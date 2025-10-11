Bước tiến mới của dự án She-kings, Janet Ngo ra mắt phim điện ảnh đầu tay

She-kings: Từ một dự án phim huyền sử Việt

Với khán giả yêu lịch sử và dòng phim dã sử Việt thì Trưng Vương (She-kings) không còn là cái tên xa lạ. Ấp ủ dự định làm phim huyền sử Việt về hai vị nữ vương huyền thoại của dân tộc từ hơn 2000 năm trước, Janet Ngo - Giám đốc, nhà sản xuất (NSX) dự án She-kings hiểu rõ, để theo đuổi dòng phim này tại Việt Nam không hề dễ dàng. Không ít dự án phim lịch sử lớn với kinh phí đầu tư khủng chưa đạt được kỳ vọng của NSX và công chúng bởi hạn chế về thị trường nhỏ, doanh thu thấp, kỹ xảo chưa đạt yêu cầu….

Dấn thân vào lĩnh vực "khó nhằn" này, Janet Ngo đã vạch định rõ từng bước cụ thể. Chị cho ra mắt series phim hoạt hình ngắn She-kings, phát sóng miễn phí trên nền tảng youtube để mọi khán giả, những người yêu sử Việt, yêu văn hóa bản sắc Việt từ khắp mọi nơi trên thế giới đều có thể dễ dàng tiếp cận. Sản phẩm nhận được đánh giá tích cực từ giới chuyên môn, đồng thời truyền cảm hứng cho nhiều nhà làm phim trẻ dũng cảm kiên trì theo đuổi giấc mơ điện ảnh lịch sử Việt chất lượng cao.

Âm nhạc cũng là yếu tố góp phần quan trọng trong thành công của các bộ phim. Dự án She-kings từng gây tiếng vang khi ca khúc "I’ll Give My Soul – Còn gì để mất", do Đặng Mai Phương thể hiện, lọt Top 21 Billboard Adult Contemporary Indicator Chart – một trong hai bản OST của phim điện ảnh Trưng Vương.

Bằng những bước đi chậm nhưng chắc, dự án She-kings đặt nền móng góp phần khơi dậy niềm tự hào truyền thống, yêu nước, đưa khán giả trẻ vốn quen xem phim ngoại, nghe nhạc ngoại tìm về giá trị văn hóa Việt.

Không chấp nhận làm phim lịch sử qua loa, hời hợt, sai kiến thức, Janet Ngo dành nhiều tâm sức nghiên cứu, đối chiếu tư liệu, học hỏi từ giới chuyên môn. Năm 2022, chị tham gia tổ chức Hội thảo quốc tế Di sản Lịch sử Văn hóa và Cải biên Nghệ thuật (ICHCHAA 2022), với sự góp mặt của 47 nhà nghiên cứu, nhà thực hành nghệ thuật, nhà làm phim trong nước và quốc tế. Nhiều vấn đề được thảo luận, tranh biện sôi nổi, nhiều bài toán được đặt ra, tất cả nhằm một mục tiêu làm sao để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật có tính sáng tạo cao nhưng đậm yếu tố văn hóa, văn học, lịch sử.

Sự thành công của ICHCHAA mở ra một phong cách làm phim mới, đặt trọng tâm vào những nghiên cứu học thuật trước khi hình thành tác phẩm. (Ảnh: ICHCHAA 2022)

Dự án chuyển mình, mở rộng quy mô công ty

Dự án She-kings hiện vẫn đang được Janet Ngo triển khai, không chỉ dừng lại ở một bộ phim huyền sử, She-kings sẽ còn xuất hiện ở nhiều phiên bản khác nhau, thông qua nhiều loại hình nghệ thuật, từ phim hoạt hình, kịch nói, đến nhạc kịch.

She-kings từ dự án phim huyền sử đã phát triển thành công ty giải trí, mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới. Bộ phim điện ảnh đầu tay "Đợi Gì, Mơ Đi!" ra mắt trên toàn quốc, khai thác đề tài rap và xăm mình, mang đến góc nhìn cởi mở hơn về những biểu hiện văn hóa đương đại. Giữ vững quan điểm làm phim, Janet Ngo không chạy theo "ngôi sao phòng vé" mà trao cơ hội cho diễn viên trẻ, kiên định với giá trị cốt lõi và tin rằng tác phẩm sẽ chạm đến khán giả bằng chính chất lượng của nó.

Khách quan mà nói, Janet Ngo và She-kings đang đi một con đường nhiều thách thức, song sự nghiêm túc làm nghề, cái tâm chân thật của một người con Việt yêu sử Việt, văn hóa Việt cùng kiến thức và sự cầu thị của mình, Janet Ngo và She-kings vẫn đang truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những nhà sản xuất, nhà làm phim Việt trẻ.

*Phim dành cho người xem từ đủ 16 tuổi trở lên (16+)