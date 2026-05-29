Tiêu dùng
29/05/2026 15:10

OREO và BTS khởi động chiến dịch toàn cầu với Phiên bản Bánh quy giới hạn OREO & BTS

BTS cùng OREO sáng tạo phiên bản bánh quy đặc biệt OREO & BTS, gửi gắm hương vị quê hương Hàn Quốc.

Người hâm mộ OREO và BTS sắp có cơ hội thưởng thức phiên bản bánh quy đặc biệt được tạo nên từ sự kết hợp giữa thương hiệu bánh quy số 1 thế giới OREO và nhóm nhạc toàn cầu BTS. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V và Jung Kook chính thức bắt tay cùng OREO để ra mắt Phiên bản Bánh quy giới hạn OREO & BTS với hương vị bánh nướng đường nâu lấy cảm hứng từ Hotteok – món ăn đường phố nổi tiếng của Hàn Quốc. Chiến dịch hợp tác sẽ được triển khai tại hơn 80 thị trường trên toàn cầu, mở ra chuỗi hoạt động tương tác thú vị dành cho cộng đồng người hâm mộ BTS và OREO.

OREO và BTS chính thức khởi động chiến dịch hợp tác toàn cầu bằng sự ra mắt Phiên bản Bánh quy giới hạn OREO & BTS

Chiến dịch này tiếp tục khẳng định chiến lược của OREO trong việc kiến tạo những màn "bắt tay" độc đáo, qua đó tạo nên dấu ấn khác biệt trên thị trường đồ ăn nhẹ toàn cầu. Đồng hành cùng BTS – OREO kỳ vọng mang đến trải nghiệm mới mẻ, khơi dậy sự hào hứng trong cộng đồng người hâm mộ và lan tỏa tinh thần vui nhộn đặc trưng của thương hiệu.

Các thành viên BTS chia sẻ rằng cả Hotteok và bánh quy OREO đều gắn liền với ký ức tuổi thơ của họ, khiến sự hợp tác này trở nên đặc biệt ý nghĩa khi kết nối văn hóa quê hương với thương hiệu bánh quy yêu thích từ nhỏ.

Để cập nhật thông tin, người hâm mộ có thể truy https://vn.oreosea.com/ hoặc theo dõi OREO trên Facebook, Twitter/X, TikTok và Instagram.

từ khóa : nhóm nhạc, món ăn đường phố, bánh quy, BTS, OREO
