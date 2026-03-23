Doanh nhân
23/03/2026 13:18

Chủ tịch HĐQT Vietcombank trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP HCM

(NLĐO) - Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Tại đơn vị bầu cử số 12 (TP HCM), ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank đã trúng cử.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã được tổ chức thành công tốt đẹp trên phạm vi cả nước, thực sự là "ngày hội non sông", thể hiện sinh động quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo công bố của Hội đồng Bầu cử quốc gia, cả nước có 500 đại biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, phản ánh ý chí, nguyện vọng của cử tri và các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. 76,19 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu (đạt 99,68%), thể hiện niềm tin và kỳ vọng của nhân dân đối với Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Tại TP HCM, công tác bầu cử được triển khai nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Kết quả bầu cử thể hiện sự tín nhiệm của cử tri thành phố đối với đội ngũ ứng cử viên có phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời phản ánh yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng đại biểu Quốc hội trong bối cảnh phát triển mới. Thành phố đã bầu 38 đại biểu Quốc hội khóa XVI, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử trên phạm vi cả nước.

Tại đơn vị bầu cử số 12, ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank đã trúng cử với tỉ lệ tín nhiệm cao từ cử tri.

Gắn bó gần 30 năm với Vietcombank, ông Tùng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và điều hành một định chế tài chính hàng đầu của nền kinh tế.

Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, ông đã trình bày chương trình hành động với các trọng tâm: thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững; hoàn thiện cơ chế, chính sách, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính; nâng cao hiệu quả quản trị; gắn kết phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội.

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp tục khẳng định niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ đại biểu Quốc hội trong việc đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần hoàn thiện thể chế và thúc đẩy phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Thy Nga
