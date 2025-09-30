Nhịp sống
30/09/2025 17:03

“Bữa cơm của mẹ” - Chuyên đề lan tỏa nhận thức về gia vị minh bạch và chống hàng giả

In bài viết

Hơn 350 phụ nữ Đồng Nai tham gia chuyên đề “Bữa cơm của mẹ”, cùng nâng cao hiểu biết về gia vị an toàn và sức khỏe gia đình

Trong hai ngày 27 và 28-9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Đồng Nai phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3, số 4 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai) và Công ty Vedan Việt Nam tổ chức chuyên đề "Bữa cơm của mẹ" tại các xã Long Thành, Thống Nhất và Bàu Hàm, thu hút hơn 350 chị em phụ nữ tham dự.

“Bữa cơm của mẹ” - Chuyên đề lan tỏa nhận thức về gia vị minh bạch và chống hàng giả- Ảnh 1.

Chuyên đề “Bữa cơm của mẹ” được tổ chức tại xã Thống nhất tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai cung cấp

Tại chương trình, ông Nguyễn Vũ Khanh, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3 đã phổ biến các điểm mới của Luật An toàn thực phẩm 2025, hướng dẫn cách nhận biết hàng giả, hàng nhái và nhấn mạnh vai trò của nguyên liệu, gia vị chất lượng trong việc giữ hương vị cũng như giá trị dinh dưỡng cho bữa ăn gia đình. Không khí chuyên đề thêm sôi nổi với phần chia sẻ kinh nghiệm từ các hội viên phụ nữ về lựa chọn thực phẩm tươi, gia vị có nguồn gốc minh bạch, bảo quản và chế biến an toàn. Bà Vũ Thị Hương, Phó Ban Công tác Phụ nữ Hội LHPN tỉnh Đồng Nai cũng cung cấp thêm kiến thức giúp chị em lựa chọn gia vị an toàn như: kiểm tra nhãn mác, tra cứu QR code truy xuất nguồn gốc, lưu ý các chứng nhận VSATTP, ISO, HACCP hay tem chống giả, đồng thời cảnh giác với những thông tin mập mờ như "đóng gói tại", "trộn tại"...

"Bữa cơm của mẹ" không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức an toàn thực phẩm mà còn là dịp để hội viên phụ nữ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nhắc nhớ giá trị của bữa cơm gia đình Việt - nơi dinh dưỡng gắn liền với sự kết nối và tình yêu thương.

M.Thư
từ khóa : Công ty Vedan Việt Nam, vedan việt nam
Tropenbos Việt Nam kết nối sinh kế bền vững gắn với bảo tồn rừng

Tropenbos Việt Nam kết nối sinh kế bền vững gắn với bảo tồn rừng

Sản xuất - Kinh doanh 10:58

Những sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số tại Phiên chợ Xanh Tử tế TP HCM nhằm nâng cao sinh kế cho người dân, cũng như bảo vệ và phát triển rừng tự nhiên.

TPBank biến dữ liệu thành sức mạnh cạnh tranh cốt lõi của một ngân hàng số toàn diện

TPBank biến dữ liệu thành sức mạnh cạnh tranh cốt lõi của một ngân hàng số toàn diện

Ngân hàng 10:58

Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TPBank chia sẻ về hành trình chuyển đổi số thông qua việc đầu tư vào chiến lược dữ liệu, biến dữ liệu thành tài sản vận hành.

Tài khoản Vạn Năng - Lộc Phát toàn diện: Lời giải tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp

Tài khoản Vạn Năng - Lộc Phát toàn diện: Lời giải tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp

Ngân hàng 10:03

Tài khoản Vạn Năng - Lộc Phát toàn diện của Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) trở thành giải pháp quản trị dòng tiền thông minh, giúp tối ưu hiệu quả hoạt động.

Đồng hồ Galle GO! Thăng Long - Diện mạo mới

Đồng hồ Galle GO! Thăng Long - Diện mạo mới

Thị trường 10:02

Gian hàng Đồng hồ Galle tại GO! Thăng Long chính thức trở lại với diện mạo hoàn toàn mới: hiện đại hơn, đẳng cấp hơn, đi kèm ưu đãi hấp dẫn hơn bao giờ hết!

Home Credit nối dài yêu thương, sẵn sàng tài chính

Home Credit nối dài yêu thương, sẵn sàng tài chính

Thị trường 09:00

Bên cạnh Home Love mang yêu thương đến với trẻ em vùng cao, Home Credit còn đồng hành cùng các gia đình khắp cả nước bằng những giải pháp tài chính thiết thực.

Bảo Việt Nhân Thọ: Doanh nghiệp Việt Nam tiên phong vì người Việt

Bảo Việt Nhân Thọ: Doanh nghiệp Việt Nam tiên phong vì người Việt

Sản xuất - Kinh doanh 08:00

Với chiến lược phát triển bền vững và vị thế hàng đầu, Bảo Việt Nhân thọ khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp Việt hoạt động vì lợi ích người Việt.

Resort biển sắp vận hành, hấp dẫn dòng tiền đầu tư

Resort biển sắp vận hành, hấp dẫn dòng tiền đầu tư

Thị trường 08:00

Dòng vốn đầu tư đang quay lại với bất động sản nghỉ dưỡng, những dự án sắp vận hành có pháp lý rõ ràng và tiềm năng khai thác lợi nhuận được ưu tiên chọn lựa.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn