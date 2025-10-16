Cấp nước an toàn trong mọi tình huống

"Hiện đang xảy ra sự cố bể đường ống nước, gây tình trạng mất nước trong khu vực lô I, II của cư xá. Mời bà con đến điểm tập trung nhận nước sạch được cấp qua xe bồn", nhân viên Công ty CP Cấp nước Gia Định (gọi là Cấp nước Gia Định) đi dọc hành lang cư xá Thanh Đa (phường Bình Quới, TP HCM) thông báo đến người dân. Họ cũng không quên kèm theo thông báo: Đây chỉ là tình huống giả định để thực hiện diễn tập cấp nước an toàn.

Người dân nhận nước sạch qua xe bồn khi có sự cố

Cụ thể tình huống Cấp nước Gia Định giả định để thực hiện diễn tập là: có một sự cố gây bể ống nước, làm mất nước tại lô I, II cư xá Thanh Đa. Thời gian mất nước kéo dài 12 tiếng, nên các bộ phận của Cấp nước Gia Định phải phối hợp và kích hoạt phương án cấp nước khẩn cấp để duy trì cấp nước cho người dân. Cụ thể là cấp nước qua xe bồn, phát túi nước cá nhân trong thời gian khắc phục sự cố.

Ngay khi nhận được thông báo từ nhân viên Cấp nước Gia Định, đông đảo người dân sống tại cư xá Thanh Đa nhanh chóng đến điểm tập trung và được phát túi nước để lấy nước sạch được cấp từ xe bồn. Đó là một trong những phương án được Cấp nước Gia Định thực hiện tại buổi diễn tập cấp nước an toàn diễn ra vào cuối tuần qua. Theo đó, hoạt động diễn tập được thực hiện tại lô I, II cư xá Thanh Đa - nơi có 321 hộ dân đang sinh sống. Từ lâu nay, Cấp nước Gia Định đảm nhiệm việc cung cấp nước sạch cho người dân nơi đây thông qua đồng hồ tổng. Lượng nước tiêu thụ hàng tháng khoảng 2.000 m3.

Ông Nguyễn Tuấn Ngọc, Phó Giám đốc Cấp nước Gia Định, cho biết, 7 lô chung cư tại cư xá Thanh Đa với hơn 1.200 hộ dân được đơn vị cung cấp nước sinh hoạt từ tuyến ống cấp nước chính D400, sau đó từ mạng lưới ống nhánh đi vào các bể ngầm đưa lên nhà từng hộ dân. Do đây là chung cư cũ, niên hạn trên 50 năm nên khả năng xảy ra các sự cố hư hỏng, gây mất nước hoàn toàn có thể xảy ra. Cùng với đó, hoạt động diễn tập nhằm ứng phó sự cố bể ống cấp nước và giúp cán bộ, công nhân viên ngành cấp nước thuần thục các quy trình ứng phó với sự cố trên hệ thống cấp nước.

Việc tổ chức diễn tập ứng phó sự cố cấp nước là việc làm thiết thực nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong cung cấp nước sạch liên tục cho người dân. Buổi diễn tập cũng nhằm phòng tránh sự cố mất nước, cách ứng phó khi xảy ra mất nước cho hàng ngàn hộ dân là việc nên làm. ông Phạm Năng Long, Trưởng Khu phố 1, phường Bình Qưới, cho biết

Trước đó, Công ty CP Cấp nước Trung An cũng thực hiện diễn tập cấp nước an toàn tại chung cư Khu nhà ở gia đình cán bộ Quân khu 7 (phường Trung Mỹ Tây, TPHCM) với tình huống bể ống cấp nước DN100mm. Tại buổi diễn tập đã đạt được số mục tiêu đề ra như: đảm bảo cấp nước được ổn định và liên tục, hạn chế tình trạng áp lực nước yếu, gián đoạn việc cung cấp nước trên diện rộng hoặc ảnh hưởng đến chất lượng nước; ưu tiên cung cấp nước cho các cơ sở và địa bàn trọng yếu: bệnh viện, trường học, cơ quan hành chính, chung cư.

Ông Bùi Thanh Giang, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO), đã đánh giá cao công tác chuẩn bị, công tác tổ chức buổi diễn tập cấp nước an toàn của Công ty CP Cấp nước Trung An. Ông Bùi Thanh Giang cũng nhấn mạnh những khó khăn, thách thức, tầm quan trọng và các công tác phối hợp giữa đơn vị cấp nước với chính quyền địa phương và người dân khi có sự cố xảy ra.

Hiện đại hóa hệ thống quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước

Biến đổi khí hậu, ô nhiễm nguồn nước, cùng với địa bàn mở rộng... trong giai đoạn 2025-2030 đã đặt ra nhiều yêu cầu về chất lượng dịch vụ đối với hệ thống cấp nước TPHCM; trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm bảo đảm an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, phát triển kinh tế.

Đại diện SAWACO cho biết, đơn vị xác định các nhiệm vụ trọng tâm như: tham mưu kế hoạch cấp nước an toàn và an ninh nguồn nước trên địa bàn TPHCM, triển khai thực hiện kế hoạch sau khi được UBND Thành phố phê duyệt nhằm quản lý rủi ro, sẵn sàng ứng phó xử lý các sự cố, đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn, liên tục, chất lượng nước đạt quy chuẩn Bộ Y tế.

Do đó, SAWACO xác định cần thiết xây dựng chương trình "Bảo đảm an ninh, an toàn cấp nước, sẵn sàng ứng phó biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, nguồn nước", qua đó nâng cao năng lực của hệ thống cấp nước, đảm bảo ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm chất lượng nguồn nước do ô nhiễm.

Cùng với đó, đơn vị triển khai các phương án bảo đảm an toàn an toàn cấp nước trong tình huống khẩn cấp như chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp cấp nước khẩn cấp an toàn thông qua hệ thống giếng lẻ, duy trì chế độ vận hành và đề xuất các chủ trương, cơ chế quản lý các trạm nước dự phòng với UBND Thành phố.

Đơn vị cũng hiện đại hóa hệ thống quản lý vận hành, tăng cường năng lực điều phối vận hành tổng thể hệ thống cấp nước: giám sát chặt chẽ tình trạng hoạt động, cảnh báo kịp thời, điều phối vận hành mạng lưới cấp nước hiệu quả theo các phương án, kịch bản khác nhau đặc biệt là trong các trường hợp sự cố. Trong đó, nghiên cứu ứng dụng các công nghệ và giải pháp mới thích ứng với sự biến đổi nguồn nước, ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải, bảo vệ môi trường và hướng tới phát triển bền vững. Đồng thời kiến nghị Thành phố, Trung ương có chủ trương, chính sách phù hợp để có cơ chế bảo vệ tốt nhất nguồn nước phục vụ cấp nước sinh hoạt.

Theo đại diện SAWACO, để thực hiện các mục tiêu này, SAWACO cũng đưa ra nhiều giải pháp mang tính cấp bách ưu tiên. Trong đó, giai đoạn 2025-2027 cần phối hợp rà soát điều chỉnh quy hoạch, triển khai các bước nghiên cứu tiền khả thi các dự án xây dựng các hạng mục bảo đảm an ninh nguồn nước (như hệ thống chuyển tải nước thô từ hồ Dầu Tiếng, các hồ chứa nước thô, các bể chứa và trạm bơm phân phối...).

Song song đó, SAWACO triển khai dự án xây dựng tuyến ống nước thô DN2400 từ Trạm bơm Hóa An về Nhà máy nước Thủ Đức; thực hiện các giải pháp nâng cấp, cải tạo công nghệ, nâng cao chất lượng nước và tối ưu hóa quy trình vận hành cho các nhà máy nước hiện hữu (tiếp tục triển khai các dự án chuyển tiếp cải tạo công nghệ và các dự án nâng cấp hệ thống SCADA, dự án xử lý bùn cho Nhà máy nước Thủ Đức, Nhà máy nước Tân Hiệp).

Đơn vị cũng triển khai nâng cấp hệ thống quản lý vận hành (Trung tâm Vận hành hệ thống cấp nước của Tổng Công ty, các trung tâm vận hành mạng lưới phân phối tại các đơn vị) và nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới để hiện đại hóa hệ thống quản lý vận hành, hướng đến quản lý cấp nước thông minh.



