Béo phì - Mối nguy ngầm và những biến chứng nguy hiểm

Béo phì là một bệnh mạn tính phức tạp, liên quan đến hơn 200 biến chứng[1] sức khỏe như tim mạch, đột quỵ, đái tháo đường típ 2, ngưng thở khi ngủ, thoái hóa khớp… Việt Nam đang chứng kiến tốc độ thừa cân - béo phì tăng nhanh đến 38%, thuộc nhóm quốc gia có tốc độ tăng cao nhất Đông Nam Á.

Nhằm nâng cao hiểu biết của người dân về bệnh béo phì, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế sẽ tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến chủ đề "Béo phì và một số bệnh lý liên quan" vào 10h, ngày 10-12-2025.

Chương trình tư vấn trực tuyến

Chương trình được dẫn dắt bởi các chuyên gia: TS. BS. Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế; GS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng - Trưởng Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Tim mạch Đông Nam Á; TS.BS.Phan Thanh Thủy - Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai.

Chương trình được thực hiện trong khuôn khổ Hợp tác nâng cao năng lực y tế giữa Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y Tế, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Công ty Novo Nordisk Việt Nam nhằm hỗ trợ tăng cường giáo dục sức khỏe cộng đồng về các bệnh không lây nhiễm, bao gồm bệnh đái tháo đường và béo phì.

Đón xem chương trình trên chuyên trang giáo dục của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh. Website Kiến thức về Bệnh Đái Tháo Đường: https://daithaoduong.kcb.vn/ Facebook Fanpage Đái Tháo Đường: facebook.com/CucQuanLyKhamChuaBenhBoYteDaiThaoDuong





