Charm Diamond - Khu căn hộ đáng sống giữa trung tâm Dĩ An

Vị trí tâm điểm kết nối, đi dễ về gần



Charm Diamond tọa lạc tại khu vực ngã tư 550 - vị trí được xem là tâm điểm của thành phố Dĩ An (Bình Dương). Địa phương này được biết đến là một trong những đô thị vệ tinh có nền kinh tế phát triển năng động, hệ thống giao thông kết nối đa chiều và là nơi tập trung nhiều chuyên gia nước ngoài sinh sống… Năm 2023, Dĩ An được công nhận là đô thị loại II và đang tiến đến mục tiêu trở thành đô thị loại I trong năm 2025.

Charm Diamond sở hữu vị trí kề cạnh ngã tư 550 và Vincom đầu tiên của Bình Dương (Ảnh phối cảnh: Charm Group)

Sở hữu vị trí chiến lược, Dĩ An tiếp giáp với nhiều thành phố kinh tế trọng điểm phía Nam như TP. HCM, Biên Hòa, Thuận An, Thủ Dầu 1… Đây cũng là đầu mối giao thông quan trọng, cửa ngõ di chuyển đến các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Hệ thống giao thông ngày càng phát triển cũng giúp kéo gần khoảng cách từ TP. Dĩ An với TP. HCM, tạo điều kiện thuận lợi cho xu hướng chuyển dịch nơi an cư của người trẻ làm việc tại TP. HCM.

Chính vì vậy, vị trí được coi là thế mạnh của Charm Diamond. Dự án là điểm đến cho mọi nhu cầu an cư, làm việc hay tận hưởng khi dễ dàng tiếp cận với hệ tiện ích ngoại khu như: Bệnh viện Quốc tế Becamex, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, AEON Mall Bình Dương, Lotte Mart, sân Golf Sông Bé Resort…

Điểm đặc biệt của dự án là ôm trọn trung tâm thương mại Vincom Plaza như một tiện ích nội khu. Việc nằm cạnh trung tâm thương mại Vincom đầu tiên của Bình Dương phần nào cho cho thấy vị trí tâm điểm của Charm Diamond, đồng thời giúp cư dân dễ dàng tận hưởng các tiện ích mua sắm, giải trí hiện đại.

Đặt cư dân vào trung tâm tận hưởng

Đặt cư dân vào trung tâm tận hưởng, chủ đầu tư đã quy hoạch một hệ tiện ích đa tầng từ trong ra ngoài và từ dưới chân lên đến đỉnh tòa tháp. Xoay quanh cư dân luôn là những tiện ích cao cấp, được thiết kế phù hợp với mọi lứa tuổi và phong cách sống.

Hiện tại, khu phức hợp Charm City đã hiện diện nhiều tiện ích như: hai hồ bơi resort, khu vui chơi trẻ em, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhà trẻ, cafe… Với lợi thế nằm trong khu phức hợp, cư dân Charm Diamond cũng sẽ thừa hưởng tất cả các tiện ích đã hiện hữu trong nội khu.

Tiện ích hồ bơi resort đã hiện hữu

Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng Charm Diamond chủ đầu tư cũng đồng thời kiến tạo thêm nhiều tiện ích mới mẻ, độc đáo được bố trí trải dài từ chân tòa tháp, tầng 4, tầng 20 và tầng thượng.

Cụ thể, tầng thượng của Charm Diamond được bố trí tiện ích Sky Garden rộng 1.300 m2 với nhiều cây xanh, ghế ngồi thư giãn cùng không gian để tập yoga, dạo bộ ngắm hoàng hôn. Trong khi đó toàn bộ tầng 20 sẽ được thiết kế thành nhiều khu vực, trong đó có không gian lánh nạn, phòng tập yoga, câu lạc bộ nhạc họa, bóng bàn, thư viện. Tại tầng 4, chủ đầu tư đã dành ra 1.600 m2 để phát triển tiện ích phục vụ cư dân với hồ bơi điện phân muối, hồ bơi trẻ em, kidzone, phòng xông hơi, BBQ… Khu vực chân tòa tháp, chủ đầu tư tiếp tục bồi đắp thêm 2 công viên rộng 5.000 m2, phòng gym, yoga và đặc biệt là khu spa Jjim Jil Bang với các liệu pháp trị liệu, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp theo phong cách Hàn Quốc.

Phối cảnh tiện ích Kidzone tại tầng 4 của dự án Charm Diamond (Ảnh: Charm Group)

Với hệ tiện ích đa tầng, đa lớp, Charm Diamond có thể đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống - học tập - làm việc - giải trí - mua sắm. Các tiện ích được xây dựng đều xuất phát từ nhu cầu và được bố trí xoay quanh không gian sống để chỉ cần bước chân ra cửa cư dân đã có thể tận hưởng mà chẳng cần đi xa.