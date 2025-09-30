“Bữa cơm của mẹ” - Chuyên đề lan tỏa nhận thức về gia vị minh bạch và chống hàng giả

Trong hai ngày 27 và 28-9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Đồng Nai phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3, số 4 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai) và Công ty Vedan Việt Nam tổ chức chuyên đề "Bữa cơm của mẹ" tại các xã Long Thành, Thống Nhất và Bàu Hàm, thu hút hơn 350 chị em phụ nữ tham dự.

Chuyên đề “Bữa cơm của mẹ” được tổ chức tại xã Thống nhất tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai cung cấp

Tại chương trình, ông Nguyễn Vũ Khanh, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3 đã phổ biến các điểm mới của Luật An toàn thực phẩm 2025, hướng dẫn cách nhận biết hàng giả, hàng nhái và nhấn mạnh vai trò của nguyên liệu, gia vị chất lượng trong việc giữ hương vị cũng như giá trị dinh dưỡng cho bữa ăn gia đình. Không khí chuyên đề thêm sôi nổi với phần chia sẻ kinh nghiệm từ các hội viên phụ nữ về lựa chọn thực phẩm tươi, gia vị có nguồn gốc minh bạch, bảo quản và chế biến an toàn. Bà Vũ Thị Hương, Phó Ban Công tác Phụ nữ Hội LHPN tỉnh Đồng Nai cũng cung cấp thêm kiến thức giúp chị em lựa chọn gia vị an toàn như: kiểm tra nhãn mác, tra cứu QR code truy xuất nguồn gốc, lưu ý các chứng nhận VSATTP, ISO, HACCP hay tem chống giả, đồng thời cảnh giác với những thông tin mập mờ như "đóng gói tại", "trộn tại"...

"Bữa cơm của mẹ" không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức an toàn thực phẩm mà còn là dịp để hội viên phụ nữ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nhắc nhớ giá trị của bữa cơm gia đình Việt - nơi dinh dưỡng gắn liền với sự kết nối và tình yêu thương.