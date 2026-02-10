Hoạt động cộng đồng
10/02/2026 10:24

Chung tay cùng kiều bào phát triển đất nước thịnh vượng, hạnh phúc

Thông qua chuỗi hoạt động văn hóa – kết nối – hợp tác trong Xuân Quê Hương 2026, Nam A Bank đã khẳng định vai trò cầu nối kiều bào khắp thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân tham dự chương trình

Chương trình Xuân Quê Hương 2026 với chủ đề "Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng" đã diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9-2-2026 tại Hà Nội và Ninh Bình. Sự kiện được tổ chức ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với sự tham gia của hơn 1.000 kiều bào tiêu biểu đến từ khắp nơi trên thế giới.

Chương trình không chỉ là hoạt động đối ngoại thường niên mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của cộng đồng người Việt ở nước ngoài đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong khuôn khổ chương trình, sự đồng hành của Nam A Bank, Thương hiệu Đôi Dép và World T.E.A Connect đã để lại dấu ấn sâu sắc thông qua không gian trải nghiệm văn hóa trà "Ngũ Thức Đài". Lấy trà làm điểm tựa văn hóa, không gian này trở thành nơi gặp gỡ, kết nối kiều bào, truyền tải thông điệp gắn kết cộng đồng và gìn giữ bản sắc dân tộc trong dòng chảy hội nhập.

Bà con kiều bào thưởng thức trà xuân quê hương - thương hiệu Đôi Dép

Việc đưa văn hóa trà vào các hoạt động đối ngoại không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng, mà còn thể hiện cách tiếp cận mềm mại, bền bỉ trong việc kết nối con người và khơi gợi tinh thần hướng về cội nguồn.

Tinh thần kết nối đó cũng được lan tỏa tại sự kiện "Xuân Quê Hương tại Tokyo 2026", diễn ra mới đây (ngày 7/2) tại Nhật Bản. Sự kiện thu hút hàng nghìn người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật, cùng đại diện các hội đoàn, doanh nghiệp Việt – Nhật.

Đồng hành cùng chương trình "Xuân Quê Hương tại Tokyo 2026", Nam A Bank không chỉ góp phần mang không khí Tết quê hương đến cộng đồng kiều bào mà còn ký kết hợp tác chiến lược với VUAJ. Hoạt động này được xem là bước đi nhằm tăng cường kết nối nguồn lực kiều bào, thúc đẩy dòng chảy kinh tế và hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tri ân Nam A Bank đồng hành bà con kiều bào.

Thông qua các gian hàng giới thiệu sản phẩm, ngân hàng chia sẻ các giải pháp tài chính được thiết kế riêng cho kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài. Cách tiếp cận gắn với văn hóa trà – nét nhận diện đặc trưng trong chiến lược xây dựng hình ảnh "ngân hàng trà" của Nam A Bank – giúp hoạt động kết nối trở nên gần gũi, giàu bản sắc.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu tại Nhật Bản (thứ ba từ phải sang) thưởng thức Trà "Quốc Ẩm" - Thương hiệu Đôi Dép.

Từ các hoạt động văn hóa mang tính biểu trưng như không gian trà, đến những chương trình hợp tác tài chính cụ thể, chuỗi sự kiện này cho thấy cách tiếp cận đa tầng của Nam A Bank trong việc kết nối kiều bào với quê hương. Đây cũng là minh chứng cho quyết tâm của Ngân hàng trong việc phát huy nguồn lực từ cộng đồng người Việt khắp năm châu, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh.

T. N
từ khóa : Phát triển bền vững, chương trình hợp tác, doanh nghiệp Việt
