Bí quyết giúp Đức Phúc vượt qua 22 đối thủ quốc tế để giành 9 tỉ đồng

Đêm chung kết Intervision 2025 khép lại trong không khí cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả. Ca sĩ Đức Phúc, đại diện Việt Nam, đã tạo nên dấu ấn lịch sử khi chinh phục ngôi vị quán quân với tiết mục Phù Đổng Thiên Vương bùng nổ. Chiến thắng mang về cho anh phần thưởng trị giá 30 triệu ruble (khoảng 9 tỉ đồng).

Ngay sau khi kết quả được công bố, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông gửi lời chúc mừng, đồng thời đánh giá cao màn trình diễn và nỗ lực của Đức Phúc tại đấu trường âm nhạc quốc tế.

"Chiến thắng của Đức Phúc là niềm tự hào chung của âm nhạc Việt Nam. Đây không chỉ là thành quả cá nhân của nghệ sĩ, mà còn thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của Bộ trong việc lựa chọn, đào tạo và hỗ trợ các tài năng âm nhạc trẻ vươn ra quốc tế. Bộ sẽ tiếp tục tạo điều kiện để nhiều nghệ sĩ Việt Nam được tỏa sáng ở những sân khấu lớn của thế giới", ông chia sẻ.

Đây là lần đầu Việt Nam vừa có đại diện tham dự vừa giành chiến thắng tại sân chơi này. Để chuẩn bị cho sự kiện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp chỉ đạo quá trình tuyển chọn nghệ sĩ.

"Chúng tôi đặt ra những tiêu chí rõ ràng và nghiêm ngặt khi lựa chọn nghệ sĩ đại diện cho quốc gia đi tham gia cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025, đó là: Nghệ sĩ phải có bề dày kinh nghiệm biểu diễn sân khấu, phù hợp với thể loại âm nhạc của cuộc thi; Lựa chọn được ca khúc nắm bắt xu hướng âm nhạc quốc tế, có khả năng gây hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ; Sở hữu thành tích nghệ thuật ấn tượng và có đạo đức, tư cách nghề nghiệp, được khán giả mến mộ. Và ca sĩ Đức Phúc đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này", Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chia sẻ thêm.

Intervision 2025 – sân chơi âm nhạc quốc tế trở lại sau hơn ba thập kỷ gián đoạn – đã khai màn tại Moskva với sự góp mặt của 23 quốc gia. Trong đêm chung kết tối 20-9, hơn 6.000 khán giả phủ kín khán phòng Live Arena, nơi ánh sáng và âm thanh hòa quyện thành một bữa tiệc âm nhạc toàn cầu.

Đức Phúc, đại diện Việt Nam, xuất hiện ở vị trí thứ 20 cùng vũ đoàn, mang đến tiết mục Phù Đổng Thiên Vương do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác.

Chiến thắng của Đức Phúc tại Intervision 2025 không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp cá nhân, mà còn khẳng định vị thế mới của âm nhạc Việt Nam trên bản đồ văn hóa thế giới, mở ra cơ hội quảng bá sâu rộng giá trị nghệ thuật dân tộc đến bạn bè quốc tế.

NOMAD MGMT Vietnam (thuộc DatVietVAC Group Holdings) là đơn vị được lựa chọn để cử nghệ sĩ đại diện quốc gia tham gia cuộc thi lần này.