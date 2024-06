Check-in cuộc sống thảnh thơi làm chủ tầm cao phong cách Mỹ tại The Beverly Solari

Tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng đậm chất Mỹ bên thềm nhà

Cuối tháng 5, gia đình chị Thùy Trang (TP Biên Hòa, Đồng Nai) chuyển về tổ ấm mới tại tiểu khu The Oasis - The Beverly Solari. Chị Trang không giấu được sự hài lòng và cả niềm tự hào về không gian sống tại nơi an cư mới.

"Đã từng thăm người thân đang sinh sống ở tiểu bang California, bờ Tây nước Mỹ, tôi cực kỳ ấn tượng với khí hậu đầy nắng gió và cuộc sống sôi động, phóng khoáng nơi đây. Có lẽ vì thế mà tôi đã phải lòng The Beverly Solari ngay khi được giới thiệu. Chuyển về đây, mỗi ngày thấy các tiện ích dần hoàn thiện, cảm giác "giấc mơ Mỹ" trong tôi sắp trở thành hiện thực", chị Trang chia sẻ.

Phân khu The Beverly Solari sở hữu địa thế phong thủy đắc địa với hai mặt giáp sông Tắc và sông Đồng Nai

Dễ hiểu vì sao không gian sống mới lại mang tới cho chị Trang những liên tưởng về vùng đất cách Việt Nam nửa vòng trái đất.



Sở hữu căn hộ tại The Beverly Solari đồng nghĩa với việc cư dân có cơ hội tận hưởng những tiện ích vượt trội từ vị trí đắt giá bậc nhất trong lòng đại đô thị Vinhomes Grand Park. Lợi thế phải kể đến đầu tiên chính là phân khu nằm kề cận đại công viên 36 ha quy mô hàng đầu Đông Nam Á cùng Quảng trường trung tâm Golden Eagle - biểu tượng cho chất sống Mỹ kiêu hãnh và tự do sắp ra mắt.

Không gian sống mang đậm tinh thần nghỉ dưỡng nơi thiên đường nhiệt đới còn đến từ 3 bể bơi với 3 phong cách độc đáo, gồm: bể bơi nhiệt đới, bể bơi ốc đảo và bể bơi Malibu. Cùng với đó là chuỗi tiện ích đa dạng, phần lớn đều lấy cảm hứng từ các địa danh nổi tiếng của Mỹ như: Vườn cọ nhiệt đới Honolulu, Vườn California, Vườn San Mario, Đồi Beverly…

Bên cạnh đó là khu vui chơi trẻ em sáng tạo, khu công viên chuẩn xanh, khu thương mại và khu vui chơi giải trí, thư viện tri thức, vườn nướng BBQ... Tất cả đều mang tới một không gian sống khoáng đạt đậm chất bờ Tây nước Mỹ đầy nắng, gió với sức sống căng tràn.

Chất sống đó càng sôi động khi The Beverly Solari có sự hiện diện của đại lộ Rodeo trải dài qua 3 phân khu. Đại lộ mua sắm "triệu đô" kết nối Vincom Mega Mall - TTTM đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng với chủ đề "Park-in-Mall", sẽ tạo nên một tâm điểm thương mại sầm uất bậc nhất phía Đông TP HCM.

Quảng trường Golden Eagle - biểu tượng cho chất sống phóng khoáng của The Beverly Solari

Nằm trong lòng "thành phố triệu điểm đến", The Beverly Solari cũng được hưởng chung hệ sinh thái tiện ích all-in-one đang dần hoàn thiện của đại đô thị.

Về giáo dục, bên cạnh các trường liên cấp Vinschool đã đi vào vận hành, trường Brighton College Vietnam - ngôi trường quốc tế hàng đầu nước Anh với lịch sử 200 năm và trường quốc tế Hàn Quốc KGS, sẽ mang đến đa dạng lựa chọn giáo dục chất lượng quốc tế cho con em cư dân.

Về chăm sóc sức khỏe, trong tương lai tại đại đô thị sẽ có sự góp mặt của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, đi kèm với dịch vụ "y tế tận nhà".

Về vui chơi, giải trí, Vincom Mega Mall Grand Park đã mở cửa đón khách từ ngày 1-6, và không lâu sau đây, VinWonders đầu tiên tại TP HCM cũng sẽ mở cửa. Đây là những mảnh ghép mới nâng tầm chuẩn sống cho các cư dân đại đô thị nói chung và The Beverly Solari nói riêng.

Sống sang trọng với căn hộ Luxury Sky Living thời thượng

Không chỉ hài lòng về không gian sống với những tiện ích đẳng cấp, hiếm có khó tìm, những cư dân The Beverly Solari như chị Trang còn hoàn toàn ưng ý trước thiết kế bên trong các căn hộ căn hộ phong cách Luxury Sky Living thời thượng. Từ đây, cư dân có thể trải nghiệm tầm view "triệu đô", từ view nội khu sang trọng, view quảng trường Golden Eagle kiêu hãnh, view TTTM Vincom Mega Mall náo nhiệt đến view công viên 36 ha xanh mát hay sông Đồng Nai thoáng mát.

Tầm view "triệu đô" hướng công viên Golden Eagle của các căn hộ The Beverly Solari

Các sản phẩm căn hộ đa dạng loại hình, từ studio đến 3PN, diện tích dao động từ 36,4 m2 đến 103,3 m2… đáp ứng mọi nhu cầu về không gian sống của cư dân, từ người độc thân đến gia đình đa thế hệ. Thiết kế căn hộ linh hoạt, tối ưu diện tích, giúp gia chủ vừa có những khoảng không gian cho nhu cầu riêng tư, vừa làm việc - giải trí - gắn kết cùng các thành viên trong gia đình.

Cư dân mỗi tiểu khu cũng được thụ hưởng các tiện ích riêng biệt, đẳng cấp, như sảnh lễ tân với thiết kế trang nhã, tinh tế, hoạt động 24/7; không gian Lounge sang trọng với hệ thống thang máy cao cấp, hệ thống an ninh đa lớp được tích hợp trong quản lý tòa nhà, đảm bảo an ninh cho những chủ nhân tinh hoa.

Chuỗi tiện ích mang lại chất sống phóng khoáng phong cách Mỹ cho cư dân The Beverly Solari

Để sở hữu chất sống sang trọng đậm chất bờ Tây nước Mỹ tại The Beverly Solari, khách hàng có thể chọn phương án vay vốn ngân hàng hoặc thanh toán theo tiến độ. Trong trường hợp vay vốn ngân hàng, khách được vay tối đa đến 100% giá bán (đã bao gồm VAT), với lãi suất 0% trong 18 tháng hoặc vay 80% giá trị căn hộ. Người mua được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 24 tháng.



Nếu chọn phương án thanh toán theo tiến độ, khách hàng chỉ cần trả 50% giá trị căn hộ trong vòng 12 tháng, chia thành 4 lần, mỗi lần 10% đến 15%. Chính sách ưu đãi giúp khách hàng thuận lợi phân bổ tài chính để sớm sở hữu nhà, phù hợp cho cả người mua nhà lần đầu và nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn.

Chinh phục khách hàng nhờ phong cách sống tự do, phóng khoáng đậm dấu ấn bờ Tây nước Mỹ, lại được tiếp thêm sức hút từ chính sách bán hành hấp dẫn của chủ đầu tư, The Beverly Solari đang là giỏ hàng được quan tâm bậc nhất hiện nay tại thị trường BĐS TP HCM. Đây cũng chính là "cánh cửa" để khách hàng và nhà đầu tư bước vào đại đô thị đáng sống bậc nhất phía Nam.