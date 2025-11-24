Bình Điền trao 1.600 gói sinh kế giúp nông dân Thanh Hóa tái thiết sản xuất sau bão lũ

Ngày 21 và 22-11-2025, tại xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, Công ty CP Phân bón Bình Điền phối hợp với Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Dân Việt và chính quyền địa phương tổ chức chương trình "Trao sinh kế cho bà con vùng bão - lũ tỉnh Thanh Hóa năm 2025".

Ông Ngô Văn Đông (giữa) – Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền và nhà báo Nguyễn Văn Hoài (bên phải) – Tổng biên tập báo NTNN trao 1.600 gói sinh kế cho xã Nông Cống (Thanh Hoá).

Mục tiêu của chương trình nhằm tiếp sức cho nông dân Thanh Hóa sớm khôi phục sản xuất sau đợt thiên tai vừa qua, giúp bà con ổn định đời sống khi nhiều diện tích lúa bị ngập sâu, mất trắng.

Điểm đặc biệt của chương trình này so với các hoạt động hỗ trợ thông thường là sự kết hợp giữa việc trao tặng các gói sinh kế (bao gồm lúa giống và phân bón) và hoạt động chuyển giao kỹ thuật canh tác tiên tiến. Mỗi gói sinh kế trị giá từ 1,7 - 2 triệu đồng/hộ, đủ để sản xuất 1.500m² trong vụ Đông Xuân 2025-2026. Đây được đánh giá là một giải pháp hỗ trợ hiệu quả, cung cấp ngay những tư liệu sản xuất cần thiết để người dân tái thiết đồng ruộng sau bão, lũ.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị cùng đồng hành với bà con xã Nông Cống.

Song song với việc trao tặng quà, các chuyên gia nông nghiệp của Công ty CP Phân bón Bình Điền, Bình Điền Ninh Bình cùng cán bộ khuyến nông địa phương đã tổ chức 4 buổi tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn quy trình bón phân cân đối, quản lý dịch hại tổng hợp và kỹ thuật xử lý rơm rạ nhằm tiết kiệm chi phí, giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao năng suất.

Với phương châm trao "cần câu" thay vì trao "con cá", chương trình tập huấn kỹ thuật hướng đến một nền nông nghiệp bền vững. Khác với các hoạt động cứu trợ truyền thống, sự kiện này tập trung vào mô hình hỗ trợ bền vững thông qua việc trao tặng gói sinh kế – bao gồm giống cây trồng, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật canh tác.

Ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền, cho biết: "Thông qua việc trao tặng các gói vật tư nông nghiệp thiết thực và tổ chức tập huấn kỹ thuật, chúng tôi mong muốn bà con không chỉ giảm bớt gánh nặng thiệt hại do thiên tai mà còn có thêm động lực và kiến thức để nhanh chóng bắt tay vào vụ mùa mới với niềm tin vào một mùa màng bội thu."

Ông Ngô Văn Đông – Tổng Giám đốc Công ty Bình Điền chia sẻ với mong muốn giúp bà con giảm bớt gánh nặng thiệt hại do thiên tai và có thêm động lực và niềm tin vào một mùa màng bội thu.



Tại điểm trao sinh kế ở xã Nông Cống, nhiều hộ dân xúc động khi nhận hỗ trợ. Bác Vũ Đình Bằng, một trong những hộ dân được hỗ trợ, chia sẻ trong niềm phấn khởi: "Tôi rất vui khi nhận được sự hỗ trợ thiết thực từ công ty. Không chỉ nhận được vật tư, chúng tôi còn được hướng dẫn cách sử dụng cho đúng kỹ thuật. Có giống, có phân rồi, tôi sẽ triển khai ngay cho vụ mùa tới. Chỉ mong thời tiết thuận lợi để bà con đỡ vất vả hơn."

Không chỉ nhận phân bón và cây giống, người dân còn được các chuyên gia hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc để vụ mùa bội thu.

Cô Cao Thị Hoa, một trong những hộ bị thiệt hại nặng sau bão, chia sẻ: "Nhà tôi làm hơn một mẫu rưỡi, nhưng đợt lũ vừa rồi hơn 6 sào ruộng bị mất trắng, bao nhiêu công sức coi như đổ xuống sông xuống biển. Hôm nay được nhận hỗ trợ giống và phân bón, tôi mừng lắm; đây là lúc người dân chúng tôi cần nhất. Tôi cảm ơn công ty và chính quyền địa phương đã quan tâm, giúp bà con bớt gánh nặng để có thể làm lại vụ tới. Chỉ mong thời tiết ổn định để chúng tôi yên tâm xuống giống, có lại một mùa vụ đủ đầy sau những ngày khó khăn."

Anh Nguyễn Văn Thao xúc động chia sẻ: "Lũ lụt vừa qua khiến bà con mất mùa, ruộng của tôi bị bùn lấp, nhà cửa hư hại, vợ chồng tôi lo lắng lắm. Vì vậy, khi nhận được gói sinh kế này, tôi thật sự mừng và biết ơn. Sự hỗ trợ kịp thời của công ty và chính quyền đã giúp gia đình tôi vơi bớt gánh nặng. Đây là nguồn động viên lớn và là sự giúp đỡ thiết thực nhất với nông dân chúng tôi lúc này.

Chương trình có sự tham gia của các đơn vị thành viên thuộc hệ thống Bình Điền như Bình Điền Ninh Bình, Bình Điền Lâm Đồng, Bình Điền Quảng Trị, Bình Điền MêKong và Thể thao Bình Điền Long An. Các hoạt động trao gói sinh kế và tập huấn được tổ chức trong hai ngày 21 - 22/11 tại nhiều điểm, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời trước vụ sản xuất mới.

Ông Đồng Minh Quân, Chủ tịch UBND xã Nông Cống nhấn mạnh rằng đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa của Công ty CP Phân bón Bình Điền cùng các công ty thành viên và Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt, giúp người nông dân xã Nông Cống có cơ hội khôi phục lại ruộng vườn sau trận lũ lụt vừa qua.

"Qua đây, thay mặt cho bà con nông dân và chính quyền xã, rất cảm ơn Công ty CP Phân bón Bình Điền và Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt đã mang đến cho xã một chương trình rất ý nghĩa và thiết thực"- ông Đồng Minh Quân bày tỏ.

Ban tổ chức cho biết sẽ trao 1.600 gói sinh kế cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Mỗi gói hỗ trợ trị giá từ 1,7 – 2 triệu đồng, đủ phục vụ sản xuất trên diện tích 1.500m² trong vụ Đông Xuân 2025–2026. Gói hỗ trợ gồm: 3–6kg lúa giống Thái Xuyên 111 hoặc Thiên Ưu 83; 150kg phân bón Đầu Trâu, gồm: 75kg Hữu cơ vi sinh – Sinh học, 50kg Đầu Trâu Bio Lúa 1 và 25kg Đầu Trâu Bio Lúa 2. Ngoài ra, Công ty CP Phân bón Bình Điền cũng sẽ cử các cán bộ kỹ thuật tham gia hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật cho bà con trong suốt quá trình canh tác vụ Đông Xuân 2025-2026 này, để qua đó bà con nắm bắt được các kỹ thuật canh tác tiên tiến nhằm nâng cao năng suất – chất lượng nông sản, ổn định cuộc sống.



