lái thử, anh đã quyết định chốt lấy một chiếc Feliz 2025 ngay tại sự kiện hôm nay.

"Tôi thấy xe vận hành êm ái, khả năng tăng tốc tốt hơn so với xe xăng. Bên cạnh đó, chi phí năng lượng cũng tiết kiệm hơn, nên tôi quyết định mua", anh chia sẻ. Anh Dương cho biết, nếu vẫn dùng chiếc xe xăng tay ga, một tháng anh tốn khoảng 400.000-500.000 đồng tiền xăng. Trong khi nếu chạy xe điện, khi sạc tại trụ của V-Green, anh hoàn toàn được miễn phí sạc, đồng nghĩa chi phí bằng 0. Nếu sạc tại nhà, anh cũng chỉ cần chi một khoản chi phí rất nhỏ.

"Rõ ràng là một khoản tiết kiệm rất lớn nếu nhân ra nhiều tháng, hơn nữa, tôi cũng rất vui và tự hào khi mua và sử dụng sản phẩm uy tín do chính doanh nghiệp Việt Nam sản xuất", anh Dương nói thêm.

Tại sự kiện, bên cạnh những vị khách có dự tính ngay từ đầu, không ít người chỉ định tham quan nhưng đã ngay lập tức bị thuyết phục bởi chất lượng của các dòng xe máy điện VinFast. Ông Phạm Xuân Mấm là một trong những trường hợp đó.

"Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua chương trình, sau khi được tư vấn và lái thử, tôi thấy khả năng vận hành của xe máy điện rất ổn định, phản hồi ga tốt và phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày. Quá trình tư vấn là rất kỹ càng, đủ giúp tôi giải đáp hết những băn khoăn trước đây", ông Mấm vui vẻ nói. Sau khi trải nghiệm đủ, lắng nghe các chính sách về giá của VinFast, ông đã quyết định chọn mẫu Feliz 2025.

Chuỗi sự kiện Đổi xăng lấy điện: Người dân thủ đô xếp hàng “chốt đơn” xe máy điện VinFast liên tục - Ảnh 2.

Ông Phạm Xuân Mấm chỉ tình cờ tham quan sự kiện nhưng cũng đã kịp chốt mua một chiếc xe điện

Sự kiện còn thêm hấp dẫn và hào hứng với sự xuất hiện của nhóm khách hàng trẻ. Mai Trang cho biết, bố mẹ hoàn toàn ủng hộ em chuyển sang xe điện để bảo vệ môi trường hơn và tiết kiệm chi phí. Vì đang còn là học sinh, nên em chọn mẫu xe dành cho người điều khiển chưa có bằng lái, và Evo Grand Lite đã ngay lập tức chinh phục được vị khách nữ trẻ tuổi.

"Kiểu dáng xe đẹp, lái nhẹ, có tốc độ vận hành phù hợp với học sinh, rất tiện cho việc đi học của em", Mai Trang nói.

Chuỗi sự kiện Đổi xăng lấy điện: Người dân thủ đô xếp hàng “chốt đơn” xe máy điện VinFast liên tục - Ảnh 3.

Được thiết kế với vận tốc tối đa 48 km/h, mẫu Evo Grand Lite mà Mai Trang chọn phù hợp với lứa tuổi học sinh

Bên cạnh hoạt động đổi xe, khách đến chốt mua xe tại sự kiện vẫn tiếp tục nhận được nhiều chính sách hỗ trợ như ưu đãi 6% giá trị xe theo chương trình "Mãnh liệt vì tương lai Xanh", hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe), chính sách mua xe 0 đồng vốn với lãi suất ưu đãi và miễn phí sạc tới hết tháng 5-2027, cùng nhiều quà tặng và hoạt động bốc thăm trúng thưởng.

Chuỗi sự kiện Đổi xăng lấy điện: Người dân thủ đô xếp hàng “chốt đơn” xe máy điện VinFast liên tục - Ảnh 4.

Sự kiện "Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh" diễn ra tại 8 điểm trên khắp cả nước đến hết ngày 25-1

Nhiều khách hàng tới sự kiện đều đánh giá cao cách làm của VinFast khi giúp người dân có cơ hội trải nghiệm, nghe tư vấn, thẩm định và lên đời xe điện nhanh chóng tại cùng một địa điểm.

Chuỗi sự kiện "Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh" diễn ra đồng thời tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như: Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM, Lâm Đồng, Cần Thơ...

Trong 2 ngày (24, 25-1), người dùng tham gia sự kiện "Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh" tại 8 điểm ở nhiều tỉnh, thành phố. Cụ thể:

Tại Hà Nội, chương trình được tổ chức tại Công viên Thanh Xuân (phường Thanh Xuân) và Trung tâm Triển lãm Nông nghiệp (phường Cổ Nhuế 1).

Tại TP HCM, sự kiện diễn ra đồng loạt tại Công viên Đầm Sen (phường Bình Thới), Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) và Công viên Dĩ An (phường Dĩ An).

Chuỗi sự kiện cũng được triển khai đồng thời tại Quảng trường Thống Nhất (phường Hải Dương, TP Hải Phòng); Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) và Vincom Xuân Khánh (phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

An Mai
