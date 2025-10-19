“Bộ ba đại sứ”: phở sen, nước mắm và bánh phở – Lan tỏa tinh hoa ẩm thực Việt tại Singapore

Từ dịch vụ sân bay đến chiến lược "Chạm kết nối tinh hoa Việt"

Trong bối cảnh Việt Nam và Singapore vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, sự kiện Vietnam Phở Festival 2025 – do Báo Tuổi Trẻ, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) và các đơn vị phối hợp tổ chức – mang ý nghĩa vượt ra ngoài một lễ hội ẩm thực. Với 15.000 lượt khách ngày đầu, đây là cơ hội để quảng bá không chỉ món ăn quốc hồn quốc túy, mà còn quảng bá thương hiệu quốc gia, đưa văn hóa Việt Nam lan tỏa quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh và Đoàn quan khách Việt Nam và Singapore đến thăm gian hàng của Phở sen Sasco

Đồng hành cùng Báo Tuổi Trẻ, SASCO mang đến bộ ba Phở Sen, nước mắm và bánh phở truyền thống, không chỉ giới thiệu món ăn Việt, mà kể câu chuyện về tinh hoa và bản sắc Việt Nam trên hành trình hội nhập.

"Bộ ba đại sứ" ẩm thực Việt

Sau thành công tại Vietnam Phở Festival 2023 ở Nhật Bản và 2024 ở Hàn Quốc, nơi Phở Sen SASCO được vinh danh là "Thương hiệu Phở được yêu thích nhất", SASCO tiếp tục mang "đại sứ phở Sen" đến Singapore. Nguyên liệu hạt sen được sử dụng làm bánh phở và củ sen trong nước dùng, cho ra vị nước phở trong, dậy hương và bùi nhẹ – một hương vị rất riêng chỉ có ở Phở Sen SASCO.

Chuyên gia ẩm thực Đỗ Nguyễn Hoàng Long (trái) thưởng thức Phở Sen SASCO

Nếu Phở Sen là biểu tượng của sự tinh tế, thanh tao của ẩm thực, thì nước mắm Uncle Ba, Phú Nhĩ, Hai cá cơm là "thông điệp bằng hương vị" kể câu chuyện của chiều sâu văn hóa Việt về con người, địa lý hay vùng biển Việt Nam. Trước đó, ba thương hiệu này cũng đã gây ấn tượng mạnh tại Seoul Food & Hotel 2025 ở Hàn Quốc – nơi nhiều doanh nghiệp quốc tế đánh giá cao tiềm năng hợp tác và xuất khẩu.

Nước mắm Uncle Ba, Phú Nhĩ, Hai cá cơm là "thông điệp bằng hương vị" kể câu chuyện của chiều sâu văn hóa Việt về con người, địa lý hay vùng biển Việt Nam

Hướng tới lối sống lành mạnh, tiện lợi và giữ được vị ngon truyền thống, bánh phở tươi Ba Khỏe –được giới thiệu với thông điệp "Giữ trọn tinh hoa sợi phở Việt". Được làm từ gạo sạch tinh tuyển của nông dân Việt

Ông Trần Trọng Thuận - Phó Giám đốc CN. Long An SASCO giới thiệu bánh phở tươi Ba Khỏe với Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh

Xuất khẩu giá trị văn hóa Việt Nam

"SASCO đang cho thấy một hướng đi đầy tiềm năng – biến mỗi sản phẩm Việt trở thành một đại sứ văn hóa. Đây là cách doanh nghiệp Việt góp phần lan tỏa sức mạnh mềm quốc gia,"

– ông Nguyễn Xuân Toàn, Trưởng ban Tổ chức Vietnam Phở Festival 2025 nhận định

Từ không gian sân bay – nơi những chuyến bay khởi hành – đến sự kiện quốc tế tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore… SASCO không chỉ cung cấp dịch vụ, mà còn ra thế giới.

Du khách trải nghiệm và thích hương vị Phú Nhĩ

Điều này khẳng định tầm nhìn của SASCO: phát triển bền vững, gắn kết văn hóa – du lịch – thương hiệu quốc gia, để mỗi sản phẩm Việt khi xuất hiện trên bàn ăn quốc tế đều mang theo niềm tự hào của đất nước hình chữ S.

Các hoạt động xúc tiến thương mại trong khuôn khổ lễ hội, với sự tham gia của hơn 150 doanh nghiệp Việt Nam và Singapore, đã kết nối hợp tác đầu tư và mở rộng thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm truyền thống của Việt Nam sang Đảo quốc Sư tử. Tập trung vào các ngành cụ thể như logistics xanh, du lịch và dịch vụ hàng không... diễn đàn có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp Việt Nam với mong muốn mở rộng kinh doanh và kết nối nhiều hơn nữa với các đối tác quốc tế và Singapore, trong đó có Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), Vietnam Airlines, Công ty dịch vụ Lữ hành Saigontourist, Cholimex… cùng nhiều đơn vị khác.



