Căn hộ Sun Group dưới 1 tỉ tạo "địa chấn": 93% hết hàng ngay khi mở bán

2.000 nhà đầu tư miền Bắc đã về nhà thi đấu Hà Nam để có cơ hội mua căn hộ 5 sao chỉ từ 1 tỉ đồng (được tính sau khi nhận ưu đãi 18%, không bao gồm thuế VAT và phí bảo trì) của chủ đầu tư Sun Group, tạo nên "cơn địa chấn" trên thị trường.

Nô nức "chốt căn"

Ông Hoàng Tùng Anh, TP Kinh doanh, Công ty CP Tập đoàn BĐS Four Home chi nhánh Hà Nam phấn khích, trong khi thị trường đỏ mắt không tìm ra căn hộ dưới 50tr/m2 thì chính sách chiết khấu lên đến 18% do một chủ đầu tư uy tín như Sun Group tung ra là tỉ suất lợi nhuận rất hấp dẫn dành cho khách thanh toán sớm. Do đó, tất cả đều hào hứng xuống tiền ngay khi đến thăm dự án. "Giỏ hàng hết liên tục không đủ bán. Hầu như không có cơ hội cho khách đến sau", ông Tùng Anh chia sẻ.

Thiết kế thông minh, sáng tạo, diện tích căn hộ tối ưu với không gian mở về chiều cao là "át chủ bài" đốn tim giới đầu tư bởi đây là loại hình căn hộ chưa từng có trên thị trường, mức giá vừa túi tiền của người trẻ mới đi làm, người già có chút tài sản tích lũy, người trưởng thành muốn có ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng cuối tuần.

Đưa mẹ đi xem căn hộ mẫu 1 phòng ngủ +1, anh Nguyễn Văn Minh (TP Phủ Lý) cho biết với diện tích hữu dụng lên đến 68m2, gia đình anh thỏa sức bố trí nhiều không gian sinh hoạt khác nhau, vừa riêng tư, vừa đầm ấm sum vầy. "Giữa Phủ Lý đông đúc, chật chội, xây nhà xong không có tiện ích gì cho cuộc sống. Chắc chắn tôi sẽ mua 1 căn ở đây vừa hiện đại, văn minh, lại có đủ tiện ích. Ngày lễ, tết còn được xem bắn pháo hoa, tham gia lễ hội", anh Minh nói.

Anh Cao Tuấn Vũ, Trưởng phòng Kinh doanh BĐS Bắc Bộ - Đất Xanh Miền Bắc hào hứng cho biết, hầu hết khách thăm quan nhà mẫu đều phấn khích với diện tích hữu dụng được sở hữu. "Một số khách hàng thậm chí không quan tâm đến mức giá vì họ đã thích thiết kế của dạng căn hộ này và chọn sẵn tầng yêu thích rồi. Ngay khi chủ đầu tư công bố bảng hàng thì họ quyết định xuống tiền luôn vì không muốn bỏ lỡ". Ngoài khách Hà Nội, Hà Nam, hôm nay anh Vũ còn nhận đặt hàng của rất nhiều khách đến từ Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Bình… "Đây là đô thị nghỉ dưỡng trung tâm của cả vùng châu thổ sông Hồng, chưa từng có dự án nào lớn đến vậy", anh Vũ khẳng định..

Sức hút căn hộ 1-2 tỉ, bàn giao ngay sau 8 tháng

Ông Nguyễn Cao Cường, Phó Tổng giám đốc Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ: "Chúng tôi áp dụng nhiều biện pháp về thiết kế và công nghệ, kỹ thuật thi công giúp tối ưu diện tích căn hộ. Nhờ đó giá trung bình trên diện tích hữu dụng ở mức hợp lý 24-25 triệu đồng/m2 . Chỉ với 1 đến 2 tỉ đồng là khách hàng đã có thể sở hữu căn hộ tại Sun Urban City, hưởng toàn bộ hệ thống tiện ích tại đây".

Sau khi chốt mua 1 căn hộ Art Residence tại tầng 6, chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (người dân TP Hưng Yên) cho biết mức giá sau khi áp dụng các chiết khấu, ưu đãi chỉ còn hơn 1 tỉ, rất phù hợp túi tiền, đặc biệt kích thích chị là tiến độ thi công thần tốc. Do con gái đang theo học tại một trường liên cấp tại Hà Nam, ngày thường phải đi lại bằng xe tuyến nên chị Thảo dự kiến chỉ 8 tháng sau, khi căn hộ được bàn giao, gia đình chị sẽ chuyển ngay tới đây ở để thuận lợi cho việc học tập của con.

"Thời gian di chuyển từ Hưng Yên đi Phủ Lý chỉ 25 phút. Nhà tôi chốt ngay căn khi nghe công bố giá vì đã hoàn toàn tin tưởng chất lượng xây dựng của Sun Group. Tôi cũng sẽ rủ bạn bè mình cùng mua để có nơi nghỉ ngơi, tụ tập cuối tuần", chị Thảo cho hay.

Đại diện chủ đầu tư khẳng định, khách mua nhà tại thời điểm này sẽ được nhận căn hộ ngay tháng 6-2025. Chưa kể họ sẽ trở thành những cư dân đầu tiên thụ hưởng hệ thống tiện ích điểm nhấn tại Sun Urban City Phủ Lý, Hà Nam sẽ hoàn thành ngay đầu năm: trục đại lộ lễ hội, show nhạc nước dự kiến ra mắt Tết âm lịch 2025 và công viên nước Sun World dự kiến ra mắt dịp 30-4-2025.